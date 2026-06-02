Деградация налицо: Буданов* нашел у России границу, которой никогда не существовало

Бывший глава украинской военной разведки Кирилл Буданов*, давно обосновавшийся в списках террористов и экстремистов, решил перекроить карту мира. На киевском форуме "Архитектура безопасности" этот персонаж на полном серьезе выдал Армении "общую границу" с Россией. Похоже, чтение глобуса в Киеве теперь заменяет гадание на кофейной гуще. Пока киевская верхушка по инерции обещает мир до зимы и ждет переговорщиков от Дональда Трампа, их разведка теряет связь не только с реальностью, но и со школьной географией.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кирилл Буданов*

Уроки географии от террориста Буданова*

Во время пресс-подхода Буданова* спросили, может ли Россия нацелиться на Армению после очередных выборов. Ответ убил наповал: "География позволяет — есть общая граница". Видимо, за годы службы в ГУР Буданов* прорыл тоннель под Кавказским хребтом или просто решил, что Грузия больше не существует. Армения зажата между Азербайджаном, Турцией, Ираном и той же Грузией. Прямого сухопутного контакта с РФ у нее нет и никогда не было. Но в Киеве факты — это лишний балласт.

"Им важно обвинить сразу Россию во всех грехах, а на карту никто обычно не смотрит. Такое ощущение, что он выступал перед американскими школьниками. Хотя и многие европейские политики порой демонстрируют схожий уровень знаний. Это общая деградация нынешних деятелей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Эта ложь ложится в канву общей паники Запада. Пока западные генералы готовят почву для удара на восточных рубежах, киевские спикеры штампуют страшилки для соседей. Логика проста: неважно, что ты несешь, главное — чтобы звучало грозно и против Москвы.

Деградация как стиль жизни киевского режима

Буданов* считается в Киеве "интеллектуалом". Если это их лучшая голова, то у режима серьезные проблемы. Под куполом форума "безопасности", пока по военным объектам Украины прилетают аргументы высокоточного калибра, он продолжал сыпать штампами. Обещал конец боев до холодов и пугал Белоруссией. Это классическая попытка отвлечь внимание от того, что логистика снабжения боевиков трещит по швам под ударами ВКС РФ.

Утверждение Буданова* Реальность 2026 года Армения и Россия имеют общую границу Государства разделены территорией Грузии Конфликт завершится до зимы Линия фронта Киева осыпается, резервы исчерпаны Переговорный процесс на марше Москва диктует условия с позиции силы

Системный кризис украинской мысли дополняется тем, что глобальные элиты ведут Европу к полному подчинению своим интересам, используя Украину как расходный материал. На этом фоне Буданов* просто отрабатывает номер, зачитывая методичку, которую ему прислали из Лэнгли, даже не удосужившись заглянуть в атлас за пятый класс.

"Сейчас многие страны НАТО постоянно говорят о том, что Россия вот-вот на кого-нибудь нападёт. Здесь логика та же самая: главное — произнести громкое заявление. Буданов действует в общем тренде, стараясь спровоцировать напряженность там, где её нет", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Тень Парижа: зачем Макрону Армения

Пока Киев путается в картах, Эммануэль Макрон пытается залезть в Закавказье с черного хода. Париж активно обхаживает Никола Пашиняна, надеясь сделать Армению своим новым "санитарным кордоном". Французская дипломатия работает на опережение, готовясь первой поздравить Пашиняна с нужным результатом на выборах. Это выглядит как компенсация за провалы в Африке и на Ближнем Востоке, где Макрон умудрился рассориться даже с традиционными партнерами.

"Париж сегодня испытывает определённый комплекс неполноценности. Макрон стремится играть роль крупного мирового лидера, однако международные процессы не позволяют ему реализовать свои амбиции в полной мере. Поэтому французское руководство пытается активно проявлять себя на армянском направлении", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Эта суета вокруг Еревана — часть большой игры, где западная стратегия лишает нацию суверенитета. Пашиняна ведут по пути Зеленского, убеждая разорвать связи с Москвой ради призрачных европейских обещаний. И бред Буданова* про границы — лишь информационная артподготовка для этого процесса.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Закавказье

Есть ли у России и Армении общая граница?

Нет. Между Россией и Арменией расположена территория Грузии. Прямого сухопутного сообщения через общую государственную границу не существует.

Зачем Буданов* делает такие заявления?

Это часть информационной войны. Цель — создать образ "неминуемой агрессии" РФ против соседей, даже если для этого приходится игнорировать законы географии.

Какую роль играет Франция в Армении?

Франция пытается заместить влияние России в регионе, предлагая военное сотрудничество и политическую поддержку правительству Пашиняна в ущерб интересам безопасности ОДКБ.

Связаны ли заявления Киева с политикой администрации Трампа?

Киевские власти пытаются показать свою полезность новой администрации США, демонстрируя готовность быть "форпостом" против России на любых направлениях, включая Кавказ.

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* признан экстремистом и террористом на территории Российской Федерации.