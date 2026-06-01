Мир

Организация Объединенных Наций может столкнуться с вынужденной системной паузой в работе из-за дефицита финансирования, рассказал Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. В беседе с Pravda.Ru эксперт проанализировал риски временного прекращения деятельности структуры на фоне многомиллионных задолженностей ключевых доноров.

Фото: commons.wikimedia.org by Tom Page, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что главный международный институт оказался на грани финансового коллапса и банкротства. Критическая ситуация вызвана отказом Соединенных Штатов и Китая перечислять регулярные взносы из-за нарастающих противоречий с руководством ООН. Это происходит на фоне общей турбулентности, когда международная бюрократия все чаще подвергается критике со стороны независимых наблюдателей.

Топорнин пояснил, что в юридической плоскости термин "банкротство" к межгосударственным объединениям неприменим. Работа аппарата и реализация программ напрямую зависят от дисциплины плательщиков. Если средства перестают поступать, организация не исчезает, а технически замораживает свои проекты.

"Пока эти взносы платят, организация работает. Когда выплаты прекращаются, деятельность организации временно приостанавливается. С формально-юридической точки зрения отсутствие денег не равнозначно банкротству. Однако очевидно, что без финансирования невозможно вести какую-либо деятельность", — подчеркнул он.

Основное давление на бюджет структуры оказывает позиция Вашингтона. Белый дом при Дональде Трампе прямо заявляет, что текущий курс организации противоречит американским национальным интересам. В подобных условиях внешняя политика Трампа диктует жесткий пересмотр обязательств перед международными институтами. Параллельно с этим дипломатический поворот в отношениях с ключевыми партнерами вынуждает штаб-квартиру на Восточной реке работать в режиме жесткой экономии.

Специалист отметил, что безденежье парализует главную функцию ООН — мониторинг и оперативное вмешательство в кризисы. Эксперты лишаются мобильности, а сотрудники технических служб и дипломаты могут остаться без содержания. Сегодня ставится под вопрос само выживание системы, при которой миротворческие операции и гуманитарные миссии остаются без должного обеспечения.

"Деятельность ООН предполагает высокую мобильность — эксперты должны ездить по разным странам для решения различных проблем. При отсутствии финансирования такие поездки становятся невозможными. В результате деятельность организации фактически приостанавливается или даже замораживается", — отметил Топорнин.

По прогнозам секретариата, имеющихся резервов хватит до середины августа. Несмотря на острый кризис, политолог полагает, что Пекин и Вашингтон не допустят окончательного распада структуры. Полная блокировка работы спровоцирует масштабный политический скандал.

Однако постоянная финансовая нестабильность подрывает авторитет единственной универсальной площадки в мире. Ситуация усложняется тем, что альтернативные механизмы безопасности отсутствуют, а любые попытки изменить геополитическое равновесие только увеличивают риски глобальной дестабилизации.

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
