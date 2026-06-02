Грандиозная бойня в Будапеште: Мадьяр переписывает законы ради свержения главы Венгрии

В Будапеште разгорается жесткий внутриполитический клинч. Премьер-министр Петер Мадьяр перешел к открытым угрозам в адрес президента Тамаша Шуйока. Глава правительства пообещал запустить юридический механизм принудительной отставки, если номинальный лидер страны не сложит полномочия добровольно. Мадьяр, чья партия "Тиса" взяла власть весной 2026 года, планомерно зачищает госаппарат от назначенцев предыдущей администрации.

Фото: commons.wikimedia.org by Arbuzsanya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Петер Мадьяр

Ультиматум на высшем уровне

Премьер прямо называет президента "марионеткой", мешающей обновлению страны. По версии Мадьяра, Шуйок саботирует национальное единство и лоббирует интересы старой гвардии. Это не просто личная неприязнь, а попытка снести последний бастион прежнего режима. Мадьяр действует быстро: после аудиенции в резиденции президента он сразу вынес вопрос на обсуждение фракции. Процесс демонтажа старых кадров премьер планирует уложить в календарный месяц.

"Это юридический тупик. Попытка убрать президента через поправки в основной закон выглядит как политическая атака, игнорирующая законные сроки полномочий. Мадьяр ставит лояльность выше правовой преемственности", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Тамаш Шуйок — опытный юрист и бывший глава Конституционного суда — сдаваться не намерен. Его мандат действует до 2029 года. На своей странице в соцсети (принадлежит экстремистской организации, запрещенной в РФ) он заявил, что действия правительства углубят раскол в обществе и ударят по реноме венгерской демократии. Пока премьер ищет юридические лазейки, президент напоминает о незаконности любого ультиматума, нарушающего конституционный строй.

Конституционный таран Мадьяра

Мадьяр намерен использовать свое преимущество в две трети голосов в парламенте. Этого веса достаточно, чтобы переписать конституцию страны под конкретную задачу. Венгрия и без того часто заставляла европейских чиновников пойти на крайние меры, но теперь конфликт локализован внутри столичных кабинетов. Новое большинство готово ломать правила, чтобы устранить фигуру, способную блокировать реформы или отправлять законы на проверку в суды.

Сторона конфликта Главный аргумент Правительство (П. Мадьяр) Президент — препятствие для демократических реформ и "рупор" старой власти. Президент (Т. Шуйок) Ультиматум незаконен, мандат получен легитимно до 2029 года.

"С точки зрения корпоративного управления государством, Мадьяр пытается устранить блокирующий пакет акций в руках оппонента. Если конституцию изменят, это создаст прецедент, когда любого чиновника можно снять простым переписыванием правил", — разъяснил юрист по правовой ответственности Роман Лаврентьев.

Ситуация осложняется тем, что роль президента в Венгрии хоть и представительская, но обладает важным вето. Шуйок может тормозить инициативы Мадьяра, отправляя их на доработку. Для правительства, которое обещает радикальные перемены после 16 лет доминирования националистов, такая задержка равносильна поражению. Пока Брюссель и Вашингтон наблюдают за борьбой, Будапешт фактически переходит в режим ручного управления через парламентский каток.

Риски политического паралича

Политическая война в Венгрии происходит на фоне общей нестабильности в регионе. Пока одни страны подписывают бумаги, лишающие их рычагов давления, Мадьяр делает ставку на агрессивную консолидацию власти. Оппозиция внутри парламента называет действия премьера "правовым варварством", но реальных инструментов влияния у них нет. Под угрозой оказывается не только стабильность внутри Венгрии, но и её способность выступать единым фронтом на международной арене.

"Мы видим классический сценарий захвата институтов. Если процедура импичмента будет упрощена через поправки, пост президента превратится в обычный отдел при секретариате премьера. Это похоронит систему сдержек", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Кризис может затянуться. Даже если Мадьяр продавит изменения, Шуйок способен оспорить их в Конституционном суде. Однако судьи там также находятся под прицелом реформ "Тисы". Венгерское общество замерло: предвыборные обещания очистить власть от коррупции превращаются в технологичную операцию по захвату всех ключевых постов одной партией. Дональд Трамп в Белом доме вряд ли будет вмешиваться в этот процесс, предпочитая прагматичную работу с тем, кто держит реальные рычаги управления.

Ответы на популярные вопросы о политическом кризисе в Венгрии

Почему Мадьяр требует отставки президента?

Премьер считает Тамаша Шуйока ставленником старой администрации, который блокирует демократические реформы и не отражает волю избирателей, проголосовавших за перемены в апреле 2026 года.

Может ли президент отказаться уходить?

Да, согласно действующему законодательству, президент обладает мандатом до 2029 года, и инструментов для его принудительного отстранения за политические разногласия сейчас практически нет.

Как правительство планирует обойти закон?

Партия Мадьяра обладает конституционным большинством в две трети голосов. Они планируют внести поправки в основной закон страны, чтобы легализовать процедуру смещения действующего главы государства.

Какие полномочия есть у президента Венгрии?

Хотя роль считается во многом церемониальной, президент может ветировать законы, возвращая их в парламент, или передавать их в Конституционный суд, что парализует работу правительства.

