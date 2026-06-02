Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Совкомбанк Лизинг профинансировал сделку по лизингу коммерческой недвижимости на сумму более 1 млрд рублей
Липкая ловушка на рассвете: аномальные изменения климата в Египте напугали медиков
Медовый месяц без промедления: куда решила отправиться звезда "Папиных дочек" сразу же после свадьбы
Собственники лишились прав на гектары: судебные решения привели к масштабной перепродаже активов
Привычный фрукт стал объектом внимания онкологов: компоненты состава подавляют активность опасных клеток
Слива не сбросит ни одной завязи: чем подкормить дерево перед созреванием плодов
Пляжи Черного моря оказались на грани спасения: ученые нашли живой ответ техногенной угрозе
Космос больше не молчит: столкновения черных дыр раскрыли новую реальность
Как сделать идеальное мороженое дома: всего 3 компонента и никакой ледяной крошки

Глобальные элиты ведут Европу к новому кризису: Украина стала только видимой частью схемы

Мир

Политический конфликт вокруг Украины не является результатом решений европейских лидеров, поскольку реальное управление ведется транснациональным кланом, базирующимся в Вашингтоне. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил политолог, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Максим Бардин.

Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Ранее военный аналитик и бывший офицер морской пехоты США Брайан Берлетик выступил с утверждением, что именно американские власти активно принуждают страны Европы к прямому вовлечению в боевые действия. Однако Максим Бардин считает, что такая интерпретация событий нуждается в серьезном уточнении.

По словам Бардина, разграничение на "США" и "Европу" в современном политическом контексте условно. Существование глубокого государства — неоконов и глобалистов — позволяет им сохранять контроль вне зависимости от смены официальных администраций в Вашингтоне. При этом многие руководители стран ЕС обязаны своим карьерным ростом именно этим структурам.

"Получается, что не Европа и не США в целом, а один из политических кланов Америки дает указания своим подчиненным эскалировать вооруженный конфликт против России. Этому клану необходимо взять территорию РФ под полный контроль — политический, экономический и социальный. Россия — огромная территория с богатыми природными ресурсами и многочисленным населением, есть чем поживиться", — отметил он.

Специалист подчеркнул, что ключевые европейские игроки, включая руководство Германии и Великобритании, действуют в парадигме обязательств перед глобалистскими элитами. Политика Евросоюза направлена на дестабилизацию обстановки через введение новых пакетов ограничений. Относительно роли президента США Дональда Трампа эксперт пояснил, что, несмотря на его попытки переориентировать внешнюю политику на Ближний Восток, действующий президент не обладает ресурсами для открытого противостояния с так называемым глубинным государством.

Бардин также акцентировал внимание на технологической составляющей эскалации. По его словам, на украинском театре военных действий проходят обкатку новые системы разведки и поражения, использующие искусственный интеллект для поиска и ликвидации целей. Важным элементом обеспечения этих процессов стала инфраструктура спутниковой связи, перешедшая под контроль Пентагона. В то же время аналитики отмечают, что вашингтонская администрация при этом стремится снизить нагрузку на бюджет, перекладывая бремя военных расходов на плечи европейских союзников.

"Владимир Зеленский также плотно работает с кланом так называемого глубинного государства. Этим объясняется его пренебрежительное отношение к Дональду Трампу, откровенные дерзости и срыв переговорных площадок. Он ездил к Трампу, кивал, а затем, получив указания от своих непосредственных работодателей, отказался выполнять достигнутые договоренности", — считает Бардин.

Эксперты также указывают, что амбиции отдельных лидеров, таких как глава Еврокомиссии, часто идут вразрез с интересами национальных экономик стран ЕС, создавая кризисные ситуации в структурах управления блока. В этой схеме внешнеполитические действия нередко продиктованы не потребностями граждан, а логикой глобальных корпораций, влияние которых в геополитике становится определяющим.

В частности, на фоне общего давления Германия постепенно теряет свою привычную военную опору в лице Соединенных Штатов. Ситуация осложняется и тем, что текущие вызовы заставляют Москву искать новые форматы взаимодействия с партнерами, претендуя на роль одного из главных мировых арбитров.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Красота и стиль
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Мир. Новости мира
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Еда и рецепты
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Популярное
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи

Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.

Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Последние материалы
Заросли сорняка у забора не повод для расправы: решение властей облегчило судьбу миллионов дачников
Легенда хоррора буквально в восторге: назван лучший сериал в жанре ужасов за последние годы
Трудовая книжка превратится в сувенир: эти профессии заменит ИИ уже через 5 лет
Конец эпохи безнаказанности в школах: педагогам выдали инструмент жесткой зачистки кабинетов
Семейные снимки с бывшим: почему Елена Товстик вызвала гнев подписчиков в День защиты детей
Мертвецы снова в строю: китайский завод начал клонировать легендарные авто из чистого металла
Ненужных людей выставляют за дверь: российский бизнес массово избавляется от целого слоя штата
Хватит бегать за каждой печатью: радикальные поправки в выдаче медицинских справок готовят к запуску
Богиня вышла из пены и пыли: строительный мусор на испанском берегу обернулся мировой сенсацией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.