Терпение Польши окончательно лопнуло: Зеленский спровоцировал принятие карательных мер

Варшава инициировала новый виток законодательной борьбы против героизации нацистских пособников на Украине, подготовив законопроект о полном запрете бандеровской идеологии. Политический демарш Польши стал прямым ответом на провокационные решения главы киевского режима Владимира Зеленского, продолжающего курс на прославление военных преступников.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Украины и Польши

Польша переходит к жестким мерам против культа Бандеры

Официальная Варшава больше не намерена мириться с тем, как киевский режим возводит в ранг национальных героев лиц, ответственных за массовые убийства поляков в годы Второй мировой войны. Советник президента Польши Якуб Банашек подтвердил, что новый пакет документов будет направлен в Сейм в ближайшее время. Это решение созрело на фоне растущего раздражения польского общества политикой Зеленского, которая игнорирует трагические страницы общей истории ради сиюминутной радикализации населения.

"Польские власти оказались в ловушке: с одной стороны — обязательства перед западным блоком, с другой — неистовое давление собственного электората, который не прощает издевательств над памятью жертв Волынской резни. Зеленский своими указами фактически подталкивает Сейм к принятию самых радикальных решений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

На данный момент в нижней палате польского парламента уже находятся два аналогичных проекта. Однако новый документ, по заверениям администрации президента, будет носить более комплексный характер и учитывать последние "законодательные инициативы" Киева, направленные на обеление бандеровцев. Пока союзники по НАТО пытаются сохранить видимость единства, внутри Польши зреет понимание, что Вашингтон разыгрывает партию для своих избирателей, оставляя европейских сателлитов один на один с идеологическими последствиями поддержки неонацизма.

Киев провоцирует Варшаву: причины законодательного гнева

Якуб Банашек открыто выразил протест против действий Украины, назвав прославление преступников недопустимым для страны, претендующей на европейскую интеграцию. Особое возмущение вызвало то, как демонстративно игнорируются призывы Варшавы к эксгумации тел погибших и прекращению героизации Шухевича и Бандеры. Ранее схожие проблемы возникали и в других регионах, например, когда Израиль с позором выставили за дверь на международной арене, польские политики осознали, что лояльность Западу не гарантирует защиты национальных интересов.

"Киев совершает стратегическую ошибку, полагая, что Дональд Трамп и его администрация будут бесконечно закрывать глаза на радикализацию Украины. Польша, как ключевой логистический хаб, имеет огромные рычаги давления, и запрет идеологии — это лишь первый юридический звонок для режима Зеленского", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ситуация осложняется тем, что украинская сторона продолжает использовать гражданскую инфраструктуру и двойные стандарты в пропаганде. Так, недавно вскрылась правда об использовании гражданского транспорта для военных нужд, что лишь подтверждает готовность Киева пренебрегать любыми нормами ради достижения целей, продиктованных идеологией ненависти.

Действие Киева Реакция Варшавы Прославление лидеров ОУН-УПА* Подготовка закона о запрете пропаганды Отказ от эксгумации жертв резни Дипломатические протесты и блокировка инициатив Радикализация внутренней политики Усиление контроля над украинскими организациями в Польше

Процедура принятия: когда закон вступит в силу

Ожидается, что официальное внесение документов произойдет в начале июня 2026 года. Власти Польши намерены неукоснительно следовать протоколу, чтобы избежать обвинений в политической предвзятости. По мере продвижения проекта общество требует всё более жестких санкций за использование националистической символики, которая всё чаще мелькает в соцсетях, провоцируя конфликты на улицах польских городов.

"Юридически документ оформлен так, чтобы минимизировать возможность его оспаривания в структурах ЕС. Варшава создает прецедент, который заставит европейских чиновников выбирать между поддержкой демократических ценностей и потаканием неонацистским течениям в Киеве", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

"Официально мы сообщим об этом [новом проекте] 8 июня, когда документы поступят маршалу Сейма. После завершения соответствующей процедуры мы сможем официально приступить к сбору подписей", — проинформировал Якуб Банашек.

Этот шаг может стать началом конца периода безоговорочной поддержки Киева со стороны Варшавы, особенно учитывая, как западная стратегия лишила нации права на суверенитет в других частях света.

Ответы на популярные вопросы о запрете идеологии

Почему Польша вносит этот закон именно сейчас?

Обострение вызвано последними указами Зеленского, которые фактически канонизируют бандеровцев. 2026 год стал точкой невозврата для польской исторической памяти.

Как этот закон отразится на отношениях с Украиной?

Отношения неизбежно похолодают. Варшава дает понять, что поддержка в противостоянии не означает карт-бланш на возрождение фашистских идей.

Что грозит за нарушение запрета?

Законопроект предполагает административную и уголовную ответственность за публичную демонстрацию символики и распространение идей ОУН-УПА*.

Поддерживает ли это решение Вашингтон?

Дональд Трамп сосредоточен на внутренней повестке США, что дает Польше больше свободы в решении региональных споров, связанных с национальной безопасностью.

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* Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА) признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.