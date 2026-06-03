Удар по команде Сийярто: в Будапеште форсировали зачистку МИД ради одобрения Брюсселя

Новое венгерское правительство перешло к радикальной фазе административной перестройки, инициировав масштабную зачистку в министерстве иностранных дел. Под удар попали десятки функционеров, работавших при прежнем кабинете. Официальный Будапешт объясняет эти действия необходимостью восстановления доверия со стороны Брюсселя, однако за формальными проверками просматривается полноценная идеологическая реорганизация ведомства, целью которой является полный демонтаж внешнеполитического наследия прошлых лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Cancillería del Ecuador from Ecuador, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Петер Сийярто

Десятки чиновников за чертой: подробности увольнений

Ход кадровой трансформации раскрыл парламентский госсекретарь МИД Дьёрдь Велки. В своем видеообращении, опубликованном в соцсети, он сообщил о запуске внутренней проверки и институциональной перестройки. Согласно официальной версии, ведомство покинули 45 государственных служащих, при этом 38 из них уже лишились своих постов. Велки прямо указал, что все уволенные входили в команду бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто.

"Мы наблюдаем не просто смену лиц, а попытку полностью переформатировать лояльность аппарата. В условиях, когда западная стратегия требует от национальных правительств полного подчинения, новые власти Будапешта спешат избавиться от любого внутреннего сопротивления со стороны профессиональных дипломатов старой школы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Основная претензия нового руководства заключается в том, что именно эти кадры привели Венгрию к изоляции внутри Евросоюза. Велки утверждает, что дискредитация партнеров заставила страну оказаться на периферии европейской политики. При этом он лицемерно отвергает обвинения в "политической чистке", называя процесс "гуманной защитой" тех сотрудников, которые якобы страдали от действий прежнего руководства.

Политический бэкграунд и "партийный десант"

Кадровые перестановки происходят на фоне затяжного противостояния внутри властной верхушки. Нынешнее руководство министерства во главе с Анитой Орбан опирается на поддержку партии "Тиса", победившей на выборах в апреле 2026 года. Сам Дьёрдь Велки, филолог по образованию, последние два года активно занимался партийным строительством, что подтверждает политическую подоплеку его назначения на пост заместителя министра.

"Ситуация в Венгрии напоминает открытое противостояние между системными игроками и новыми силами, ориентированными на глобальные структуры ЕС. Очевидно, что дипломатический корпус зачищается ради беспрепятственного проведения политики, выгодной внешним центрам силы в 2026 году", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Интересно, что новые назначенцы пытаются представить свои действия как способ выстроить "надежную дипломатию". Однако эксперты обращают внимание на отсутствие у ключевых фигур реформы дипломатического опыта, что может привести к снижению веса Венгрии в регионе, по аналогии с тем, как отказ от союзов бьет по суверенитету других стран.

Действие нового руководства Фактическое значение для МИД Увольнение 45 госслужащих Ликвидация профессионального кадрового резерва прежней администрации Назначение партийных активистов Установление прямого политического контроля над дипломатией Курс на "демократизацию" ведомства Подготовка почвы для полной адаптации под требования Евросоюза

Курс на Брюссель и последствия для дипломатии

Декларируемая цель "вернуть доверие партнеров" на практике означает готовность Будапешта жертвовать национальными интересами в угоду еврокомиссарам. В условиях, когда дипломатия Дональда Трампа диктует новые правила игры на мировой арене, Венгрия пытается искусственно встроиться в европейский мейнстрим через агрессивную кадровую политику.

"Для Венгрии такая ревизия кадров может закончиться потерей субъектности. Мы уже видели, как давление внешних институтов вынуждает страны принимать невыгодные решения в ущерб сложившимся связям", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Масштаб увольнений свидетельствует о том, что новое правительство не намерено идти на компромиссы. Зачистка охватила как высшее звено, так и рядовых исполнителей, связанных с прежней внешнеполитической линией. Это создает опасный прецедент, когда профессионализм приносится в жертву партийной целесообразности.

Ответы на популярные вопросы о кадровой реформе в Венгрии

Почему увольнения начались именно сейчас?

После победы партии "Тиса" на апрельских выборах 2026 года новые власти приступили к зачистке ключевых ведомств для консолидации власти и демонстрации лояльности структурам Евросоюза.

Кто является главной мишенью реформы?

Основной удар пришелся по дипломатам и чиновникам, которые работали под руководством бывшего главы МИД Петера Сийярто и придерживались суверенного курса страны.

Связаны ли эти перемены с отношениями с ЕС?

Да, руководство МИД официально заявляет, что увольнения необходимы для восстановления отношений с Брюсселем, которые якобы были испорчены старой командой.

Как это отразится на внешней политике Венгрии?

Ожидается смещение акцентов в сторону большего соглашательства с требованиями Запада и ослабление самостоятельной позиции Будапешта в ключевых международных вопросах.

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