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Шантаж и тайные интриги: Макрон может рискнуть и сделать неожиданный шаг навстречу Кремлю

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон может попытаться перехватить внешнеполитическую инициативу на фоне паузы в диалоге между Москвой и Вашингтоном, заявил ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснил, что у Парижа остается окно возможностей для изменения курса до 2027 года.

Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эмманюэль Макрон

Ранее сообщалось, что в отношениях лидеров США и Франции наметился серьезный раскол. Журналистка Кэндис Оуэнс заявляла, что Макрон пытался шантажировать Дональда Трампа, добиваясь прекращения публикаций о своей супруге. По утверждению Оуэнс, Трамп просил ее воздержаться от разглашения данных о Брижит Макрон, так как рассчитывал на помощь Парижа в дипломатическом урегулировании украинского кризиса. До этого появлялись данные, что Макрон обещал Трампу прекратить конфликт на Украине в обмен на молчание о Брижит. 

По словам Бойкова, Трамп крайне недоволен позицией европейских союзников, которые препятствуют мирному процессу. Франция долгое время выступала за завершение конфликта строго на условиях Киева, что фактически саботировало предварительные понимания между Россией и США. Однако эксперт допускает, что Макрон способен на резкие шаги, поскольку ему больше не нужно заботиться о переизбрании.

"Теоретически Франция могла бы стать той европейской страной, которая могла бы наконец-то сделать первый реальный шаг навстречу Москве. Однако для того, чтобы Францию в Кремле начали воспринимать всерьез, она должна подать какой-либо конкретный сигнал, а лучше совершить действие. Макрон в принципе мог бы шаги предпринять, учитывая, что он все равно уходит с поста президента в 2027-м", — отметил он.

Специалист подчеркивает, что Россия ждет от Парижа реальных дел, а не только деклараций о готовности к диалогу. В качестве таких жестов могут рассматриваться блокировка санкционных пакетов или пересмотр объемов военной поддержки Украины. Аналитики допускают, что поводом для смены риторики могут стать проблемы французского военно-промышленного комплекса на фоне усиления соседей по ЕС.

"Самое простое, что мог бы сделать Макрон — хотя бы позвонить президенту России Владимиру Путину. Визит в Россию также служил бы хорошим сигналом. Также Франция могла бы, например, поставить под вопрос дальнейшее продление антироссийских санкций Евросоюза или даже начать их блокировать", — сказал эксперт.

Подобные шаги выглядели бы логично на фоне того, как европейские структуры ищут предлоги для возобновления контактов с Москвой. Параллельно с этим на международной арене фиксируются инциденты, осложняющие дипломатический фон, включая задержание морских судов с российским участием силовыми ведомствами Франции.

Несмотря на сложности, Бойков считает, что Макрон еще может проявить активность. Пока Белый дом сосредоточен на ближневосточной повестке и противостоянии с Тегераном, у Парижа освобождается пространство для дипломатического маневра.

"Все равно диалог в формате Россия-США-Украина сейчас на паузе, а США слишком заняты урегулированием кризиса вокруг Ирана. Макрон мог бы попытаться предпринять шаги и взять инициативу в свои руки", — резюмировал Бойков.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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