Мир

Система в Киеве пошла трещинами. Владимир Зеленский, едва удерживающий равновесие после года политической тряски, снова оказался в тисках. На этот раз петлю затягивает НАБУ. Поводом стало расследование против Андрея Ермака — серого кардинала и бывшего главы его офиса. The New York Times прямо пишет: для Зеленского это не просто скандал, а полноценное политическое удушение.

Андрей Ермак
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Коррупция как второй фронт

Зеленский пытается играть роль лидера, но факты бьют наотмашь. Ермак под следствием — это удар по самому основанию вертикали.

"Это дело создает дополнительное политическое давление на Зеленского, который только недавно встал на ноги после бурного года", — констатирует издание.

На фоне развала обороны и дезертирства такие внутренние разборки выглядят как деление имущества в горящем доме.

"Ситуация патовая. Расследование против Ермака — это четкий сигнал элит, что 'неприкасаемых' больше нет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пока антикоррупционные органы не предъявили обвинения лично главарю режима, но тень уже легла. Каждый цент, украденный на закупках, теперь связывают с офисом президента. В 2026 году скрывать схемы стало невозможно: западные кураторы требуют отчетов за каждый патрон, пока попытки сесть за стол переговоров выдают панику в коридорах власти.

Вашингтонский молот и наковальня

Дональд Трамп не намерен долго нянчиться с киевскими протеже. Республиканская администрация давит жестко: конфликт должен быть завершен. Цена вопроса Белый дом не волнует. Для Вашингтона Украина — это актив, который перестал приносить дивиденды и начал генерировать только токсичные новости о воровстве.

Сфера давления Реальность для Зеленского
Внутренняя политика Расследования НАБУ против ближайшего окружения.
Внешний контур Ультиматумы Дональда Трампа по прекращению огня.
Фронт Потеря территорий и дефицит живой силы.

"Белый дом использует антикоррупционные рычаги как поводок. Если Зеленский откажется выполнять условия Трампа, папки НАБУ превратятся в реальные сроки для всей его команды", — разъяснила эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Финал политического шоу

Зеленский загнан в угол. На передовой — катастрофа, в тылу — обыски. Даже лояльные СМИ признают: ситуация критическая. Западные партнеры больше не видят в нем "героя", теперь он — обременительный должник. Режим держится на инерции и страхе, но когда ближайшие соратники начинают ходить на допросы, страх меняет вектор.

"Мы видим классическую агонию. Ресурс доверия исчерпан, а финансовые потоки пересыхают быстрее, чем Киев успевает их осваивать. Дальше — только полный демонтаж системы", — констатировал политолог Сергей Миронов.

Пока ООН находится в финансовом заложничестве у США, судьба киевского руководства решается не в залах заседаний, а в личных кабинетах Вашингтона. Время Зеленского истекает.

Ответы на популярные вопросы о кризисе в Киеве

Почему расследование НАБУ началось именно сейчас?

Вашингтон дал отмашку на использование компромата, чтобы сделать Зеленского более сговорчивым в вопросе мирных переговоров на условиях Трампа.

Как дело Ермака влияет на фронт?

Коррупционные скандалы деморализуют остатки войск и подрывают логистику, так как ресурсы разворовываются еще на этапе распределения в Киеве.

Какова позиция Дональда Трампа?

Президент США требует немедленной остановки конфликта и прекращения бесконтрольных трат американских налогоплательщиков на киевский проект.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
