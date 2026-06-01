Это напоминает закат империи: чешский лидер предрёк Евросоюзу печальный финал

Прага оказалась в сложной ситуации с финансами, которая может серьезно осложнить отношения с Вашингтоном и поставить под удар имидж НАТО.

Фото: commons.wikimedia.org by Vox España, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Премьер Чехии Андрей Бабиш

Чехия может не выполнить обязательства перед Североатлантическим альянсом по финансированию своей армии. Премьер-министр страны Андрей Бабиш допустил, что Прага не выйдет на целевой показатель расходов в 2% от ВВП в текущем году. Ситуация осложняется спорами о том, какие именно траты можно считать оборонными, а также общим недовольством европейских лидеров жесткими финансовыми рамками Брюсселя и Вашингтона.

На текущий момент на военные нужды планируют выделить чуть менее 1,8% ВВП, что составляет примерно 154,8 миллиарда крон. Общая сумма расходов на оборону достигнет 185 миллиардов крон. Проблема в том, что правительство пыталось включить в этот бюджет строительство автомагистрали, однако такие траты могут не пройти по критериям классификации НАТО. Несмотря на текущие сложности, Бабиш подтвердил намерение страны в будущем тратить на армию до 3,5% ВВП к 2035 году.

"Погоня за конкретными процентами часто становится формальностью, за которой скрывается реальная нехватка ресурсов или неэффективное распределение средств. В условиях, когда военная помощь ЕС и союзников распределяется неравномерно, страны могут пытаться манипулировать отчетностью, чтобы избежать политического давления со стороны США", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

"Если мы будем говорить только о процентах, я не знаю, как это действительно повысит обороноспособность Европы", — сказал Андрей Бабиш

Внутри НАТО опасаются, что Чехия станет одной из тех стран, которые официально сократят расходы ниже установленного порога. Это может ударить по имиджу альянса, который пытается доказать, что Дональд Трамп и другие лидеры увидят решимость Европы снизить зависимость от американской поддержки. По мнению Муджтабы Рахмана из Eurasia Group, попытки нарастить военный бюджет — это скорее символический жест, чтобы удержать Вашингтон в союзе, и любое «слабое звено» создаст проблемы для всего континента.

Одновременно с военными вопросами премьер затронул и экономическую политику Евросоюза. Бабиш раскритиковал курс на декарбонизацию, считая, что эти меры буквально уничтожают экономику региона. Он сравнил текущее состояние ЕС с закатом Римской империи, предупредив, что подобная стратегия может привести к полному исчезновению объединения.

Что произошло: Премьер Чехии признал возможный недобор по расходам на оборону (цель 2% ВВП), из-за чего страна может оказаться в «черном списке» НАТО.

Главный риск: Политическое давление со стороны США и внутренние конфликты в ЕС, где Венгрия и Брюссель уже ведут затяжные споры по финансовым траншам.

Показатель Значение/Статус Текущий план расходов ~1,8% ВВП Сумма в кронах 154,8 млрд (оборона) / 185 млрд (всего) Цель НАТО (текущая) 2% ВВП Цель Чехии (к 2035 г.) 3,5% ВВП

Почему Чехия не достигает 2%?

Часть планируемых трат (например, на дороги) не признается НАТО как военные расходы, а общая сумма бюджета остается ниже требуемого уровня.

Как это влияет на безопасность в Европе?

Снижение темпов перевооружения на фоне инцидентов, когда беспилотники атакуют объекты в Румынии, усиливает зависимость региона от внешних гарантов.

