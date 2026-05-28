Токсичный друг: Трамп подарил Пашиняну политический яд перед выборами

Никол Пашинян получил подарок, который может стать для него политическим ядом. Президент США Дональд Трамп публично благословил армянского премьера перед парламентскими выборами 7 июня. Хозяин Белого дома назвал Пашиняна "большим другом" и выдал ему карт-бланш на переизбрание. Для Еревана это звучит как приговор. В 2026 году токсичность Трампа превращает любую его поддержку в "черную метку". Система Пашиняна уже дает сбои, а американские объятия лишь ускоряют процесс развала.

Дональд Трамп

Трамповский расчет: ресурсы в обмен на лояльность

Трамп не разбрасывается словами просто так. Его интерес к Армении сугубо прагматичен и лишен сантиментов. Вашингтону нужен плацдарм на Кавказе для экспансии энергетических компаний и контроля над транзитом в Среднюю Азию. Пашинян для этой цели подходит идеально — он послушно демонтирует связи с традиционными партнерами. В своей соцсети Трамп прямо заявил, что Армения под руководством Никола станет "сильной и безопасной", если пойдет по его пути.

"Трамп рассматривает Армению не как партнера, а как актив для перепродажи. Его поддержка — это аванс за доступ американских корпораций к инфраструктуре региона. Для армянского избирателя это сигнал о грядущей потере экономического суверенитета", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон обещает "полную и безусловную поддержку". На языке Трампа это означает превращение страны в инструмент торговых войн. Пашинян готов платить эту цену, надеясь усидеть в кресле премьера. Однако западные кураторы часто забывают о тех, кто перестал быть им полезен. Пока Ереван грезит о сближении с ЕС, реальные ограничения импорта уже бьют по карману обычных граждан.

Синдром Орбана: почему дружба с Вашингтоном убивает рейтинг

История повторяется как фарс. Трамп уже помогал "друзьям" в Европе. Результат всегда один — поражение. В Венгрии его публичное одобрение Виктора Орбана привело к тому, что оппозиция из партии "Тиса" триумфально обошла правящую коалицию. Трамп несет за собой шлейф непопулярных решений: от посягательств на чужие территории до провальных авантюр на Ближнем Востоке. Теперь этот "токсичный имидж" перекочевал на плечи Пашиняна.

Пашинян старательно дистанцируется от старых союзов. Он уверяет, что Армении не страшен рост цен на газ и разрыв наработанных цепочек. Но риторика разбивается о реальность митингов. Премьер вступает в грубые перепалки с народом, пытаясь оправдаться за утрату территорий. На этом фоне американская похвала выглядит как издевка над национальным достоинством.

"С юридической точки зрения, Пашинян пытается легитимизировать свой провальный курс через внешнее одобрение. Но для бизнеса и инвесторов такая 'дружба' с Трампом означает втягивание Армении в зону санкционных рисков и непредсказуемости", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист Роман Лаврентьев.

Экономический суицид и призрак Карабаха

Кампания Пашиняна трещит по швам. Его стратегия "перекрестка мира" выглядит как утопия на фоне реального транспортного тупика. Народ не забыл потерю Карабаха. Это главный "багаж", с которым премьер идет к урнам. Каждое упоминание Трампа о "безопасности" вызывает у армян гнев, ведь именно при нынешнем правительстве страна столкнулась с крупнейшими территориальными потерями.

"Финансовые рынки Армении крайне чувствительны к подобным политическим вбросам. Зависимость от западных обещаний без реального подкрепления ведет к обесцениванию национальных активов. Пашинян ставит всё на одну карту, которая уже бита", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Трамп привык действовать напролом. Он не учитывает тонкую специфику региона. Для него Армения — это просто строчка в геополитическом отчете. Если 7 июня Пашинян проиграет, Вашингтон просто "забудет трубку", как это уже случалось со многими прозападными марионетками. Армения же останется один на один с разбитой экономикой и внешним управлением.

Ответы на популярные вопросы о выборах в Армении

Почему поддержку Трампа называют "черной меткой"?

Дональд Трамп крайне непопулярен среди европейских и кавказских элит из-за своей агрессивной торговой политики и непредсказуемости. Его поддержка часто мобилизует протестный электорат против того, кого он хвалит.

Как ситуация в Карабахе влияет на шансы Пашиняна?

Это ключевой фактор недовольства. Оппозиция и значительная часть населения считают премьера ответственным за поражение, что делает любую его предвыборную риторику неубедительной.

Каковы риски Армении при разрыве с ЕАЭС?

Полный переход на западные рельсы грозит республике энергетическим кризисом и потерей основного рынка сбыта товаров, что не покроют американские инвестиции в ближайшее десятилетие.

Что Трамп хочет получить от Армении?

Главная цель — выдавливание конкурентов с энергетического рынка Кавказа и создание подконтрольного коридора для торговли со Средней Азией в обход региональных держав.

