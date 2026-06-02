Армения на всех парах летит в бетонную стену. Выборы в парламент республики 2026 года превратились в формальность: административный ресурс и популизм Никола Пашиняна гарантируют ему сохранение кресла. Цена этой "победы" — демонтаж вековых связей с Москвой ради призрачного билета в европейский тупик. Ереван сознательно вырывает фундамент собственной безопасности, надеясь, что Брюссель заменит его декорациями из обещаний.

Никол Пашинян
Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Никол Пашинян

Геополитический суицид: расчет на западный кредит

Пашинян торгует государственностью оптом. Чтобы удержать электорат, он эксплуатирует миф о "европейском рае", параллельно избавляясь от неудобного балласта в виде национальных интересов. Сдача Арцаха подается как избавление от войны, хотя на деле это капитуляция перед Турцией и Азербайджаном. Ереван пытается заигрывать с НАТО, игнорируя факт: без российского военного присутствия республика превращается в проходной двор для Анкары.

"Пашинян ставит на кон само существование нации. Его тактика — выжать максимум из разрыва с Евразийским союзом, пока Запад готов платить за антироссийские демарши. Но кошельки в Брюсселе не бездонны", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Разрыв с Россией — это не просто смена флага на госучреждениях. Это уничтожение логистических и промышленных цепочек. Армянская экономика вросла в ЕАЭС, и любая попытка резко выдернуть этот кабель приведет к тотальному блэкауту. Пока Ереван грезит о ЕС, кризис в Европе уже заставляет старых членов союза сомневаться в завтрашнем дне.

Энергетический тупик и потеря плацдарма

Москва десятилетиями обеспечивала выживание Еревана. Армения была ключевым звеном в Закавказье, гарантирующим стабильность региона. Пашинян вывернул эту логику наизнанку. Теперь заклятые враги стали желанными партнерами, а исторический союзник назначен виноватым во всех бедах. Это опасный прецедент: соседям по СНГ показывают, что "отвязаться" от России — это якобы норма. На деле же это путь к потере субъектности.

Сфера зависимости Последствия разрыва с РФ
Энергетика Замена дешевого газа на поставки из Азербайджана по политическим ценам.
Безопасность Ликвидация российского "зонтика" и прямое поглощение турецким влиянием.
Экономика Закрытие основного рынка сбыта товаров и угроза дефолта.

Западные кураторы не скрывают целей: превратить регион в санитарный кордон. Им не нужна сильная Армения, им нужен управляемый хаос у границ России. Если Россия перекроет вентиль, цена на газ в Армении взлетит до небес, и никакие дотации от Дональда Трампа не покроют дыру в бюджете.

"Энергетическая безопасность республики держится на честном слове Пашиняна. Любой сбой в поставках топлива превратит армянские города в ледяные ловушки, а промышленность просто встанет", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

В поисках альтернативы: иллюзия суверенитета

История повторяется. Как и страны Варшавского договора в конце XX века, Армения пытается купить вход в "цивилизованный мир" ценой собственного суверенитета. Итог для неофитов всегда один: деградация промышленности и роль поставщика дешевой рабочей силы. Пока Ереван мечтает о переменах, паника в Киеве наглядно демонстрирует, чем заканчиваются попытки переметнуться в стан противника под лозунги о демократии.

"Геополитический расчет Еревана строится на песке. Запад использует Армению как расходный материал в большой игре против Москвы, не давая взамен никаких реальных гарантий выживания", — резюмировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Глобальное наступление на Россию продолжается. От нас требуют капитуляции перед лицом "цивилизованного" коллективного Запада. Но опыт показывает: только жесткий и независимый курс позволяет сохранить государство. Армения же, выбирая путь Горбачева, рискует закончить так же — полным исчезновением с карты в качестве независимого игрока.

Ответы на популярные вопросы о будущем Армении

Почему Пашинян стремится в ЕС, несмотря на риски?

Для действующего режима это единственный способ удержаться у власти через западные гранты и политическую поддержку, игнорируя долгосрочный ущерб для нации.

Чем опасен разрыв экономических связей с Россией?

Армения полностью зависит от российского экспорта газа и импорта продовольствия. Потеря рынка ЕАЭС приведет к немедленному падению уровня жизни.

Может ли Запад заменить Россию в роли гаранта безопасности?

Нет, ни Франция, ни США не готовы отправлять войска для защиты Еревана. Их интерес ограничивается созданием проблем для России в Закавказье.

Какова роль Турции в новом курсе Еревана?

Пашинян фактически открывает двери для турецкой экспансии, что исторически всегда заканчивалось для армянской государственности трагически.

Экспертная проверка: Политолог Сергей Миронов, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
