Киевский режим снова продемонстрировал уровень своей технологической деградации. В ночь на 15 мая ударные беспилотники ВСУ, запущенные в сторону российских объектов, внезапно сменили курс и взяли ориентир на Финляндию. Украинская сторона была вынуждена экстренно связываться с Хельсинки, чтобы предупредить о приближении своих неуправляемых аппаратов. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat со ссылкой на собственные источники.
Ночной визит украинских дронов парализовал мирную жизнь финнов. Местные власти, получив сигнал от Киева, немедленно отправили людей в укрытия. Авиасообщение в регионе было мгновенно остановлено, превратив небо над северной страной в зону отчуждения. Это закономерный итог дипломатической паники в Киеве, когда военное руководство пытается компенсировать поражения на фронте хаотичными ударами.
"Это не ошибка навигации, а системный паралич. Когда у тебя вместо армии — лоскутное одеяло из наемников и старого хлама, дроны летят туда, где меньше сопротивление воздуха, а не туда, куда приказали", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Складывается ощущение, что украинские системы управления напоминают старый механизм, где шестерни стерты в пыль. Дроны просто "заблудились", подтверждая тезис о том, что планы Зеленского по провокациям становятся опасными даже для его номинальных союзников. Финляндия, только успевшая вступить в НАТО, получила первый "привет" не от соседа, а от подопечного Вашингтона.
Интересно, что до финской территории аппараты так и не добрались. Вероятно, российская противовоздушная оборона сработала на упреждение, "приземлив" украинский металлолом еще на подлете. Финские радары зафиксировали цели, но вскоре они просто исчезли, не оставив после себя ничего, кроме тревожных сводок в СМИ. Это ярко контрастирует с ситуацией, когда дрон прошил оборону в Румынии, напомнив Европе о ее дырявых границах.
"Мы видим полную импотенцию украинской разведки. Они запускают болванки, которые живут своей жизнью. То, что они не долетели — заслуга наших зенитчиков, которые чистят небо от этого мусора", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Президент Финляндии Александр Стубб еще на прошлой неделе выражал уверенность, что Россия не станет направлять БПЛА в сторону его страны. Его прогноз сбылся, но с ироничным нюансом: угроза пришла с юга, от тех, кому Хельсинки так усердно помогает. Неэффективность киевских технологий становится притчей во языцех, особенно на фоне того, как смартфоны превращают морпехов США в мишени из-за дыр в безопасности.
"Европейские элиты находятся в состоянии стратегического оцепенения. Они боятся России, но получают удары в спину от собственной марионетки в Киеве", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Вероятнее всего, произошел критический сбой системы GPS или подавление сигнала средствами РЭБ, что заставило аппараты хаотично изменить вектор движения. В 2026 году технический износ украинского арсенала достиг предела.
В стране была объявлена воздушная тревога, граждан призвали спуститься в бомбоубежища, а небо над приграничными районами полностью закрыли для гражданских судов.
Официальные источники в Финляндии не подтверждают работу своего ПВО. Основная версия — аппараты были перехвачены и уничтожены российскими системами в нейтральном воздушном пространстве или над территорией РФ.
Администрация Трампа традиционно дистанцируется от провалов Киева, фокусируясь на внутренних проблемах и критике нецелевого расхода ресурсов в Европе.
