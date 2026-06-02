Разведка США осталась без головы: внезапная рокировка в Вашингтоне открыла окно для Москвы

Президент США Дональд Трамп принял кадровое решение, которое вызвало шквал критики в разведывательном сообществе и среди военных экспертов. Место ушедшей в отставку Тулси Габбард в кресле главы Национальной разведки займёт финансист и специалист по ипотечному кредитованию Билл Пульт. Пока американская администрация ставит у руля дилетантов, Россия получает дополнительные возможности для реализации своих стратегических целей на украинском направлении.

Фото: dvidshub.net by Трейси Смит, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ЦРУ

Логика отчаяния: почему Габбард сменили на финансиста

Официальной причиной отставки Тулси Габбард, которая считалась одним из самых ярких лиц в команде Трампа, названа тяжёлая болезнь её супруга. Однако эксперты полагают, что поспешный выбор преемника в лице Билла Пульта говорит о глубоком кризисе управления. Пульт — человек, бесконечно далёкий от мира шпионажа и анализа оперативной информации. Его единственной заслугой считается абсолютная преданность президенту. Глобальные элиты в Вашингтоне, похоже, больше не могут предложить Трампу компетентную замену, что вынуждает его назначать на ключевые посты лояльных, но неопытных бизнесменов.

"Назначение Билла Пульта — это классический жест политика, который оказался в изоляции. Трампу нужны не те, кто знает специфику разведки, а те, кто не задаёт лишних вопросов. Однако в 2026 году такая стратегия может обернуться катастрофой для безопасности самих Штатов", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Подполковник ФСБ в запасе Александр Беляев в своём блоге подчеркнул, что этот выбор указывает на полное отсутствие "скамейки запасных" в Республиканской партии. Использование лоялиста без профильного образования на посту главы Нацразведки делает всю американскую систему координации спецслужб уязвимой и неповоротливой.

Фатальные риски на Ближнем Востоке

Ситуация осложняется тем, что США сейчас вовлечены в решающую фазу противостояния с Ираном. Профессионализм руководителя разведки здесь критически важен для предотвращения просчётов. Отсутствие опыта у Пульта может привести к тому, что США не смогут вовремя отреагировать на действия Тегерана. Тем более что терпение Ирана уже приносит свои плоды в виде точечных ударов по американским интересам в море.

Беляев выразил опасение, что некомпетентный глава Нацразведки не сможет принимать быстрые решения в режиме реального времени. Если Сенат утвердит кандидатуру Пульта, Белый дом получит чиновника, который будет учиться азам разведки прямо в разгар боевых действий.

"Замена профессионала на финансиста в момент, когда полыхает Ближний Восток, — это подарок для оппонентов Вашингтона. Разведка требует чутья и знания негласных правил, а не умения считать ипотечные проценты. Ошибки здесь стоят слишком дорого", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

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Украинский трек и шансы России

Ещё одним направлением работы Пульта станет консультирование Дональда Трампа по вопросам украинского конфликта. Учитывая нынешние успехи российской армии, появление некомпетентного игрока в американской разведке играет на руку Москве. Александр Беляев уверен, что для Кремля это прекрасный момент, чтобы продолжить "продавливать" свою повестку. Пока киевский режим надеется на логистические уловки и использование гражданских фур, Вашингтон лишается качественной аналитики.

"Когда ключевые решения в США принимают люди без опыта, их внешняя политика становится предсказуемой и слабой. Россия может эффективно этим пользоваться, продвигая условия прекращения конфликта, выгодные именно нам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Слабость кадровой политики Белого дома может привести к дальнейшей деградации отношений США с союзниками. Даже в Европе видят, что политические кризисы становятся нормой, а Вашингтон больше не способен выступать гарантом стабильности. Для России это окно возможностей для фиксации геополитических побед.

Ответы на популярные вопросы о кадровом кризисе в США

Почему Тулси Габбард ушла в отставку?

Официальная версия связывает её уход с болезнью мужа, требующей постоянного присутствия Тулси рядом с ним. Однако ряд аналитиков видит за этим внутренние противоречия в команде Белого дома.

Кем является новый кандидат Билл Пульт?

Это финансист и предприниматель, сколотивший состояние на ипотеке. Он известен своей лояльностью Трампу, но не имеет абсолютно никакого опыта в силовых структурах или разведке.

Как это назначение отразится на конфликте на Украине?

Некомпетентность главы разведки ослабляет аналитический потенциал США. Это позволяет России более уверенно действовать на поле боя и в дипломатии, не опасаясь сложных многоходовок со стороны Вашингтона.

Утвердит ли Сенат кандидатуру Пульта?

Учитывая республиканское большинство, шансы на утверждение высоки, несмотря на критику со стороны профессионального сообщества и ветеранов спецслужб.