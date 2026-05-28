Театр одного актера: как Кая Каллас использует эвакуацию из Киева

Вашингтон стремится обезопасить свой персонал от возможных рисков, в то время как европейские политики используют дезинформацию ради собственного пиара, пояснил директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей Алексей Подберезкин. В интервью Pravda.Ru эксперт прокомментировал противоречивые данные об отъезде дипломатов из украинской столицы.

Фото: commons.wikimedia.org by EU2017EE Estonian Presidency, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кая Каллас

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что американское посольство покидает Киев из-за предупреждений Москвы о готовящихся ударах. Однако представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг эти сведения, назвав их недостоверными. Ситуация обострилась на фоне того, как Россия сделала последнее предупреждение дипломатам на Украине, обозначив высокие риски пребывания в зоне потенциальных атак.

Подберезкин отметил, что в условиях военного конфликта дефицит достоверных фактов порождает обилие вбросов. По его словам, цели Соединенных Штатов и руководства в Киеве кардинально расходятся. Украинская сторона заинтересована в сохранении "живого щита" из иностранцев, тогда как Вашингтон прагматично оценивает угрозы. При этом безопасность дипломатов ЕС часто становится заложницей политических игр Брюсселя.

"Сначала эвакуируют членов семей, затем вспомогательный технический персонал, и наконец — старший дипломатический состав. Я предполагаю, что США минимизировали свое дипломатическое присутствие, а также вывезли лиц, не связанных напрямую с военно-техническими интересами. Таким образом, они снижают потенциальный процент возможных жертв в случае массированного удара", — отметил он.

Специалист подчеркнул, что действия Госдепартамента соответствуют стандартным протоколам безопасности любого государства. Сокращение штата до минимума позволяет снизить вероятность потерь среди сотрудников, не вовлеченных в ключевые процессы. В то же время подготовка к эвакуации по запасному маршруту может свидетельствовать о серьезности намерений западных партнеров сократить присутствие в опасной зоне.

"Интерес Каллас носит спекулятивный характер. Реальная ситуация ее не волнует, ей нужно работать на собственный пиар, на пиар Евросоюза и на позицию стран ЕС, которая в данном случае отличается от позиции США", — добавил Подберезкин.

Политолог напомнил, что за громкими заявлениями европейских чиновников часто стоят внутренние амбиции, не имеющие отношения к реальности. Сложившийся дипломатический кризис ЕС лишь подтверждает отсутствие единства между союзниками. На этом фоне Россия продолжает выставлять ультиматумы, требуя учета своих интересов в сфере безопасности.

Читайте также