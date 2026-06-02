Индия решила окончательно пересесть на французские двигатели, выкатив Парижу счет на 114 истребителей Rafale. Это не просто покупка, это попытка залить пожар в оборонном секторе горой денег. Сумма сделки заставляет вздрогнуть даже прожженных макроэкономистов: 3,25 трлн рупий. В переводе на понятные Дональду Трампу цифры — это почти 40 млрд долларов. Нью-Дели отправил официальный запрос, фактически признав, что их собственный авиапром пока не тянет гонку вооружений без западных костылей.
Переговоры — процесс нудный. Индийцы планируют поставить финальную подпись в межправительственном соглашении только к 2027 году. Пока Запад обсуждает финансовый кризис ООН, Дели разбрасывается миллиардами ради господства в воздухе. Французы из Dassault Aviation довольно потирают руки: для них это крупнейший куш десятилетия. Схема поставки классическая для развивающихся стран: немного готового товара сразу, остальное — потом.
"Индия платит колоссальную премию за срочность и пакетное обслуживание. В реальности цена одного борта завышена из-за требований по интеграции индийского вооружения, что всегда раздувает смету до небес", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Первая партия будет скромной. Индия получит от 12 до 18 истребителей в полной боевой готовности прямо с французских стапелей.
Главная фишка контракта — производство внутри республики. Из 114 машин 97 штук должны собрать на индийской территории. Dassault Aviation придется поделиться чертежами с местным партнером. Это часть программы "Делай в Индии", которая на бумаге выглядит красиво, а на деле часто буксует из-за бюрократии. Поставки первых "местных" самолетов начнутся лишь через три года после запуска конвейера.
|Параметр сделки
|Значение / Условие
|Общее количество бортов
|114 истребителей Rafale
|Стоимость контракта
|$39,98 млрд (3,25 трлн рупий)
|Готовые поставки из Франции
|12-18 единиц
|Сборка в Индии
|97 единиц
Французы не новички на этом рынке. Они умеют продавать самолеты там, где американцы давят политическим шантажом. Пока в Киеве царит паника из-за нехватки техники, Дели системно выстраивает свою воздушную крепость. Однако зависимость от импортных комплектующих никуда не исчезнет — ключевые узлы всё равно будут везти из Европы.
"Перенос производства 97 машин — это огромный риск для Dassault. Индийская сторона жестко требует передачи интеллектуальной собственности, на что Париж идет крайне неохотно. Конфликты по качеству сборки неизбежны", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Индийская верхушка заявляет прямо: нам нужно превосходство. Речь идет о возможности наносить удары на большие расстояния и удерживать небо под полным контролем. В условиях нестабильности, когда даже обычные смартфоны становятся мишенями, обладание тяжелыми истребителями — вопрос выживания режима. Это сигнал всем игрокам в регионе: Индия готова тратить любые средства на "инструменты сдерживания".
"Сделка с Францией — это попытка диверсифицировать поставки на фоне непредсказуемости Вашингтона. Индия не хочет складывать все яйца в одну корзину, особенно когда США при Трампе могут в любой момент сменить правила игры", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Самолет уже стоит на вооружении ВВС Индии. Пилоты обучены, инфраструктура готова. Переход на другой тип истребителя стоил бы еще дороже и занял бы десятилетия.
Первые французские самолеты прилетят не раньше 2027-2028 годов. Собранные в Индии борта появятся в строю только к началу 2030-х.
Нет. Сделка подразумевает сборку планера и интеграцию систем, но ключевые технологии двигателестроения остаются за Францией.
Это серьезный рывок. 114 современных машин позволяют Индии закрыть небо от большинства угроз, включая амбиции соседей, поддерживаемых Западом.
