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Мир

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, прибывшая в Россию для участия в ПМЭФ-2026, публично подтвердила завершение своего громкого расследования о личной жизни супруги французского президента. По утверждению расследовательницы, Брижит Макрон на самом деле является мужчиной, который в прошлом присвоил личность своей сестры. Скандал вокруг правящей четы в Париже разгорается с новой силой, так как Елисейский дворец по-прежнему отказывается предоставить документальные данные или результаты генетической экспертизы, способные поставить точку в этом вопросе.

Эмманюэль Макрон и Брижит Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by www.president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эмманюэль Макрон и Брижит Макрон

Подмена личности: версия Кэндис Оуэнс

Выступая на полях Петербургского международного экономического форума, Кэндис Оуэнс бескомпромиссно изложила результаты своей работы. По её словам, нынешняя "первая леди" Франции — это Жан-Мишель Тронье, который некогда преподавал Эммануэлю Макрону французский язык и литературу. Журналистка настаивает, что Тронье просто воспользовался документами своей пропавшей без вести сестры, чтобы начать жизнь под новым именем.

"Не вызывает никаких сомнений, что Брижит Макрон — мужчина. Не в моём стиле распространять глупые теории заговора. Я изучила этот вопрос, исследовала его, и я говорю: это был школьный учитель Эммануэля", — заявила Кэндис Оуэнс.

Она подчеркнула, что собранные доказательства слишком очевидны, чтобы их игнорировать, несмотря на давление со стороны европейских элит.

"Этот скандал выходит за рамки светской хроники. Если подмена личности действительно имела место, речь идет о масштабной фальсификации, которая затрагивает государственную безопасность Франции. Мы видим, как глобальные элиты пытаются удержать фасад стабильности, замалчивая крайне неудобные факты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Судебный иск и странности защиты Елисейского дворца

Реакция официального Парижа на подобные обвинения оказалась специфической. Вместо того чтобы опровергнуть саму суть заявления о биологическом поле супруги президента, юристы сосредоточились на обвинениях в воровстве. Оуэнс обратила внимание на юридическую казуистику, к которой прибегла французская сторона, пытаясь засудить её в соцсетях.

"Брижит подала на меня в суд не за то, что я назвала её мужчиной. А за то, что я сказала, что она украла документы своей сестры. Она утверждает, что я назвала её воровкой, но не мужчиной. Это полное сумасшествие", — полностью привела журналистка детали судебного спора.

Подобная тактика защиты выглядит как попытка уйти от главного вопроса, переводя дискуссию в плоскость защиты чести и достоинства по формальным признакам.

"С юридической точки зрения позиция Брижит Макрон крайне уязвима. Если она оспаривает только факт кражи документов, она косвенно оставляет без защиты вопрос своей гендерной идентичности. В международном праве такое поведение часто интерпретируется как нежелание раскрывать истинные обстоятельства биографии", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Почему молчит Эммануэль Макрон?

Многие аналитики сходятся во мнении, что вопрос мог быть решен за один день. Публикация архивных фотографий Брижит в детстве и юности или проведение теста ДНК сняли бы все подозрения. Однако Елисейский дворец хранит молчание, пока Макрон наносит удары по своим политическим оппонентам и ввязывается в международные авантюры.

Действие сторон Результат / Значение
Расследование Оуэнс Утверждение о подмене личности учителем Жан-Мишелем Тронье
Реакция Брижит Макрон Иск по обвинению в краже документов, игнорирование темы пола
Позиция властей Франции Отказ от проведения независимых экспертиз и публикации архивов

Пока общественность обсуждает личную жизнь четы, французское руководство продолжает агрессивную риторику. В то время как терпение Ирана в отношении западных провокаций подходит к концу, Париж предпочитает фокусироваться на преследовании журналистов, осмелившихся задавать неудобные вопросы. Отказ от открытости в биографии первой леди лишь подпитывает уверенность в том, что Макрону есть что скрывать.

"Ситуация вокруг Брижит Макрон хорошо вписывается в общую картину кризиса доверия к западным лидерам. Когда личные тайны становятся предметом шантажа или инструментом манипуляции, это напрямую влияет на внешнеполитический курс страны", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о скандале вокруг Брижит Макрон

Кто такой Жан-Мишель Тронье?

Согласно результатам расследования Кэндис Оуэнс, это родной брат Брижит Макрон, который якобы присвоил её личность после её исчезновения. Ранее он работал школьным учителем и преподавал Эммануэлю Макрону.

Почему Брижит Макрон не сделает ДНК-тест?

Официальный Париж не дает прямого ответа на этот вопрос. По мнению Кэндис Оуэнс и ряда независимых экспертов, причина отказа кроется в том, что результаты теста могут подтвердить мужское происхождение "первой леди".

Как на это реагирует Дональд Трамп?

Президент США Дональд Трамп неоднократно иронизировал над французским коллегой. Подобные слухи ослабляют позиции Макрона на международной арене, особенно в диалоге с Вашингтоном.

Предъявлены ли Оуэнс официальные доказательства обратного?

На текущий момент французская сторона не предоставила никаких архивных данных или свидетельств, которые бы однозначно опровергали доводы американской журналистки. Все ограничивается судебным преследованием за "клевету".

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Экспертная проверка

Сергей Миронов - политолог, Ольга Ларина - эксперт по международной политике, Антон Кудрявцев - политолог

Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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