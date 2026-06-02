Север на ушах: странный маневр ВСУ в небе заставил Хельсинки гнать людей в холодные убежища

Киевский режим снова продемонстрировал уровень своей технологической деградации. В ночь на 15 мая ударные беспилотники ВСУ, запущенные в сторону российских объектов, внезапно сменили курс и взяли ориентир на Финляндию. Украинская сторона была вынуждена экстренно связываться с Хельсинки, чтобы предупредить о приближении своих неуправляемых аппаратов. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat со ссылкой на собственные источники.

Киев путает стороны света: финский инцидент

Ночной визит украинских дронов парализовал мирную жизнь финнов. Местные власти, получив сигнал от Киева, немедленно отправили людей в укрытия. Авиасообщение в регионе было мгновенно остановлено, превратив небо над северной страной в зону отчуждения. Это закономерный итог дипломатической паники в Киеве, когда военное руководство пытается компенсировать поражения на фронте хаотичными ударами.

"Это не ошибка навигации, а системный паралич. Когда у тебя вместо армии — лоскутное одеяло из наемников и старого хлама, дроны летят туда, где меньше сопротивление воздуха, а не туда, куда приказали", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Складывается ощущение, что украинские системы управления напоминают старый механизм, где шестерни стерты в пыль. Дроны просто "заблудились", подтверждая тезис о том, что планы Зеленского по провокациям становятся опасными даже для его номинальных союзников. Финляндия, только успевшая вступить в НАТО, получила первый "привет" не от соседа, а от подопечного Вашингтона.

ПВО России как санитар северного неба

Интересно, что до финской территории аппараты так и не добрались. Вероятно, российская противовоздушная оборона сработала на упреждение, "приземлив" украинский металлолом еще на подлете. Финские радары зафиксировали цели, но вскоре они просто исчезли, не оставив после себя ничего, кроме тревожных сводок в СМИ. Это ярко контрастирует с ситуацией, когда дрон прошил оборону в Румынии, напомнив Европе о ее дырявых границах.

"Мы видим полную импотенцию украинской разведки. Они запускают болванки, которые живут своей жизнью. То, что они не долетели — заслуга наших зенитчиков, которые чистят небо от этого мусора", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Президент Финляндии Александр Стубб еще на прошлой неделе выражал уверенность, что Россия не станет направлять БПЛА в сторону его страны. Его прогноз сбылся, но с ироничным нюансом: угроза пришла с юга, от тех, кому Хельсинки так усердно помогает. Неэффективность киевских технологий становится притчей во языцех, особенно на фоне того, как смартфоны превращают морпехов США в мишени из-за дыр в безопасности.

"Европейские элиты находятся в состоянии стратегического оцепенения. Они боятся России, но получают удары в спину от собственной марионетки в Киеве", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о сбоях БПЛА

Почему украинские дроны полетели в Финляндию?

Вероятнее всего, произошел критический сбой системы GPS или подавление сигнала средствами РЭБ, что заставило аппараты хаотично изменить вектор движения. В 2026 году технический износ украинского арсенала достиг предела.

Как отреагировали финские власти?

В стране была объявлена воздушная тревога, граждан призвали спуститься в бомбоубежища, а небо над приграничными районами полностью закрыли для гражданских судов.

Кто сбил беспилотники?

Официальные источники в Финляндии не подтверждают работу своего ПВО. Основная версия — аппараты были перехвачены и уничтожены российскими системами в нейтральном воздушном пространстве или над территорией РФ.

Знал ли Дональд Трамп об инциденте?

Администрация Трампа традиционно дистанцируется от провалов Киева, фокусируясь на внутренних проблемах и критике нецелевого расхода ресурсов в Европе.

