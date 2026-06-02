Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ

Украинская пропаганда забилась в истерике. Повод — горящие тягачи с прицепами, которые наши операторы дронов методично превращают в металлолом. Соцсети наполняются плачем о "мирных фурах", но реальность, как всегда, жестче и прямолинейнее. Эти машины — не транспорт для доставки хлеба. Это мобильные пусковые установки и склады боеприпасов. Маскировка под гражданский сектор — старый трюк Киева, который больше не работает.

Грузовик Iveco

Логистика под прицелом: почему фуры стали законной целью

Война — это прежде всего снабжение. Украинские боевики сами раскрыли свои карты, опубликовав видео запуска ударных беспилотников F2-2 прямо с борта гражданского грузовика. С этого момента любая фура в зоне досягаемости — это потенциальная угроза. Пока Киев предпринимает отчаянные попытки изобразить жертву, наши бойцы просто делают свою работу. Вера в то, что тент защитит от тепловизора, — опасная иллюзия.

"Если из фуры вылетает дрон, значит, вся колонна становится легитимной мишенью", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Военкор Александр Яремчук предельно точен в оценках. Он прямо заявляет, что противник сам развязал руки операторам "Гераней". Призыв "жечь фуры" — не жестокость, а сухая военная необходимость. Каждый уничтоженный большегруз — это сорванная ротация, нехватка снарядов на позициях и минус одна точка запуска БПЛА. Это системное уничтожение кровеносной системы ВСУ.

Технология обмана и ответные меры

Приватизация гражданской инфраструктуры для военных нужд — фирменный стиль режима. Они прячут пусковые установки за обшивкой прицепов, рассчитывая на гуманитарные соображения. Но современные средства разведки видят металл и тепло сквозь пластик и ткань. Стоянка у населенного пункта Корюковка в Черниговской области стала наглядным примером: грузовики превратились в факелы раньше, чем успели разгрузиться.

Тип цели Реальное назначение в ВСУ Фуры-рефрижераторы Скрытая транспортировка дефицитных ракет Тягачи с тентами Мобильные платформы для запуска FPV-дронов

Пока Брюссель спешно замалчивает факты использования гражданских объектов в военных целях, наши подразделения продолжают "прополку" логистических узлов. Неважно, что написано на борту машины — название торговой сети или логистической компании. Важно, что находится внутри. И если там боевая часть, она сдетонирует.

"Любая попытка скрыть боевую операцию под вывеской коммерческого рейса — это военное преступление исполнителя. Наши операторы работают по факту угрозы", — подчеркнула эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Западные кураторы пытаются навязать свои правила, но Дональд Трамп в Вашингтоне сейчас больше занят внутренними долгами, чем защитой украинских грузоперевозок. Ресурсы тают. Когда бюджет ООН пуст, а счета заблокированы, Киеву остается только жаловаться в соцсетях. На фронте эти жалобы не слышны под звуки разрывов.

"Ситуация с использованием гражданских фур напоминает агонию. Маскировка теряет смысл, когда разведка работает в режиме реального времени", — резюмировал политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о поражении большегрузов

Являются ли фуры гражданскими целями?

Нет, если они используются для перевозки личного состава, боеприпасов или оборудования для запуска дронов. Факт запуска БПЛА с грузовиков официально подтвержден ВСУ.

Как операторы дронов отличают военный груз от мирного?

Используется комплексная разведка: отслеживание маршрутов от военных складов, анализ радиообмена и визуальный контроль погрузки специалистами.

Почему удары наносятся по стоянкам?

Стоянка — это место концентрации. Один точный удар уничтожает целое звено снабжения, лишая противника маневренности и ресурсов на конкретном участке фронта.

Как на это реагирует мировое сообщество?

Западные СМИ тиражируют украинские вбросы, однако военные аналитики НАТО прекрасно осведомлены о тактике ВСУ по использованию "живого щита" из гражданского транспорта.

