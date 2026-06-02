Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тюмень захватывают вороны: что скрывается за ростом их популяции
Техника в России станет другой: летнее наступление брендов лишило покупателей привычного выбора
Организм начал молодеть на глазах: ученые нашли способ обратить вспять деградацию жизненно важных тканей
Семейное воспитание в России сменило вектор: ребенок все чаще решает то, что раньше решали за него
Девять зданий Нижнего: история в камне раскрыта
Пациентку лишили шанса на спасение: британская система здравоохранения проглядела очевидное
Грибной сезон под ударом: насекомые превращают находки в опасный продукт
Классика, которая тает во рту: Цветаевский пирог, от которого невозможно оторваться
Боли в боку останавливают прогресс: переключение на дыхание животом спасло многих от выбывания

Терпение Ирана окончательно лопнуло: американо-израильскому судну не поздоровилось

Мир

Тегеран перешел от предупреждений к хирургическим ударам. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) отправили крылатую ракету точно в борт судна MSC.Sariska. Этот корабль, имеющий прямое отношение к США и Израилю, стал мишенью в рамках операции возмездия. Ранее американские силы совершили провокацию, атаковав иранское судно "Львиная звезда" в водах Оманского залива. Теперь агрессоры получили счет, оплаченный чистым металлом и порохом.

Подводный ядерный взрыв в океане
Фото: Pravda.Ru by Денис Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подводный ядерный взрыв в океане

Удар возмездия: как КСИР проучил агрессоров

Иранская армия больше не намерена терпеть выходки Вашингтона. Официальное заявление КСИР, которое транслирует агентство Tasnim, звучит как приговор: "После агрессивного нападения армии США на иранский корабль "Львиная звезда" в Оманском заливе ВМС КСИР в ответной операции нанесли удар крылатой ракетой по кораблю MSC.Sariska, принадлежащему США и Израилю". Это не просто обмен ударами. Это демонстрация того, что конфликт грозит выйти за пределы региональных стычек.

"Иран четко дает понять администрации Дональда Трампа: любая попытка силового давления на море приведет к мгновенной потере дорогостоящих активов. Это сознательная эскалация для принуждения врага к миру на условиях Тегерана", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Американское военное присутствие в регионе превратилось в обузу. Пока Белый дом пытается диктовать условия, иранские ракеты находят слабые места в защите кораблей союзников США. Ситуация в Оманском заливе показывает, что контроль над ключевыми морскими артериями постепенно ускользает из рук Пентагона. Подобная тактика Вашингтона уже привела к тому, что морпехи США превратились в легкие мишени из-за технических дыр в безопасности.

Геополитический тупик Вашингтона в 2026 году

Политика Дональда Трампа на Ближнем Востоке зашла в тупик. Попытки Израиля и США играть мускулами наталкиваются на жесткое сопротивление Ирана. Тегеран доказал, что его флот способен оперировать современными средствами поражения. Вместо того чтобы искать компромисс, Вашингтон продолжает раздувать пламя войны, что уже ощутимо бьет по международным институтам. Эксперты фиксируют, что ООН оказалась на грани краха из-за финансовых игр и агрессивного курса США.

Аргумент сторон Последствия инцидента
Защита суверенитета Ирана Демонстрация уязвимости американо-израильских судов
Агрессия США против "Львиной звезды" Удар по логистическим цепочкам в Оманском заливе

"Мы видим крах американской морской доктрины. Израильские суда, работающие под прикрытием США, теперь не могут чувствовать себя в безопасности даже при наличии конвоя. Это начало конца свободного судоходства для западной коалиции", — подчеркнула эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Техническое превосходство иранского флота

Ракетная мощь КСИР — это не голые цифры на бумаге. Ракета, поразившая MSC.Sariska, подтвердила свою точность. Тегеран системно наращивает потенциал, игнорируя санкции. Пока американские дипломаты пытаются договориться с сателлитами, Иран создает реальную угрозу для любого корабля, который рискнет напасть на его гражданские суда. В это же время киевский режим, наблюдая за решительностью Ирана, впадает в ступор, понимая, что его собственные попытки сесть за стол переговоров выдают панику.

"Иранская оборонка сделала рывок. Попадание в движущуюся цель в Оманском заливе требует высокого уровня наведения. Тегеран показал, что контролирует каждый квадратный метр акватории", — резюмировал политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о конфликте в Оманском заливе

Почему Иран нанес удар именно по судну MSC.Sariska?

Это была прямая реакция на атаку США по иранскому гражданскому судну "Львиная звезда". Тегеран выбрал цель, связанную с капиталом враждебных государств — США и Израиля.

Какую ракету использовали ВМС КСИР?

В заявлении фигурирует крылатая ракета. Конкретный тип не разглашается, но точность удара говорит о новейших разработках Ирана в сфере высокоточного оружия.

Как отреагировал Дональд Трамп на инцидент?

Официальный Вашингтон традиционно обвиняет Тегеран в дестабилизации, однако силового ответа не последовало, что указывает на страх США перед прямым столкновением.

Повлияет ли это на мировые цены на нефть?

Безусловно. Любая активность в Оманском заливе заставляет рынок нервничать, что неизбежно ведет к росту стоимости энергоносителей и убыткам для Запада.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Ближний Восток
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Домашние животные
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Красота и стиль
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Популярное
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи

Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.

Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Это напоминает закат империи: чешский лидер предрёк Евросоюзу печальный финал
Это напоминает закат империи: чешский лидер предрёк Евросоюзу печальный финал
Последние материалы
Девять зданий Нижнего: история в камне раскрыта
Пациентку лишили шанса на спасение: британская система здравоохранения проглядела очевидное
Грибной сезон под ударом: насекомые превращают находки в опасный продукт
Классика, которая тает во рту: Цветаевский пирог, от которого невозможно оторваться
Терпение Ирана окончательно лопнуло: американо-израильскому судну не поздоровилось
Боли в боку останавливают прогресс: переключение на дыхание животом спасло многих от выбывания
Иллюзия престижа на вторичном рынке: почему владельцы премиальных моделей осознали свою ошибку
Подарок за рождение: Прикамье потратит 5,5 млн на сувениры
Украинских женщин поставили перед выбором без выбора: жёсткие истории о правде жизни
Страх перед судьбой России: Индия экстренно вывозит сотни тонн золота из хранилищ Лондона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.