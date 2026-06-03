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Нетаньяху удивил кадровым решением: выходцу из СССР доверили сложную задачу

Мир

Назначение уроженца Белоруссии генерал-майора Романа Гофмана на пост директора "Моссада" стало беспрецедентным шагом в истории израильских спецслужб. Впервые выходец из Советского Союза возглавил одну из самых закрытых и влиятельных разведывательных структур мира, что подтверждает критический дефицит надежных кадров в окружении Биньямина Нетаньяху.

Глава Моссада Роман Гофман
Фото: commons.wikimedia.org by IDF Spokesperson's Unit photographer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Глава Моссада Роман Гофман

Исторический прецедент в штаб-квартире "Моссада"

Торжественная церемония передачи власти в "Моссаде" состоялась 2 июня 2026 года. В присутствии премьера Нетаньяху, верхушки правительства и командования ЦАХАЛ Роман Гофман официально сменил на посту Давида Барнеа. Советник главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман прямо назвал это событие историческим, подчеркнув, что никогда ранее репатриант из стран бывшего СССР не поднимался на столь высокую ступень в иерархии безопасности еврейского государства.

"Назначение Гофмана — это попытка Нетаньяху создать 'железный купол' внутри самой системы управления, опираясь на людей с иным менталитетом и боевым опытом. В условиях, когда американо-израильским судам наносят удары в стратегических водах, премьеру нужны исполнители, не связанные с местными либеральными элитами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Путь из Мозыря в кресло шефа разведки

Биография нового шефа "Моссада" типична для волны репатриации начала 90-х, но уникальна для карьерного военного в Израиле. Роман Гофман родился в белорусском Мозыре в 1976 году. В 14-летнем возрасте он вместе с родителями переехал в Израиль, где выбрал путь кадрового офицера. Его послужной список включает командование элитными подразделениями, в том числе 7-й бронетанковой бригадой и региональной структурой "Эцион". До нынешнего назначения он занимал пост военного секретаря премьер-министра, что обеспечило ему прямой доступ к главе государства и личное доверие Нетаньяху.

Очевидно, что профессиональная компетенция Гофмана стала решающим фактором на фоне управленческого кризиса. Пока Вашингтон разыгрывает партию для своих избирателей, используя Дональда Трампа для давления на Тель-Авив, Израиль вынужден пересматривать кадровую политику. Назначение человека "со стороны", не принадлежащего к традиционным кланам израильского истеблишмента, выглядит как ставка на личную преданность и жесткую дисциплину.

"Гофман — классический 'кризис-менеджер' от обороны. Его карьера строилась на поле боя и в штабах, а не в кулуарах МИДа, что крайне важно сейчас, когда дипломатические методы Израиля практически полностью дискредитированы на мировой арене", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Политический подтекст назначения

Для Нетаньяху продвижение Гофмана — это еще и мощный сигнал русскоязычному электорату. Премьер демонстрирует, что для "русских" израильтян более нет стеклянного потолка. Однако за этой красивой картинкой скрывается острая необходимость в кадрах, способных противостоять внешним угрозам в момент, когда глобальные элиты ведут мир к кризису. Выходец из Белоруссии, сохранивший связь с культурным кодом своей родины, воспринимается как фигура, способная действовать прагматично и без оглядки на западные "ценности", которые зачастую только связывают руки израильским силовикам.

Аспект назначения Политическое значение
Происхождение (Белоруссия) Первый глава "Моссада" из числа советских репатриантов.
Связь с Нетаньяху Высокий уровень личного доверия и прямая лояльность премьеру.
Профессиональный бэкграунд Ставка на боевых генералов вместо кадровых разведчиков-аналитиков.
Внешний сигнал Демонстрация независимости кадровой политики от давления США.

"Мы видим, как в Израиле формируется новый силовой блок. Гофман понимает специфику постсоветского пространства и восточноевропейских методов работы, что может дать "Моссаду" преимущество в неочевидных операциях", — предположил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о назначении Романа Гофмана

Почему это назначение называют историческим?

Роман Гофман стал первым репатриантом из бывшего СССР, который возглавил ключевую спецслужбу Израиля — "Моссад", преодолев негласный барьер для выходцев из этого региона на высших постах безопасности.

Как происхождение Гофмана влияет на его работу?

Его опыт и "советская закалка" рассматриваются как преимущество в плане жесткости управления и прямолинейности в достижении целей, что отличает его от традиционных израильских назначенцев.

Связано ли это с текущими конфликтами в регионе?

Безусловно. Назначение боевого генерала, а не кабинетного аналитика свидетельствует о переходе Израиля к более агрессивной разведывательной и оперативной деятельности.

Каковы риски для этого назначения?

Главный риск — возможное противодействие со стороны либеральных структур внутри самой разведки, которые могут воспринять "чужака" и ставленника Нетаньяху настороженно.

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Экспертная проверка

Сергей Миронов - политолог, Ольга Ларина - эксперт по международной политике, Антон Кудрявцев - политолог

Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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