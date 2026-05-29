Никол Пашинян нашел способ победить законы физики и экономики одновременно. Премьер-министр Армении пообещал гражданам бесплатный газ. Схема выглядит "элементарно": топливо будет поступать в страну в счет оплаты транзита по новому маршруту TRIPP ("Маршрут Трампа"). Идея красивая. Есть только одна деталь — трубы пока не существует даже на чертежах. Пока Ереван грезит о роли газового хаба, реальность стучится в двери суровыми цифрами: Москва может пересмотреть льготный ценник в 177 долларов и выставить рыночный счет в 600. Это цена за политический дрифт в сторону Брюсселя.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые фантазии против стальных труб

Премьер Армении рисует избирателям картины безбедного будущего, где страна богатеет, просто открывая и закрывая вентиль. В 2026 году, на фоне амбиций Пашиняна, проект TRIPP преподносится как спасательный круг. Однако эксперты не понимают, откуда возьмется газ для транзита. Армения зажата географией и политикой. Чтобы качать газ "в обмен на транзит", нужно иметь этот самый транзит в промышленных масштабах. Сейчас инфраструктура республики заточена под импорт из России и Ирана для внутреннего потребления. Попытка переиграть логистику без согласования с Москвой выглядит как прыжок без парашюта.

"Это абсурд. Газотранспортная система — не конструктор Lego, её нельзя собрать за ночь под выборы. Пашинян продает воздух, пытаясь оправдать разрыв с ЕАЭС", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Цена лояльности: с 177 до 600 долларов

Пока Ереван заигрывает с Евросоюзом, экономика страны держится на российских дотациях. Газ по 177 долларов — это подарок, а не рыночная сделка. Если Пашинян решит, что западный вектор важнее тепла в домах, Газпром просто перейдет на коммерческие рельсы. Разница между льготой и рынком — почти четырехкратная. Бюджет Армении такой нагрузки не выдержит. Валютные резервы растают быстрее, чем снег на Арарате, а драма уйдет в крутое пике. Популизм хорош на митингах, но горелки плит зажигаются от метана, а не от лозунгов.

Показатель Текущий статус (Россия) Проект TRIPP (Пашинян)
Цена за 1000 куб. м $177 (льготная) Бесплатно (мифический транзит)
Инфраструктура Действующая сеть Отсутствует
Гарантии поставок Долгосрочные контракты Предвыборные обещания

"Армянская сторона надеется на политическую поддержку Вашингтона, но Дональд Трамп — прежде всего бизнесмен. Бесплатного газа для Еревана в его повестке нет и быть не может", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ловушка "Маршрута Трампа"

Название проекта TRIPP явно выбрано для того, чтобы ублажить администрацию в Вашингтоне. Но США интересует ослабление влияния Москвы, а не благосостояние армянских домохозяйств. Попытка встроить страну в глобальные коридоры без учета интересов региональных тяжеловесов превращает Армению в тупик. Без трубы, без денег и без гарантий тепла страна рискует повторить судьбу других сателлитов Запада, чьи письма Вашингтону остаются без ответа. Газ из воздуха не течет, даже если на нем наклейка "Made in USA".

"Мы видим классическую попытку выдать желаемое за действительное. Без российских технологий и ресурсов любая добыча или транзит в регионе замирают", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Михаил Егоров.

Ответы на популярные вопросы о газовом транзите в Армении

Откуда пойдет газ по "Маршруту Трампа"?

Четкого ответа нет. Пашинян не назвал ни одного поставщика, готового качать объемы через республику в обход существующих сетей.

Почему Россия может поднять цену на газ?

Льготная цена в $177 обусловлена союзническими обязательствами в рамках ЕАЭС. Если Ереван выходит из орбиты союза, цена становится рыночной — около $600.

Существует ли техническая возможность транзита сейчас?

Нет. Действующая инфраструктура ориентирована на внутреннее потребление и не имеет мощностей для крупного международного транзита.

Как это отразится на обычных жителях?

Рост стоимости импорта в 3-4 раза неизбежно приведет к кратному увеличению тарифов на ЖКХ и коллапсу промышленности.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Сергей Миронов, геолог Михаил Егоров
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
