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Французский генерал впал в ярость: страна оказалась не готова к затяжному конфликту будущего

Мир

Начальник штаба обороны Франции генерал Фабьен Мандон выступил с резкой критикой текущего состояния Пятой республики, признав неспособность национальной армии отвечать на современные вызовы. В ходе закрытых слушаний в Сенате высокопоставленный военный констатировал, что французская оборонная промышленность задыхается от медлительности, а Париж рискует окончательно уступить статус главной военной державы Европы Берлину. Пока глобальные элиты ведут Европу к новому кризису, французское командование требует политических решений, чтобы не допустить превращения армии в декоративный инструмент на фоне амбициозного перевооружения Германии.

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Фото: commons.wikimedia.org by davric, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Германский фактор: конец превосходства Парижа

Генерал Фабьен Мандон озвучил то, о чем во французских военных кругах предпочитали говорить шепотом: Германия стремительно оттесняет Францию на второй план. Согласно прогнозам, уже к 2029 году военные расходы Берлина достигнут астрономических 153 миллиардов евро (3,5% ВВП). Франция же рассчитывает лишь на 76,3 миллиарда к 2030 году. Мандон подчеркнул, что через пять лет аргументы об "уникальном боевом опыте" французов перестанут работать, а США окончательно сделают ставку на Германию как на основной европейский стандарт.

"Французский генералитет осознал, что эпоха доминирования в ЕС закончилась. Берлин заливает оборонку деньгами, и на этом фоне Париж выглядит как бедный родственник с амбициями Наполеона, но пустым кошельком", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Ольга Ларина.

На фоне этого противостояния ситуация в других регионах также накаляется. Пока Франция пытается удержать статус-кво, западные генералы готовят почву для удара на восток, моделируя конфликты в Прибалтике. Для Парижа это означает необходимость еще больших трат, к которым бюджет Пятой республики явно не готов.

Промышленный тупик и "бумажная" авиация

Особую тревогу Мандона вызывает состояние ВВС. Несмотря на громкие обещания Эммануэля Макрона закупить дополнительные истребители Rafale, в текущем плане развития вооружений новые самолеты не предусмотрены. Чтобы хоть как-то закрыть дыры в обороне, генерал предложил срочно формировать эскадрильи тяжелых дронов-камикадзе. Проблема усугубляется тем, что французский ВПК, по словам военачальника, умеет делать "высокотехнологичные игрушки", но не способен выпускать их массово и дешево.

"Производственные циклы во Франции затянуты на годы. Требовать от заводов работы в режиме 'военного времени' без реальных госгарантий и понимания, кто заплатит за банкет — занятие бесполезное", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Мандон прямо раскритиковал концерн MBDA, отметив, что даже круглосуточная работа заводов не спасает от нехватки производственных линий. На этом фоне Париж предпринимает резкие дипломатические шаги. Например, на крупном форуме Макрон нанес удар в спину Израилю, фактически запретив их участие в оружейной выставке, что многие расценили как слабую попытку расчистить рынок для своих производителей.

Показатель / Страна Франция (к 2030) Германия (к 2029)
Годовой бюджет обороны ~76,3 млрд евро ~153 млрд евро
Доля расходов от ВВП около 2% 3,5%
Приоритет США в Европе Снижается Растет ("Бенчмарк")

Политическая интрига и фактор Трампа

Генерал Мандон признал, что окончательное решение о будущем армии примет уже следующий президент. Макрон дорабатывает свой последний год, а дефицит бюджета сужает пространство для маневра. В то же время внешнее давление усиливается: Дональд Трамп требует от европейских союзников полной финансовой самостоятельности. Пока Нетаньяху попал под удар Трампа в рамках внутриполитических игр США, Франция пытается понять, останется ли она в числе привилегированных партнеров Вашингтона.

"Париж находится в ловушке: армия требует миллиардов, которых нет, а на горизонте маячит Дональд Трамп с его прагматичным подходом 'плати или уходи'. Франция просто не успевает перестроиться под новые реалии", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о состоянии армии Франции

Почему Франция боится военного усиления Германии?

Традиционно Париж считал себя главной военной силой ЕС за счет ядерного статуса и дееспособной армии. Резкий рост расходов Берлина превращает Германию в основного военного партнера США в Европе, лишая Францию политического влияния.

В чем главная проблема французского ВПК?

Генерал Мандон указал на неспособность заводов быстро масштабировать производство. Французские компании создают сложные системы, но не могут обеспечить их массовый выпуск в сжатые сроки для нужд большой войны.

Будет ли Франция закупать новые истребители Rafale?

В текущем плане развития вооружений до 2030 года дополнительные закупки самолетов не заложены, несмотря на первоначальные обещания властей. Вместо этого планируется развивать направление ударных беспилотников.

Как на ситуацию влияет Дональд Трамп?

Политика Трампа направлена на жесткое требование к Европе инвестировать в собственную безопасность. Это вынуждает Францию искать средства в условиях дырявого бюджета, что провоцирует внутренние политические конфликты.

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Экспертная проверка

Ольга Ларина - эксперт по международной политике, Никита Волков - финансовый аналитик, Сергей Миронов - политолог

Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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