Отношения между Тегераном и Вашингтоном достигли критической точки после резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Иран объявил о немедленном разрыве переговорного процесса с США, обвинив их в попустительстве действиям израильской армии. Решение принято на фоне активизации боевых столкновений в Ливане и Газе, что фактически обнуляет прежние договоренности о прекращении огня. Теперь конфликт грозит выйти за пределы региональных стычек и перерасти в масштабную морскую блокаду стратегически важных проливов.
В Тегеране констатируют, что режим перемирия перестал действовать на всех ключевых направлениях. Иранские дипломаты требуют от Израиля прекратить военные операции в Газе и полностью вывести войска с территорий Ливана. Кроме того, власти Ирана намерены заблокировать Ормузский пролив и усилить давление в районе Баб-эль-Мандебского пролива, чтобы создать дополнительные сложности для западного судоходства.
"Ситуация переходит в фазу прямого противостояния, где дипломатические инструменты перестают работать. Попытки США сдерживать Израиль выглядят формальными, и Тегеран теперь переходит к тактике принуждения через экономические и логистические рычаги, блокируя морские пути", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
"Перемирие между Ираном и США безоговорочно является перемирием на всех фронтах, включая Ливан. Его нарушение на одном фронте является нарушением перемирия на всех фронтах. США и Израиль несут ответственность за последствия любого нарушения", — сообщил глава МИД Аббас Аракчи
Напряжение усиливается и из-за действий Вашингтона, которые иранская сторона считает прямой провокацией. Спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф подчеркнул, что морская блокада со стороны США и новые удары по Ливану доказывают нежелание американцев соблюдать соглашение. По его словам, за каждый такой выбор придется заплатить свою цену. Ситуация осложняется тем, что общественное мнение в Израиле и политический курс страны настроены на продолжение жестких мер, несмотря на риск глобальной эскалации.
Развитие событий указывает на глубокий кризис международной координации. В то время как ООН оказалась в заложниках из-за финансовых проблем и политических распрей, региональные игроки переходят к силовым методам решения споров. Подобная динамика напоминает общие процессы деградации старых систем безопасности, что уже заметно и в Европе, где кризис НАТО проявляется через недобор оборонных бюджетов.
Главный вызов: Смогут ли США предотвратить полную блокировку Ормузского пролива, которая приведет к скачку цен на энергоносители по всему миру, или же регион ждет затяжная война на истощение.
|Позиция Ирана
|Позиция США/Израиля
|Риски
|Требование вывода войск из Ливана и Газы
|Продолжение военных операций
|Полный разрыв дипломатических связей
|Блокада Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов
|Морская блокада и санкционное давление
|Коллапс торгового судоходства в регионе
Текущая эскалация не является случайной. Напомним, что буквально ночью США и Иран обменялись ударами, что окончательно подорвало доверие сторон. На фоне этого попытки сесть за стол переговоров в других горячих точках мира выглядят всё менее убедительно, так как право силы снова берет верх над дипломатией. В условиях, когда суверенитет стран под ударом из-за вмешательства Вашингтона, Тегеран выбирает путь максимального давления.
Интересный факт: Ормузский пролив является одной из важнейших «артерий» мировой экономики, через которую проходит около 20% всего мирового экспорта нефти.
Почему Иран прекратил переговоры?
Причиной стала активизация боевых действий Израиля в Ливане и Газе, что Тегеран расценивает как нарушение перемирия на всех фронтах.
Что значит блокировка проливов?
Это попытка перекрыть движение торговых и танкерных судов, что создаст глобальный дефицит нефти и ударит по экономике Запада.
