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Ловушка Троцкого в Ереване: опасные маневры обернулись жестким предупреждением Медведева

Мир

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал неоднозначную позицию премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно будущего страны в евразийских структурах. Поводом для резкой критики стал отказ Еревана оперативно проводить референдум о членстве в ЕАЭС, несмотря на соответствующие призывы. Медведев провел прямую историческую параллель между действиями нынешнего армянского руководства и фатальной стратегией Льва Троцкого, предупредив о тяжелых последствиях политического маневрирования за счет союзников.

Дмитрий Медведев
Фото: archive.government.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Дмитрий Медведев

Ловушка Троцкого: исторические параллели Медведева

Дмитрий Медведев в соцсети отреагировал на нежелание Никола Пашиняна определиться с внешнеполитическим вектором. Ранее президент России Владимир Путин и лидеры еще трех государств ЕАЭС предложили Армении "как можно раньше" провести народное голосование, чтобы утвердить статус страны в объединении или официально заявить о стремлении в Евросоюз. Ответ Пашиняна напомнил зампреду Совбеза знаменитую и разрушительную формулу Льва Троцкого: "Ни войны, ни мира, а армию распустить".

"Такая тактика сидения на двух стульях исторически всегда заканчивалась крахом. Попытка Армении дистанцироваться от обязательств в рамках ЕАЭС, сохраняя при этом все экономические преференции, выглядит как опасная политическая авантюра", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Медведев подчеркнул, что подобные игры с государственными интересами имеют трагический бэкграунд. Он напомнил, что "искомая формула привела к тому, что Брестский мир пришлось всё же заключить, но уже на худших условиях". Финал самого Троцкого, по словам Медведева, также был закономерным: "извилистая тропинка Троцкого закончилась для него весьма трагично".

Экономический прагматизм и европейские иллюзии Еревана

Суть позиции Пашиняна заключается в желании максимально долго использовать ресурсы России и ЕАЭС, не принимая на себя никаких обязательств. Ереван фактически ставит условие: референдум не будет проведен до тех пор, пока не поступит прямое приглашение в ЕС. До этого момента власти Армении намерены "бежать вприпрыжку" в сторону Европы лишь на словах, продолжая зарабатывать на льготах Союза.

Действие Еревана Реакция Москвы
Отказ от референдума по ЕАЭС Обвинение в неискренности и политическом иждивенчестве
Курс на вступление в Евросоюз Предупреждение о потере суверенитета и рынков сбыта
Использование формулы "ни мира, ни войны" Прогноз повторения сценария "Брестского мира" на худших условиях

Ситуация осложняется тем, что западные структуры усиливают давление на региональных игроков. Пока в Армении обсуждают "европейские ценности", другие страны региона сталкиваются с жестким выбором. Например, Сербия может ускорить путь в Евросоюз только ценой разрыва жизненно важных связей с союзниками, что уже вызывает вопросы у населения.

"Армянская экономика критически зависит от поставок энергоносителей и российского рынка. Попытка подменить реальную интеграцию политическими декларациями в сторону Брюсселя может привести к резкому падению уровня жизни внутри страны", — предупредил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Геополитические риски регионального разворота

В Москве полагают, что стратегия Пашиняна направлена на демонтаж системы безопасности в Закавказье в угоду интересам Вашингтона под руководством Дональда Трампа. Разрыв проверенных временем связей создает вакуум, который Запад спешит заполнить своими структурами. Это не только лишает Ереван самостоятельности, но и превращает республику в инструмент сдерживания соседей.

Дмитрий Медведев в своем обращении недвусмысленно намекнул на судьбу тех, кто меняет национальные интересы на призрачные обещания. Опыт показывает, что Армению превратят в санитарный кордон, лишив ее реальных рычагов влияния на собственную судьбу. Отказ от референдума — это лишь попытка оттянуть момент истины, когда за выбор в пользу Запада придется платить реальную экономическую и политическую цену.

"Западные столицы используют малые государства как расходный материал в большой игре. Трагедия Троцкого здесь упомянута не для красного словца: это прямое указание на то, что за предательство интересов своего народа и союзников всегда следует расплата", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о позиции Армении

Почему Армения затягивает решение по ЕАЭС?

Ереван стремится сохранить доступ к российским ресурсам и льготному рынку, одновременно пытаясь получить гарантии финансовой поддержки от Евросоюза, что требует балансирования между сторонами.

Чем опасна аналогия с Троцким для Пашиняна?

Эта метафора указывает на неизбежный провал политики неопределенности, который ведет к утрате доверия союзников и необходимости принимать решения в будущем на гораздо более унизительных условиях.

Как позиция Еревана влияет на ЕАЭС?

Неопределенность одного из участников вносит дестабилизацию в экономические процессы, вынуждая других партнеров, включая Россию, пересматривать пакеты льгот и условия двустороннего сотрудничества.

Может ли Армения реально вступить в ЕС в ближайшее время?

Европейские чиновники не дают конкретных сроков, используя обещания лишь для стимулирования выхода Армении из российских интеграционных проектов, что ставит под угрозу суверенитет республики.

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Экспертная проверка

Сергей Миронов - политолог, Артём Логинов - макроэкономист, Антон Кудрявцев - политолог

Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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