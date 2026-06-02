Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маршрут для своих: как увидеть главные сокровища Карелии без толп туристов
Совкомбанк Лизинг профинансировал сделку по лизингу коммерческой недвижимости на сумму более 1 млрд рублей
Липкая ловушка на рассвете: аномальные изменения климата в Египте напугали медиков
Медовый месяц без промедления: куда решила отправиться звезда "Папиных дочек" сразу же после свадьбы
Собственники лишились прав на гектары: судебные решения привели к масштабной перепродаже активов
Привычный фрукт стал объектом внимания онкологов: компоненты состава подавляют активность опасных клеток
Слива не сбросит ни одной завязи: чем подкормить дерево перед созреванием плодов
Глобальные элиты ведут Европу к новому кризису: Украина стала только видимой частью схемы
Пляжи Черного моря оказались на грани спасения: ученые нашли живой ответ техногенной угрозе

Сербия может ускорить путь в Евросоюз: россиянам придется готовиться к неприятному последствию

Мир

Вопрос сохранения безвизового режима между Сербией и Россией тесно переплетен с внутриполитической повесткой Белграда и обязательствами по евроинтеграции. Олег Барабанов, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", доктор политических наук и заведующий кафедры политики Европейского Союза МГИМО в беседе с Pravda.Ru объяснил логику действий сербского руководства.

Александр Вучич
Фото: wikimedia.org by duma.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Александр Вучич

Ранее в парламенте Сербии обсуждалась возможность ввода виз для россиян, однако президент Сербии Александр Вучич лично опроверг подобные планы. Глава государства подчеркнул, что данный вопрос даже не рассматривался, а в случае принятия подобных шагов кем-либо решение будет отменено.

По словам Барабанова, текущая позиция официального Белграда объясняется спецификой внутриполитического процесса в стране. Эксперты отмечают, что удержание баланса между внешним давлением и экономическими интересами остается сложной задачей для правительства — в частности, аналогичная ситуация наблюдается у государств, меняющих вектор развития.

"Я считаю, что это нужно рассматривать в контексте внутриполитических событий в Сербии. Ранее было заявление об отмене безвизового режима, что необходимо для вступления в Евросоюз. Это можно сделать сейчас или уже на последнем этапе интеграции. Однако, учитывая слухи о том, что Вучич не пойдет на выборы, в Сербии, вероятно, будет новый президент, который и будет решать этот вопрос. Поскольку курс на вступление в ЕС никто не отменял, безвизовый режим рано или поздно придется отменить — как, к слову, и Армении в процессе ее интеграции", — отметил он.

Вопрос вступления Сербии в Евросоюз зависит от многих переменных, включая политическую устойчивость кабмина. Политический ландшафт балканской республики остается подвержен влиянию внешних институтов, которые активно транслируют требования по приведению национального законодательства в соответствие европейским стандартам. Стоит учитывать, что административные изменения и переработка госаппарата являются одними из ключевых условий для продвижения в переговорах с Брюсселем.

Барабанов также оценил перспективы интеграции Сербии в состав ЕС, указав на решающую роль состава правительства. Аналогичные процессы трансформации государственности часто сопровождаются болезненными последствиями, как это происходит при демонтаже основ государственного устройства или отказе от прежних экономических альянсов — например, когда страна теряет ключевые льготы при смене вектора.

"Такие шансы есть, но в первую очередь они зависят от того, кто будет у власти в Сербии. Если у власти окажется устойчивое проевропейское большинство, процесс вступления ускорится. Я не исключаю, что Сербия может вступить в Евросоюз в течение нескольких лет", — заключил политолог.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Красота и стиль
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Мир. Новости мира
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Еда и рецепты
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Популярное
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи

Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.

Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Последние материалы
Заросли сорняка у забора не повод для расправы: решение властей облегчило судьбу миллионов дачников
Легенда хоррора буквально в восторге: назван лучший сериал в жанре ужасов за последние годы
Трудовая книжка превратится в сувенир: эти профессии заменит ИИ уже через 5 лет
Конец эпохи безнаказанности в школах: педагогам выдали инструмент жесткой зачистки кабинетов
Семейные снимки с бывшим: почему Елена Товстик вызвала гнев подписчиков в День защиты детей
Мертвецы снова в строю: китайский завод начал клонировать легендарные авто из чистого металла
Ненужных людей выставляют за дверь: российский бизнес массово избавляется от целого слоя штата
Хватит бегать за каждой печатью: радикальные поправки в выдаче медицинских справок готовят к запуску
Богиня вышла из пены и пыли: строительный мусор на испанском берегу обернулся мировой сенсацией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.