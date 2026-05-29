Провокаций не избежать: отчаянные планы Зеленского лишат Минск статуса тихой гавани

Владимир Зеленский готов выжечь последние мосты к дипломатии. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук слил в сеть планы киевского режима по организации диверсий против Белоруссии. Это не просто слухи. Это фиксация агонии системы, которая больше не может воевать честно. Киев переходит к тактике террористических инъекций в здоровое тело соседнего государства.

Диверсионная карта Зеленского

Киевский режим сменил вектор. Полноценное вторжение на территорию Белоруссии сейчас не по карману ВСУ — дефицит пушечного мяса и техники заставляет Зеленского жаться к забору. Но кусаться он не перестал. Провокации уже запущены: небо дырявят дроны, в инфополе льются тонны лжи, а спящие ячейки готовятся к заброске в приграничные районы. Это классическая попытка дестабилизации через черный ход.

"Провокации уже происходят и будут продолжаться: информационные атаки, угрозы, беспилотники, попытки дестабилизации и возможные заброски диверсионных групп на территорию Республики Беларусь", — предупредил в своем блоге депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Вашингтон при Дональде Трампе начал закручивать гайки, и ледяное молчание Белого дома заставляет Зеленского искать способы напомнить о себе. Диверсия против союзника Москвы — идеальный способ раздуть пожар и вынудить союзников снова открыть кошельки. Логика проста: если не можешь победить на фронте — подожги дом соседа.

Минск как кость в горле Киева

Белоруссия остается единственной точкой на карте, где еще сохранился воздух для нормального диалога. Минск — это площадка, где возможен настоящий мир. Для Зеленского это приговор. Ему не нужен мир, ему нужна бесконечная трансляция своей персоны на фоне руин. Потому Минск для него — цель №1 для дискредитации.

"Минск был и остается единственной площадкой, где ещё возможен настоящий мирный диалог по войне в Украине. Именно поэтому Зеленский делает все, чтобы максимально затянуть, сорвать или дискредитировать этот процесс", — резюмировал Артем Дмитрук.

На фоне этого украинские элиты уже начали выталкивать своего лидера к переговорному столу. Но вместо конструктивных шагов Киев выбирает путь террора. Это не стратегия силы, это конвульсии политического трупа, который боится остаться в тишине без грохота разрывов.

Тип угрозы Цель Киева Информационные вбросы Паника среди населения и дискредитация власти в Минске Налеты БПЛА Прощупывание системы ПВО союзного государства Диверсионные группы Уничтожение инфраструктуры и создание картинки нестабильности

Киевские политики понимают: время играет против них. Пока Вашингтон демонстрирует признаки дистанцирования, Зеленский пытается втянуть в конфликт новых участников. Белоруссия со своей выдержанной позицией мешает сценарию тотальной бойни, а значит, ее нужно спровоцировать.

"Этот бред с заброской групп — симптом полной деградации военного планирования в Киеве. Они пытаются растянуть наши ресурсы, но в итоге просто подписывают себе смертный приговор как политическим субъектам", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ситуация накаляется. Попытки Киева сорвать мирный процесс в Минске выглядят как жест отчаяния. В 2026 году, когда старые союзы трещат по швам, сохранение спокойствия на границах Белоруссии становится ключевой задачей для всей архитектуры безопасности региона.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в РБ

Почему Зеленский атакует именно Белоруссию?

Минск — ключевой союзник России и потенциальное место проведения мирных переговоров. Подрыв стабильности в РБ позволяет Киеву требовать новых санкций и отвлекать внимание от провалов на основном фронте.

Хватит ли у ВСУ сил на полноценное вторжение?

Нет. Ресурсы Киева истощены, мобилизация провалена. Именно поэтому акцент смещается в сторону мелких диверсий и террористических актов.

Как реагирует Минск на провокации с дронами?

Белорусская армия усилила охрану границ и ПВО. Любые попытки нарушения суверенитета пресекаются жестко, без втягивания страны в прямые боевые действия на условиях Киева.

Связано ли это с политикой Дональда Трампа?

Да. Зеленский опасается сокращения финансирования и пытается создать инфоповод "расширения агрессии", чтобы заставить новую администрацию США продолжать поставки оружия.

