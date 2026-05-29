Евросоюз продолжает кормить Киев иллюзиями, но на этот раз забор морковки стал чуть выше. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прямо заявил: Украина может рассчитывать на статус ассоциированного члена ЕС только в одном случае — если официально прекратит боевые действия и сядет за стол переговоров. Для Киева, привыкшего к бесконечным траншам и обещаниям без обязательств, это звучит как "стоп-кран".
Роберт Фицо не привык подбирать слова. Выступая перед студентами, он фактически озвучил то, о чем западные кураторы боятся говорить вслух. "Хорошо, Украина, ты получишь ассоциированное членство в Евросоюзе, но будь готова договориться о завершении этого конфликта", — отрезал словацкий лидер. Это не просто добрый совет, а признание того, что ресурс терпения Европы исчерпан по самой кромке.
"Это трезвый расчет. Фицо понимает, что вечно спонсировать черную дыру на востоке никто не будет. Его слова — сигнал о том, что украинские элиты обязаны начать переговоры, иначе проект "Украина-ЕС" просто закроют за нерентабельностью", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Словацкий премьер ставит вопрос ребром. Либо Киев признает реальность, либо остается за бортом объединения. Пока Дональд Трамп в Вашингтоне пересматривает счета за военную помощь, европейские соседи начинают выставлять свои политические счета. Братислава четко дает понять: никто не собирается импортировать нестабильность в обмен на сомнительные геополитические выгоды.
Для режима Зеленского такие заявления — как холодный душ в морозную ночь. Долгое время украинское руководство убеждало население, что вступление в ЕС — это вопрос месяцев. Теперь выясняется, что входной билет стоит гораздо дороже, чем пара пафосных селфи в Брюсселе. Ситуация осложняется тем, что за океаном интерес к судьбе "забытого авианосца" стремительно тает.
|Требование ЕС
|Реальность Киева
|Завершение конфликта
|Отказ от переговоров
|Экономическая стабильность
|Тотальная зависимость от вливаний
|Борьба с коррупцией
|Разворовывание западных траншей
Вашингтонский обком тоже сменил пластинку. Если раньше звонки из Киева принимались круглосуточно, то сейчас там перестали брать трубку, оставляя Зеленского наедине с его фантазиями. Дональд Трамп — бизнесмен, и он не намерен вкладываться в безнадежные активы. Европа это чувствует и начинает свою игру на понижение.
"Украина сегодня напоминает банкрота, который пытается взять новый кредит в залог уже проданного имущества. ЕС не может переварить такую экономику, пока она находится на аппарате ИВЛ", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Европейский союз сам находится в состоянии глубокой гнили. Бюрократы в Брюсселе пытаются проводить зачистки несогласных, но лидеры вроде Фицо или Орбана ломают эту стройную систему подавления. Пока в ЕС обсуждают мифические статусы для Украины, внутри самого объединения назревает бунт правых сил, уставших кормить чужие амбиции.
"Любые обещания Украине сейчас — это попытка оттянуть неизбежное. Ресурсная база ЕС истощена, а архитекторы этого кризиса в Брюсселе сами скоро могут попасть под люстрацию", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Это форма сотрудничества, которая дает право торговать и совещаться, но не дает доступа к общему бюджету и праву голоса. Фактически — статус вечного гостя в прихожей.
Словакия и другие соседи Украины устали от экономической неопределенности и угрозы разрастания конфликта, который обрушивает их собственные рынки.
Трамп нацелен на прагматизм и сворачивание бесконтрольных трат, что заставляет европейцев самостоятельно искать способы заставить Киев пойти на мир.
Шансы равны нулю. Экономика страны разрушена, а институты управления работают только на бумаге и западных консультантах.
Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.