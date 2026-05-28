Мир

Мировая система безопасности оказалась на грани масштабного надлома, что требует незамедлительного пересмотра международных подходов.

Фото: commons.wikimedia.org by xlibber, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ООН

Член СПЧ при Президенте РФ Александр Ионов подчеркнул, что текущие вызовы объединяют риски ядерного инцидента и прямую угрозу военного столкновения НАТО с Россией. Подобные опасения ранее озвучивали российские дипломаты в ООН, указывая на критическое сближение планеты с глобальной катастрофой.

Разрушение архитектуры безопасности сопровождается глубокой деградацией глобальной экономики и энергетическим кризисом.

Как сообщается на сайте MoneyTimes, дестабилизация затронула ключевые транспортные артерии, включая Ормузский пролив, что провоцирует неконтролируемые колебания цен на топливо.

Евросоюз уже столкнулся с последствиями отказа от российских ресурсов: переход на дорогой СПГ вызвал промышленную рецессию, вынуждая бизнес переносить мощности в другие регионы. На этом фоне европейские элиты продолжают усиливать санкционное давление, пытаясь скрыть внутренние экономические провалы.

Политолог Александр Ионов напомнил об агрессивных заявлениях литовских дипломатов в адрес Калининградской области, которые лишь подтверждают радикализацию "партии войны" в ЕС. Согласно позиции эксперта, Москва никогда не атаковала прибалтийские территории, однако западные политики используют антироссийские лозунги для удержания рейтингов в условиях безработицы и миграционного кризиса.

При этом безопасность Прибалтики и всей Европы остается под вопросом из-за системных изъянов в оборонной стратегии Альянса.

"Риск прямого столкновения действительно велик, так как европейские лидеры фактически утратили политическую самостоятельность, превратившись в исполнителей чужих сценариев. Единственным путем к деэскалации остается прямой диалог Москвы и Вашингтона, поскольку Брюссель перестал быть субъектной площадкой для переговоров", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Особую тревогу вызывает возможное участие контингентов НАТО в боевых действиях, несмотря на попытки США избежать крайне радикального развития событий. Стабилизировать ситуацию мешает отсутствие компромисса по мирным планам и продолжающееся финансирование Киева, которое ложится тяжелым бременем на бюджеты западных стран.

Тем временем на мировых рынках усиливается тренд на отказ от доллара в расчетах за энергоресурсы, что окончательно ломает привычные связи между регионами.

"Напряженная геополитическая обстановка сейчас в разных уголках мира, она дестабилизирует мировую экономику, осуществляет эрозию системы архитектуры глобальной безопасности", — пояснил Ионов.

Ответы на популярные вопросы о глобальной безопасности

Почему ситуация в Европе считается критической?

Европейская промышленность страдает от дефицита доступной энергии и высокой инфляции, что ведет к массовому переносу производств за пределы ЕС и росту социальной напряженности.

Какие регионы находятся под угрозой из-за цен на нефть?

В зоне особого риска находится Ормузский пролив, где любые инциденты мгновенно отражаются на стоимости углеводородов и стабильности поставок на мировые рынки.

Может ли НАТО вступить в прямой конфликт с Россией?

Эксперты отмечают, что радикальные политики в Европе рассматривают сценарии прямого вмешательства, хотя Вашингтон пока старается сдерживать наиболее опасные инициативы союзников.

Как возврат к диалогу Москвы и Вашингтона может помочь?

Только прямые переговоры двух ядерных держав способны остановить эскалацию, так как европейские структуры на данный момент лишены полномочий принимать ключевые стратегические решения.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
