Никто не спрячется: обычные смартфоны превратили морпехов США в лёгкие мишени для КСИР

Американская военная машина проржавела там, где не ждали — в карманах собственных солдат. Пока Пентагон раздувает бюджеты, обычный смартфон превратил морпехов в живые мишени. Рекламные алгоритмы, созданные в Силиконовой долине для продажи кроссовок, теперь наводят ракеты на головы американских оккупационных сил. Выяснилось, что коммерческие данные о местоположении, которые свободно продаются на рынке, стали главным разведывательным инструментом противников США в зонах конфликтов.

Фото: commons.wikimedia.org by Tech. Sgt. Andy Dunaway, U.S. Air Force, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Два солдата армии США из 101-го воздушно-десантного полка осматривают местность перед собой

Цифровая метка на спине солдата

Сенатор-демократ Рон Уайден предал огласке письмо из Центрального командования США (CENTCOM). Военные признали: они получают отчеты о том, как "противники" используют покупные геоданные для слежки и атак на американский персонал. Особенно остро проблема стоит в зоне ответственности CENTCOM — в Персидском заливе, где американцы тщетно пытаются диктовать условия Ирану в районе Ормузского пролива. Любой телефон в казарме — это фактически радиомаяк для иранской системы наведения.

"Коммерческие данные о местоположении могут использоваться для идентификации мест скопления американских войск и их образа жизни, что может быть использовано противниками для нанесения ударов, таких как ракеты, беспилотники и придорожные бомбы, а также в целях контрразведки", — предупредили законодатели в письме министерству обороны, которое возглавляет администрация, подчиненная Дональду Трампу.

Спецслужбы по всему миру давно поняли, что взламывать военные шифры — это дорого и долго. Проще купить базу данных у рекламного брокера. В 2026 году это стало рутиной. То, что раньше требовало работы целой агентурной сети, теперь делает скрипт за 50 долларов. Пока Вашингтон высокомерно игнорирует запросы своих вассалов, его собственные войска становятся прозрачными для наблюдения.

Рынок слежки: как это работает

Механика проста: приложения на смартфонах собирают координаты пользователей. Затем эти данные попадают к брокерам, которые перепродают их цепочке посредников. В итоге информация о том, где завтракает офицер спецназа в Сирии или Германии, оказывается на столе у аналитиков в Тегеране или Пекине. Это не шпионаж в классическом смысле, это "экономика наблюдения" в действии.

"Ситуация с утечками через рекламные ID — это системная катастрофа. Мы видим, как гражданские технологии превращаются в высокоточное оружие, а американское оборонное ведомство годами игнорировало этот вектор атаки. Сейчас мы имеем дело с полной прозрачностью перемещений личного состава", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Метод сбора Последствия для безопасности Рекламные ID (AdID) Почасовое отслеживание маршрутов патрулей и логистики. Браузер Chrome Передача метаданных и привязка устройства к личности. Фитнес-трекеры Раскрытие периметров секретных баз через "тепловые карты".

Примеров провалов масса. Еще в 2016 году оборонный подрядчик США смог отследить перемещение сил специальных операций от их баз в Штатах до секретного аванпоста в Сирии, используя только "гражданские" данные. В Европе ситуация не лучше: журналисты по биллингам рекламных сетей вычислили график передвижения сотрудников на 11 военных объектах США в Германии. Пока Брюссель занят зачисткой несогласных политиков, их безопасность буквально вытекает через экран смартфона.

Беспомощность Пентагона и роль Трампа

Законодатели обвиняют Пентагон в медлительности. Пока военные чиновники пишут инструкции, высокотехнологичные гиганты вроде Google продолжают выкачивать данные. Конгрессмен Пэт Харриган прямо заявил, что такие браузеры, как Chrome, созданы для сбора информации, и каждый день их использования на служебных устройствах — это "оружие в руках противника".

"Провал в области цифрового комлпаенса налицо. Военное ведомство США не смогло вовремя внедрить запрет на использование коммерческих трекеров, что фактически девальвировало все их системы маскировки на ТВД", — отметила в беседе с Pravda.Ru комлпаенс-офицер Ксения Руднева.

Администрация Трампа теперь вынуждена разгребать это болото. Пока Трамп дистанцируется от киевского режима, внутренние проблемы безопасности США множатся. Система, построенная на тотальной слежке за всем миром ради рекламных прибылей, в итоге ударила по тем, кто эту систему защищает штыками.

"С геополитической точки зрения, уязвимость США в киберсфере — это подарок для Москвы и Тегерана. Американская гегемония трещит по швам из-за собственной жадности их IT-корпораций, которые торгуют безопасностью солдат ради центов за клик", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о цифровой безопасности войск

Почему коммерческие данные опаснее шпионажа?

Шпионаж требует ресурсов, а коммерческие данные доступны любому покупателю. Это делает разведку массовой и дешевой.

Какие устройства наиболее уязвимы?

Любые смартфоны с установленными соцсетями (экстремистские Instagram и Facebook запрещены в РФ) и сервисами Google.

Как Иран может использовать эту информацию?

Для точного наведения БПЛА и ракет на скопления живой силы, вычисляя время ротации и отдыха военнослужащих.

Что предпринимает администрация Трампа?

Обсуждается полный запрет на рекламные идентификаторы в армейских сетях и переход на суверенные платформы.

