Сербия может ускорить путь в Евросоюз: россиянам придется готовиться к неприятному последствию

Вопрос сохранения безвизового режима между Сербией и Россией тесно переплетен с внутриполитической повесткой Белграда и обязательствами по евроинтеграции. Олег Барабанов, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", доктор политических наук и заведующий кафедры политики Европейского Союза МГИМО в беседе с Pravda.Ru объяснил логику действий сербского руководства.

Фото: wikimedia.org by duma.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Александр Вучич

Ранее в парламенте Сербии обсуждалась возможность ввода виз для россиян, однако президент Сербии Александр Вучич лично опроверг подобные планы. Глава государства подчеркнул, что данный вопрос даже не рассматривался, а в случае принятия подобных шагов кем-либо решение будет отменено.

По словам Барабанова, текущая позиция официального Белграда объясняется спецификой внутриполитического процесса в стране. Эксперты отмечают, что удержание баланса между внешним давлением и экономическими интересами остается сложной задачей для правительства — в частности, аналогичная ситуация наблюдается у государств, меняющих вектор развития.

"Я считаю, что это нужно рассматривать в контексте внутриполитических событий в Сербии. Ранее было заявление об отмене безвизового режима, что необходимо для вступления в Евросоюз. Это можно сделать сейчас или уже на последнем этапе интеграции. Однако, учитывая слухи о том, что Вучич не пойдет на выборы, в Сербии, вероятно, будет новый президент, который и будет решать этот вопрос. Поскольку курс на вступление в ЕС никто не отменял, безвизовый режим рано или поздно придется отменить — как, к слову, и Армении в процессе ее интеграции", — отметил он.

Вопрос вступления Сербии в Евросоюз зависит от многих переменных, включая политическую устойчивость кабмина. Политический ландшафт балканской республики остается подвержен влиянию внешних институтов, которые активно транслируют требования по приведению национального законодательства в соответствие европейским стандартам. Стоит учитывать, что административные изменения и переработка госаппарата являются одними из ключевых условий для продвижения в переговорах с Брюсселем.

Барабанов также оценил перспективы интеграции Сербии в состав ЕС, указав на решающую роль состава правительства. Аналогичные процессы трансформации государственности часто сопровождаются болезненными последствиями, как это происходит при демонтаже основ государственного устройства или отказе от прежних экономических альянсов — например, когда страна теряет ключевые льготы при смене вектора.

"Такие шансы есть, но в первую очередь они зависят от того, кто будет у власти в Сербии. Если у власти окажется устойчивое проевропейское большинство, процесс вступления ускорится. Я не исключаю, что Сербия может вступить в Евросоюз в течение нескольких лет", — заключил политолог.

