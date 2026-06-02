Глобальные элиты ведут Европу к новому кризису: Украина стала только видимой частью схемы

Политический конфликт вокруг Украины не является результатом решений европейских лидеров, поскольку реальное управление ведется транснациональным кланом, базирующимся в Вашингтоне. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил политолог, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Максим Бардин.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Ранее военный аналитик и бывший офицер морской пехоты США Брайан Берлетик выступил с утверждением, что именно американские власти активно принуждают страны Европы к прямому вовлечению в боевые действия. Однако Максим Бардин считает, что такая интерпретация событий нуждается в серьезном уточнении.

По словам Бардина, разграничение на "США" и "Европу" в современном политическом контексте условно. Существование глубокого государства — неоконов и глобалистов — позволяет им сохранять контроль вне зависимости от смены официальных администраций в Вашингтоне. При этом многие руководители стран ЕС обязаны своим карьерным ростом именно этим структурам.

"Получается, что не Европа и не США в целом, а один из политических кланов Америки дает указания своим подчиненным эскалировать вооруженный конфликт против России. Этому клану необходимо взять территорию РФ под полный контроль — политический, экономический и социальный. Россия — огромная территория с богатыми природными ресурсами и многочисленным населением, есть чем поживиться", — отметил он.

Специалист подчеркнул, что ключевые европейские игроки, включая руководство Германии и Великобритании, действуют в парадигме обязательств перед глобалистскими элитами. Политика Евросоюза направлена на дестабилизацию обстановки через введение новых пакетов ограничений. Относительно роли президента США Дональда Трампа эксперт пояснил, что, несмотря на его попытки переориентировать внешнюю политику на Ближний Восток, действующий президент не обладает ресурсами для открытого противостояния с так называемым глубинным государством.

Бардин также акцентировал внимание на технологической составляющей эскалации. По его словам, на украинском театре военных действий проходят обкатку новые системы разведки и поражения, использующие искусственный интеллект для поиска и ликвидации целей. Важным элементом обеспечения этих процессов стала инфраструктура спутниковой связи, перешедшая под контроль Пентагона. В то же время аналитики отмечают, что вашингтонская администрация при этом стремится снизить нагрузку на бюджет, перекладывая бремя военных расходов на плечи европейских союзников.

"Владимир Зеленский также плотно работает с кланом так называемого глубинного государства. Этим объясняется его пренебрежительное отношение к Дональду Трампу, откровенные дерзости и срыв переговорных площадок. Он ездил к Трампу, кивал, а затем, получив указания от своих непосредственных работодателей, отказался выполнять достигнутые договоренности", — считает Бардин.

Эксперты также указывают, что амбиции отдельных лидеров, таких как глава Еврокомиссии, часто идут вразрез с интересами национальных экономик стран ЕС, создавая кризисные ситуации в структурах управления блока. В этой схеме внешнеполитические действия нередко продиктованы не потребностями граждан, а логикой глобальных корпораций, влияние которых в геополитике становится определяющим.

В частности, на фоне общего давления Германия постепенно теряет свою привычную военную опору в лице Соединенных Штатов. Ситуация осложняется и тем, что текущие вызовы заставляют Москву искать новые форматы взаимодействия с партнерами, претендуя на роль одного из главных мировых арбитров.

