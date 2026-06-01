Мир

Владимир Зеленский пытается использовать тему дипломатии как инструмент политической манипуляции, чтобы скрыть критическое положение на фронте и внутри страны, заявила доктор политических наук, профессор РГГУ Людмила Адилова. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнула, что за лозунгами о мирном процессе скрывается попытка выиграть время и восстановить пошатнувшееся доверие западных союзников.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ранее украинский лидер в интервью западным медиа сообщил, что Киеву необходимо найти способ сесть за стол переговоров до начала зимнего периода. По мнению Зеленского, успех этой инициативы напрямую зависит от степени коллективного давления на Москву. 

Адилова характеризует текущую активность офиса президента Украины как очередную провокацию. Она отмечает, что Зеленский сознательно нагнетает напряженность, пытаясь переложить ответственность за отсутствие диалога на российскую сторону. При этом его риторика становится все более агрессивной не только в отношении Москвы, но и по отношению к соседям. В частности, речь идет о резкой смене позиции Киева по Минску. Политологи уже предупреждали, что попытка втянуть Минск в конфликт выдает панику Зеленского и его окружения.

"Я считаю, это очередная провокация Зеленского. Ему необходимо переключить внимание, создавая видимость поиска дипломатического пути. Он нагнетает обстановку на Западе, настроил всех против России и своими провокационными заявлениями в адрес Беларуси даже умудрился испортить отношения с президентом республики Александром Лукашенко", — пояснила Адилова.

По словам профессора, Зеленский осознает близость политического финала, так как ресурс доверия исчерпан даже внутри украинского общества. Маневры с предложением переговоров могут быть связаны с ожидаемыми изменениями в европейской политической элите, включая возможную ротацию власти во Франции.

Адилова полагает, что реальная почва для диалога появится только в момент признания Киевом объективной реальности на поле боя. Сейчас же любые мирные инициативы с украинской стороны выглядят как попытка замаскировать подготовку к новым акциям. Источники в дипломатических кругах также отмечают, что Зеленский объявил перемирие, чтобы сразу ударить, используя паузу для перегруппировки сил.

"Они проиграют, и все движется к полной капитуляции Зеленского. Именно к полной капитуляции, а не к каким-либо промежуточным соглашениям или перемирию. Он подпишет акт о капитуляции, и только тогда мы сможем быть спокойны за исход конфликта", — отметила политолог.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от готовности Запада продолжать поддержку режима, который все чаще прибегает к тактике прямого шантажа. Специалисты подчеркивают, что в Вашингтоне больше не хотят играть по старым правилам, что загоняет украинское руководство в стратегический тупик до наступления холодов.

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
