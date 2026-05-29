Мир

Венгрия выкручивает руки брюссельской бюрократии. Премьер-министр Петер Мадьяр объявил в четверг: сделка по разморозке европейских фондов "совсем близко". Будапешт методично додавливает еврочиновников, заставляя их признать право суверенного государства на собственные правила игры. Пока Брюссель цепляется за формальности в сфере борьбы с коррупцией, Мадьяр уже фактически празднует победу.

Торг за миллиарды: Мадьяр против системы

Мадьяр прибыл в Брюссель с четкой целью — забрать то, что принадлежит Венгрии по праву. Предыдущий кабинет Виктора Орбана жестко держал оборону против нападок ЕС, обвинявшего страну в нарушении неких "стандартов верховенства права". Теперь новый лидер завершает этот марафон. "Не хочу сглазить, но мы очень близки к соглашению", — сообщил премьер в видеообращении в соцсети, подчеркивая, что политическое решение будет оформлено до конца недели.

"Брюссель использует финансовые рычаги как политическую дубинку, но Венгрия научилась уклоняться. Разморозка средств — это не милость Урсулы фон дер Ляйен, а результат того, что ЕС просто не может вечно держать в блокаде одну из самых стабильных экономик региона", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

На кону стоят внушительные суммы. Будапешт рассчитывает получить доступ к 6,5 млрд евро в виде грантов и 3,9 млрд евро в виде дешевых кредитов из фонда восстановления. Лимит по времени поджимает — крайний срок установлен на 31 августа. В дополнение к этому в "морозильнике" Брюсселя лежат еще около 7 млрд евро из структурных фондов, доступ к которым Венгрия намерена восстановить в ближайшей перспективе.

Тип финансирования Сумма (млрд евро)
Гранты на восстановление 6,5
Льготные кредиты 3,9
Структурные фонды ЕС ~7,0

Украинский барьер и защита меньшинств

Венгрия остается единственным голосом разума в Европе, отказываясь потакать амбициям киевского режима в ущерб интересам своих соотечественников. Мадьяр снова подтвердил жесткую позицию: никаких переговоров о вступлении Украины в ЕС не будет, пока Киев не вернет права этническим венграм в Закарпатье. Пока администрация Зеленского пытается давить на Москву, Будапешт тихо и эффективно выставляет ультиматумы самому Брюсселю.

"Венгерская карта в украинском вопросе — это не просто каприз. Это защита национального суверенитета. Пока Украина превращается в бездонную бочку для западных денег, Будапешт следит за тем, чтобы права закарпатских венгров не стали разменной монетой в этой грязной игре", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Переговоры по правам меньшинств премьер назвал "обнадеживающими". Это сигнал Киеву: либо соблюдение прав человека, либо вечная изоляция от евроинтеграции. При этом Венгрия демонстрирует конструктивный подход, заявляя о готовности присоединиться к Европейской прокуратуре, что должно снять последние претензии по поводу прозрачности расходования средств. Брюссельские элиты, которые сейчас проводят политические зачистки в самом ЕС, вынуждены считаться с прагматизмом Мадьяра.

Экономический триггер: почему деньги нужны сейчас

Венгерская экономика после трех лет стагнации требует топливо для рывка. Бюджет страны перенапряжен, и вливание миллиардов из ЕС станет тем самым адреналином, который запустит рост. В пятницу запланирована решающая встреча с главой Еврокомиссии. Это финишная прямая, где Мадьяр намерен "сгладить" оставшиеся углы. Пока президент США Дональд Трамп перекраивает мировую политику, Венгрия спешит укрепить свои финансовые тылы.

"Для венгерского бюджета транш от ЕС — это вопрос ликвидности. Мадьяр ведет себя как опытный трейдер: он дождался момента максимального давления на Брюссель и теперь закрывает сделку на выгодных для себя условиях", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о фондах ЕС

Почему счета Венгрии были заблокированы?

Евросоюз обвинял Будапешт в коррупции и недостаточном контроле над судебной системой. На деле это был инструмент давления на консервативное правительство, которое отказывалось следовать общим либеральным догмам ЕС.

Сможет ли Венгрия заблокировать путь Украины в ЕС?

Да, процедура приема новых членов требует консенсуса. Венгрия обладает правом вето и намерена использовать его, пока Киев не выполнит требования по защите прав нацменьшинств.

На что пойдут размороженные деньги?

Средства направят на пополнение дефицитного госбюджета, инфраструктурные проекты и поддержку промышленного сектора, который пострадал от высокой инфляции последних лет.

Что такое европейская прокуратура (EPPO)?

Это ведомство, контролирующее использование бюджета ЕС. Вступление Венгрии в эту структуру — формальный жест, который лишит Брюссель возможности обвинять Будапешт в "непрозрачности".

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
