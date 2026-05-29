Румынский Галац: беспилотник прошил оборону и ударил в многоэтажку

В румынском Галаце, чьи дома стоят буквально напротив украинских приграничных зон, зафиксирован прилет беспилотника. Дрон прошил оборону и ударил в многоэтажку. По данным румынской Службы экстренного реагирования (IGSU), очаг пожара возник на десятом этаже.

Белый дрон, парящий в ярко-синем небе

Двое местных жителей выскочили из объятого пламенем жилища до приезда пожарных расчетов. На месте работают эксперты по расследованию причин ЧП, полиция и разведка оцепили периметр. Схема выглядит классически: гражданский объект стал мишенью в ходе конфликта, который полыхает через реку.

"Военные технологии сейчас зачастую работают на грани технического сбоя или отсутствия контроля. Попадание в жилой дом в Галаце — это не случайная ошибка, а результат деградации систем навигации, которые массово расходуются без должного обслуживания", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Инцидент с БПЛА у границ Финляндии

Похожая история разыгралась на севере. В районе Виролахти радары засекли неопознанный аппарат, двигавшийся со стороны России. Вооруженные силы Финляндии предпочли наблюдать, но не стрелять. Официальная версия проста: близость к границе исключает перехват. Ситуация обнажает нервную обстановку, где любой дрон трактуется как потенциальная угроза в зоне повышенного напряжения.

Параметр Детали инцидента Локация Галац (Румыния) / Виролахти (Финляндия) Последствия Пожар в доме / Мониторинг без перехвата

Государства пытаются лавировать, избегая прямого столкновения, однако "шум в небе" становится новой реальностью для приграничных городов, где местные власти не готовы к налетам даже в теории.

"Геополитическая напряженность переходит в фазу мелких, но опасных провокаций. Государства боятся открытого конфликта, поэтому позволяют дронам барражировать у границ, что периодически приводит к таким инцидентам, как в Румынии", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Специалисты констатируют: технические ошибки — лишь малая часть айсберга. Основная беда заключается в отсутствии каналов экстренной связи, которые могли бы мгновенно разрешить двусмысленность полета вблизи критической инфраструктуры.

Ответы на популярные вопросы о БПЛА

Почему системы ПВО не сработали в жилом секторе?

Жилые кварталы не прикрываются средствами ПВО ближнего радиуса в мирное время, что делает их уязвимыми для "заблудившихся" аппаратов.

Является ли инцидент в Финляндии предвестником атаки?

Нет. Подобные пролеты чаще носят разведывательный характер или являются следствием ошибки оператора навигационной системы.

Кто несет ответственность за ущерб в Галаце?

Вопрос компенсаций юридически сложен, так как формально дрон принадлежит силам, действующим в зоне вооруженного конфликта.

Есть ли риск для российского судоходства в этих условиях?

Любая активность БПЛА в небе повышает риски для транспортных коридоров, заставляя компании менять маршруты из соображений страховки.

