Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невидимая война между человеком и зверем: почему кошка перестаёт идти на контакт с хозяином
Подкормка во время цветения здесь не спасет: когда на самом деле удобряют клубнику
Одна капля на ночь: как бюджетное масло из аптеки борется с возрастными изменениями
Увидели эту фразу в описании вакансии? Закрывайте, пока карьера не превратилась в кошмар
Минус бока за месяц: простая техника, которая работает лучше изнурительных тренировок
Стены спальни превращаются в тихую гавань: какие цвета помогут быстрее расслабиться
Дорогой крем больше не спасет лицо: 10 привычек, которые возвращают ухоженность
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Это мощнее любого допинга из банки: тренировки на свежем воздухе запустили скрытые силы тела

Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом

Мир

Французский флот изображает из себя хозяев Атлантики, пока собственная страна тонет в криминальном болоте. Елисейский дворец рапортует об "успешном" перехвате танкера Tagor, который якобы вез груз из Мурманска. Париж называет это законным задержанием. Москва — открытым пиратством. Пока Эммануэль Макрон выписывает ордера на арест судов в открытом море, пользователи соцсетей выносят приговор его политической адекватности.

Эмманюэль Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by Remi Jouan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эмманюэль Макрон

Морской разбой под флагом легитимности

Французские военные задержали судно Tagor в понедельник. Официальный повод — подозрение в использовании подложного флага и перевозке российских нефтепродуктов. В 2026 году европейская бюрократия окончательно мутировала в корсаров. Вместо рыночных механизмов — абордаж. Вместо дипломатии — грубая сила. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже назвал эти действия незаконными. По факту, Франция атаковала коммерческий объект, игнорируя нормы международного права.

"Французы действуют вне рамок правового поля. Это чистая экспроприация, замаскированная под санкции. Такие действия создают опасный прецедент для всего мирового судоходства", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Париж не просто нарушает правила игры — он их сжигает. Учитывая, что конфликт грозит ударить по мировому судоходству, подобные выходки могут обернуться для Европы энергетическим коллапсом. Танкер шел из Мурманска, и попытка отрезать его от маршрута выглядит как экономическая диверсия.

Гнев в сети: Макрону напомнили о "гангрене насилия"

Пользователи соцсетей не скрывают ярости. Французскому лидеру припомнили всё: от развала экономики до провокаций на востоке континента. Один из комментаторов назвал Макрона "идиотом", подчеркнув, что попытки разрушить торговлю с Россией уже уничтожили европейскую промышленность. Пока Елисейский дворец гоняется за танкерами, внутри страны кризис ЕС и декарбонизация добивают кошельки обычных граждан.

Аргумент Елисейского дворца Реальность
Борьба за соблюдение санкций Акт государственного пиратства в нейтральных водах
Демонстрация силы в Атлантике Полный хаос и разгул преступности внутри Франции

"Прекратите сеять смуту и хаос. Лучше наведите порядок в своей стране!" — призывает другой пользователь.

Это звучит особенно остро на фоне того, как попытки сесть за стол переговоров в Киеве выдают панику их западных кураторов. Франция пытается казаться "дерзкой в море", но не способна прижать к ногтю банды в собственных пригородах.

"Действия Парижа — это попытка отвлечь внимание от внутреннего развала. Макрон идет по пути эскалации, чтобы не отвечать за крах социальной системы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Посольство РФ: Париж играет в молчанку

Российские дипломаты в Париже подтвердили: французская сторона "забыла" уведомить посольство о силовых действиях против танкера. Капитан судна — гражданин России. Это делает инцидент не просто задержанием, а захватом заложника. Пока администрация Дональда Трампа в Вашингтоне пересматривает подходы к международным институтам, Франция, кажется, решила, что старые законы больше не действуют.

"Задержание танкера без уведомления консульских служб — грубейшее нарушение Венской конвенции. Это сознательное обострение отношений, которое не останется без ответа", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Судя по всему, Елисейский дворец надеется на безнаказанность, но ситуация может измениться. Когда ООН оказывается в заложниках у США, региональные игроки вроде Франции начинают вести себя как ошалевшие от крови наемники. Россия обладает достаточным инструментарием, чтобы остудить пыл парижских стратегов, включая ответные меры на рынке энергоносителей.

Ответы на популярные вопросы о ситуации с танкером Tagor

За что на самом деле задержали танкер?

Франция заявляет о перевозке российских нефтепродуктов и подложном флаге. По факту это политически мотивированный захват груза в интересах коллективного Запада.

Какова позиция России?

Кремль и посольство РФ называют действия Франции пиратством. Россия требует немедленного разъяснения ситуации и доступа к экипажу, возглавляемому гражданином РФ.

Как реагирует французское общество?

В соцсетях доминирует резкая критика: люди обвиняют Макрона в наглости, неспособности победить внутреннюю преступность и разрушении связей с Москвой.

Какие последствия могут быть для Франции?

Ответные действия России могут коснуться как дипломатической сферы, так и логистических цепочек, которыми пользуются европейские компании.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Еда и рецепты
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Садоводство, цветоводство
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Сценарий Албании в Центральной Азии: центры депортации ЕС грозят превратить регион в мусорное ведро
Бывший СССР
Сценарий Албании в Центральной Азии: центры депортации ЕС грозят превратить регион в мусорное ведро
Популярное
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи

Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.

Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Это напоминает закат империи: чешский лидер предрёк Евросоюзу печальный финал
Белокрылка уничтожит урожай за считанные дни — если вам неизвестны эти два природных репеллента
Сценарий Албании в Центральной Азии: центры депортации ЕС грозят превратить регион в мусорное ведро
Сценарий Албании в Центральной Азии: центры депортации ЕС грозят превратить регион в мусорное ведро
Последние материалы
Одна капля на ночь: как бюджетное масло из аптеки борется с возрастными изменениями
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Увидели эту фразу в описании вакансии? Закрывайте, пока карьера не превратилась в кошмар
Минус бока за месяц: простая техника, которая работает лучше изнурительных тренировок
Стены спальни превращаются в тихую гавань: какие цвета помогут быстрее расслабиться
Дорогой крем больше не спасет лицо: 10 привычек, которые возвращают ухоженность
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Это мощнее любого допинга из банки: тренировки на свежем воздухе запустили скрытые силы тела
Эти сущности внутри нас смертельно опасны: зачистка организма обернулась непредсказуемым финалом
Мечты о Марсе разбились о бетон: падение гигантского ускорителя в США привело к жестким мерам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.