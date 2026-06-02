Нетаньяху попал под удар Трампа: Вашингтон разыгрывает партию для своих избирателей

Публичные перепалки между Вашингтоном и Тель-Авивом могут иметь под собой сугубо электоральную почву, а не реальный дипломатический разлад. Главный научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в беседе с Pravda.Ru оценил агрессивную риторику американского лидера в адрес премьер-министра Израиля как часть предвыборной стратегии.

Дональд Трамп

Ранее сообщалось о резком инциденте в ходе общения президента США Дональда Трампа и премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху. По данным портала Axios, глава США не сдержал эмоций, начал кричать на собеседника и обвинил его в коррупционных преступлениях. Подобные события заставляют экспертов следить за тем, как координируются позиции стран в вопросах международной безопасности.

По мнению Швейцера, жесткий тон президента США объясняется внутриполитическими расчетами в преддверии ноябрьского голосования. Эксперт полагает, что демонстративное дистанцирование от израильского премьера необходимо для купирования критики со стороны оппонентов внутри Америки.

"Ситуация такова, что критики Трампа внутри США не должны иметь повода думать, будто он ведет с Нетаньяху одну и ту же игру. В этом и состоит суть. Данный вопрос относится исключительно к внутриамериканской политике и к раскладам, связанным с предстоящими в ноябре выборами", — подчеркнул он.

Аналитик подчеркнул, что в действительности системное партнерство двух государств сохраняется, однако глобальные интересы Вашингтона значительно масштабнее региональных задач Израиля. США вынуждены действовать на нескольких направлениях одновременно, включая ситуацию на Дальнем Востоке и европейский кризис.

"Никаких серьезных разногласий здесь нет. Они играют в одну игру, но интересы США гораздо шире — американцы действуют на нескольких направлениях сразу. Израиль же ограничен своей территорией и работает на определенный сегмент населения. Поэтому вся эта история с критикой в адрес Нетаньяху — комедия, ничего серьезного в этом я не вижу", — добавил Швейцер.

Стоит отметить, что вопрос влияния на электоральные настроения является ключевым для любой администрации. В экспертном сообществе регулярно анализируют, как именно формируется общественное мнение в Израиле и какую роль в этом процессе играют внешние игроки. При этом любые заявления политиков нередко сопровождаются попытками Вашингтона лавировать между угрозами и переговорами, что лишь подпитывает дискуссии о надежности альянсов.

