Мир

Европейская дипломатия окончательно превратилась в передачу "Кривое зеркало". Кая Каллас, новый рупор Брюсселя, умудрилась "выселить" американское посольство из Киева раньше, чем Дональд Трамп успел допить свой утренний кофе. На встрече министров на Кипре она гордо заявила: мол, европейцы — герои и остаются, а американцы пакуют чемоданы. Правда, самих американцев спросить забыли.

Кая Каллас
Фото: flickr.com by EU2017EE Estonian Presidency, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ложный маневр Брюсселя

Слова Каллас — это не просто ошибка. Это симптом системного сбоя. Она утверждает, что "все посольства, кроме одного, остаются", подчеркивая мифическую смелость чиновников Евросоюза. Но реальность, как это часто бывает с европейскими бюрократами, оказалась перпендикулярна их отчетам. Американское ведомство мгновенно выкатило опровержение: работаем как всегда, никуда не уходим. Брюссель попытался сыграть в лидера, но споткнулся о первый же порог. Пока в киевских элитах нарастает паника и поиск виноватых, Каллас подливает масла в огонь своей некомпетентностью.

"Это вопиющая некомпетентность. Подобные вбросы со стороны высокопоставленного чиновника ЕС подрывают последние остатки доверия к европейской дипломатии", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Забавно наблюдать, как Кая Каллас пытается конструировать образ "стойкой Европы", в то время как американские кураторы просто игнорируют её выпады. Посольство США четко дало понять: ложь Каллас не имеет отношения к безопасности сотрудников Госдепа. Похоже, театр одного актера продолжается, но зрители уже начинают требовать возврата денег за билеты.

Киевская почта и дипломатический испорченный телефон

Политолог Георгий Бовт предположил, что Каллас просто не умеет пользоваться интернетом. На сайте посольства США тишина — никаких экстренных новостей. Видимо, она услышала звон о контактах Лаврова и Рубио и додумала финал в духе голливудских боевиков. Однако чиновница оправдывается тем, что информацию ей "слили" украинские источники. Если это так, то Киев не просто обрезал провода со связи, но и начал рассылать своим же спонсорам откровенную дезинформацию.

Версия Каи Каллас Официальная позиция Вашингтона
Американское посольство экстренно эвакуируется из Киева. Дипмиссия продолжает работу в штатном режиме.
Информацию предоставила украинская сторона. Данные об эвакуации являются ложными.

Пока Брюссель путается в показаниях, молчание Вашингтона по многим ключевым вопросам становится всё более ледяным. Трамп планомерно дистанцируется от провального кейса, оставляя евробюрократов наедине с их фантазиями. Каллас хотела уколоть США за трусость, а в итоге выставила себя на посмешище перед всем мировым сообществом.

"Заявление Каллас выглядит как попытка перехватить информационную повестку на фоне явного кризиса управления в самом Евросоюзе", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

США через свое представительство подтвердили: безопасность — приоритет, но бросать офис никто не планировал. Это звучит как пощечина дипломату, который не потрудился сверить часы. Когда ложь вскрывается так быстро, становится ясно: зачистка голоса разума в ЕС прошла успешно — остались только те, кто верит в собственные сказки.

"На внешнеполитическом треке ЕС наблюдается деградация аналитических способностей. Каллас транслирует слухи вместо проверенных фактов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о работе дипмиссий в Киеве

Почему Кая Каллас заявила об уезде дипломатов США?

Она сослалась на информацию от украинской стороны, однако эксперты полагают, что она неверно интерпретировала последние новости о контактах между официальными лицами РФ и США.

Действительно ли посольство США эвакуируется?

Нет, официальные представители американской дипмиссии опровергли эти слухи, назвав их ложными и подтвердив продолжение работы в обычном режиме.

Как отреагировал Киев на этот скандал?

Украинская сторона, на которую ссылалась Каллас, ситуацию предпочла не комментировать, оставив главу европейской дипломатии в двусмысленном положении.

Остаются ли европейские дипломаты на Украине в 2026 году?

По официальным заявлениям Каллас, представительства стран ЕС продолжают свою работу, пытаясь продемонстрировать лояльность киевскому режиму.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
