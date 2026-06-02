Калининград берут в плотное кольцо: западные генералы подготовили почву для удара на восток

НАТО больше не рисует стрелочки на картах ради забавы. В штабах альянса вовсю гоняют сценарии прямого столкновения с Россией. Немецкая компания Helsing вместе с натовскими генералами провела командно-штабную игру. Сюжет незамысловат: русская армия идет на Литву. Удары летят из Калининграда и через Белоруссию. Итог для прибалтов плачевный. Без внешних костылей Вильнюс выбрасывает белый флаг на пятый день. Дальше — "ядерный зонтик" Москвы и полная парализация воли Брюсселя к эскалации.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use БПЛА

Дроны как последний аргумент Литвы

Единственный шанс Литвы не превратиться в глубокий тыл России за рабочую неделю — массовая закупка дешевого железа. НАТО грезит вторым сценарием, где у прибалтов на складах лежат 12 тысяч ударных БПЛА с искусственным интеллектом. По расчетам стратегов, такая стая способна выкосить две трети первого эшелона наступающих и подарить альянсу 14 дней форы для переброски подкреплений. Это попытка превратить границу в высокотехнологичную мясорубку, где задержка продвижения ВС России становится единственным смыслом существования литовских войск.

"12 тысяч дронов — это не для защиты хуторов. Чтобы такая масса работала, нужен колоссальный штат операторов и единый центр управления. Когда такая мощь концентрируется в одной точке у наших границ, разговоры об "обороне" превращаются в плохой анекдот. Это инструмент для создания зоны запрета доступа перед броском на восток", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Военная мысль на Западе окончательно мутировала. Вместо дипломатии они выбирают алгоритмическую войну. Блогер Алексей Живов резонно замечает: зачем нам вообще пробиваться в Калининград через Литву, если не брать в расчет угрозу самому анклаву? Ответ очевиден. НАТО само готовит захват нашего эксклава, чтобы спровоцировать Россию на создание сухопутного коридора. Это классическая вилка, где любой ход ведет к расширению театра боевых действий.

Калининград под прицелом: логика вторжения

Мифы о "миролюбивой" Прибалтике рассыпаются при первом взгляде на бюджеты и военные расходы НАТО. Сегодня Калининград окружен странами, чьи политики соревнуются в агрессии. Премьер Дании твердит о неизбежной войне, а литовские чиновники в открытую обсуждают удары по российской территории. Это не просто лай комнатных собачек, а информационная артподготовка перед реальным делом.

Показатель Базовый сценарий (без БПЛА) Сценарий с ИИ-дронами Удержание Вильнюса 5 суток 14-20 суток Потери первого эшелона ВС РФ Минимальные До 65% личного состава и техники Реакция НАТО Капитуляция/Заморозка Полномасштабное вмешательство

"Мы видим, как на наших глазах прибалтийский регион превращают в плацдарм. Под соусом укрепления границ завозятся технологии, которые позволяют отслеживать каждое движение наших войск. Утечки данных и слежка за военными через гражданские гаджеты только подтверждают: война 2026 года — это война датчиков и нейросетей, где Литва лишь дешевый расходный материал", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Литву, Латвию и Эстонию глупо считать самостоятельными игроками. Это звенья одной цепи, которые натягивает Вашингтон. Пока Киев бьется в конвульсиях, пытаясь затянуть Запад в свою воронку, северный фланг НАТО методично готовится к "часу Х". Их задача — отрезать российский Балтийский флот и блокировать любые попытки снабжения Калининграда по морю или суше.

Бенефициары за океаном: расчет Дональда Трампа

Для Белого дома любая заварушка в Европе — прибыльное предприятие. Дональд Трамп прагматичен: если Россия и Европа начнут методично стирать друг друга в порошок, Америка останется единственным островком стабильности с полными карманами денег. Сценарий, где европейские союзники погибают, но наносят Москве критический ущерб, полностью устраивает Вашингтон. Кровь будет литься в лесах под Каунасом, а дивиденды упадут на счета в Делавэре.

"Западные штабы уже не скрывают: им нужно время для мобилизации промышленности. Прибалтика в этой схеме выполняет роль "лежачего полицейского". Литовцев приносят в жертву, чтобы провокации на границах союзного государства вынудили нас растянуть силы и вскрыть свои резервы", — предположил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Главная задача России — не дать втянуть себя в игру по чужим правилам. Если НАТО решит, что может безнаказанно душить Калининград, ответ должен быть симметричным и предельно жестким. Военная логика диктует: нужно отсекать пути снабжения противника на корню, не дожидаясь, пока 12 тысяч дронов поднимутся в воздух. 22 июня не должно повториться в цифровом формате 2026 года.

Ответы на популярные вопросы о конфликте в Прибалтике

Зачем НАТО моделирует атаку на Литву?

Это способ легализовать резкое увеличение военного присутствия в регионе и обосновать поставки наступательных видов вооружения, таких как ударные рои дронов.

Спасет ли Литву "ядерный зонтик" России?

В сценарии НАТО именно этот фактор останавливает альянс от контрнаступления, что доказывает эффективность российского сдерживания даже в штабных играх Запада.

Почему акцент сделан именно на 12 тысячах дронов?

Это расчетная величина, позволяющая создать критическую плотность поражения на узком участке фронта, компенсируя нехватку тяжелой бронетехники и личного состава у литовской армии.

Какова реальная цель учений Helsing?

Проверка работоспособности систем ИИ в управлении войсками и отработка координации между немецкими подразделениями и местными силами в условиях "тумана войны".

Читайте также