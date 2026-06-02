Макрон нанес удар в спину: Израиль с позором выставили за дверь на глазах у всего мира

Париж выставил Израиль за дверь крупнейшей оружейной выставки Eurosatory. Французские власти не просто ограничили присутствие израильтян, а фактически ввели режим сегрегации для техники. Пока Дональд Трамп перекраивает глобальную повестку, Эммануэль Макрон пытается усидеть на двух стульях, раздувая конфликт с Тель-Авивом ради внутриполитических очков. Оружейный салон превратился в площадку для показательной порки бывшего союзника.

Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Президент Франции Эммануэль Макрон

Выставка позора: как Париж ограничил Израиль

Французское оборонное ведомство наложило жесткое вето на участие правительственных чиновников Израиля в салоне Eurosatory. Компании из Тель-Авива тоже попали под каток: им разрешили показывать только системы ПВО и противоракетной защиты. Любое наступательное вооружение оказалось под запретом. Париж бьет по самому больному — по имиджу "непобедимого" израильского ВПК, который и так трещит по швам на фоне бесконечных карательных операций в Газе и Ливане.

"Это не просто бюрократическая преграда, а полноценная торговая война в обертке из пацифизма. Париж вымывает конкурентов с рынка, пользуясь токсичностью израильского руководства", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Такое поведение Пятой республики стало логичным продолжением политики 2024 года, когда израильтян вовсе не пустили на форум. Сейчас условия смягчили, но издевательский формат "только оборона" подчеркивает: Израиль в Европе больше не считают рукопожатным. При этом Франция игнорирует собственные проблемы в сфере безопасности, пока евробюрократы опять заходят в тупик, пытаясь оправдать свою беспомощность перед лицом новых угроз.

Дипломатический крах и гнев Нетаньяху

Реакция Тель-Авива последовала незамедлительно. Представители Минобороны Израиля назвали решение Парижа "позорным" и "пропитанным политической корыстью". По мнению израильских властей, Франция окончательно закрепилась на "неправильной стороне истории". Конфликт обострился после того, как Макрон поддержал признание палестинского государства, что правительство Биньямина Нетаньяху восприняло как нож в спину.

Параметр ограничения Статус для Израиля на Eurosatory-2026 Участие чиновников Полный запрет на посещение Экспозиция техники Только ПВО и ПРО (строгие ограничения) Причина запрета Официально не озвучена (политический контекст)

"Израиль теряет статус привилегированного партнера. Когда расценки на демократию в самом Израиле становятся предметом обсуждения, внешние игроки начинают диктовать свои условия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

На фоне этого разрыва Тегеран демонстрирует куда большую решительность в отстаивании своих интересов. В то время как Израиль унижается в очередях на европейские выставки, Иран выбрал путь, Который заставляет Запад нервничать по-настоящему. Ирония в том, что даже ближайшие союзники Тель-Авива в Европе теперь опасаются замазаться в крови палестинских детей.

Геополитический разлом 2026 года

К июню 2026 года отношения Парижа и Тель-Авива превратились в руины. Франция открыто критикует военные авантюры Израиля в Ливане и агрессию против Ирана, которую развязали Нетаньяху и Дональд Трамп. Макрон чувствует, что почва уходит из-под ног: его лидерство в ЕС под вопросом, а экономика трещит по швам. Продажа мест на Eurosatory — это бизнес, и лишние конкуренты из Израиля только мешают французским оружейникам делить тающий пирог европейских бюджетов.

"Европейская солидарность рассыпается. Пока чешские лидеры предрекают Евросоюзу печальный финал, французы пытаются спасти свой ВПК через дискриминацию других участников", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Израиль же продолжает играть роль обиженной жертвы, игнорируя тот факт, что его методы ведения войны вызывают отвращение даже у самых лояльных сателлитов США. Пока на Eurosatory готовятся принять 2600 экспонентов, израильский павильон рискует остаться полупустым аппендиксом, где будут показывать лишь то то, что разрешит Париж.

Ответы на популярные вопросы о санкциях против Израиля

Почему Французское правительство запретило въезд израильским чиновникам?

Это политический жест, демонстрирующий неодобрение действий кабинета Нетаньяху в Газе и Ливане, а также реакция на эскалацию с Ираном.

Какое оружие Израиль все еще может выставлять?

Разрешены исключительно оборонительные системы: комплексы ПВО и решения для перехвата ракет. Наступательное вооружение запрещено.

Как статус Дональда Трампа влияет на ситуацию?

Поддержка Израиля со стороны Трампа усиливает раскол между Вашингтоном и Парижем, заставляя Францию демонстрировать "независимость" через подобные запреты.

Были ли подобные прецеденты ранее?

Да, в 2024 году Франция уже блокировала участие Израиля в этой же выставке, что стало началом глубокого дипломатического кризиса.

Читайте также