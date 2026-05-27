Европейский союз через прямое давление на граждан пытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России, убежден политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин. В интервью Pravda.Ru он проанализировал риторику главы Еврокомиссии и объяснил, почему экономические ограничения стали инструментом политического рейдерства.

урсула фон дер ляйен

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России, который направлен на снижение уровня жизни населения. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе, посвященной ответу ЕС на инциденты с беспилотниками в воздушном пространстве Прибалтики. При этом в самом Брюсселе эксперты все чаще фиксируют кризис системы управления, вызванный игнорированием экономических интересов стран-участниц ради личных амбиций руководства.

Бардин отметил, что фон дер Ляйен фактически поставила россиян перед фактом грядущего ухудшения их благосостояния. По словам эксперта, санкции неизбежно трансформируют экономические и социальные процессы, однако их эффект носит двойственный характер.

Исчезновение западных брендов запускает механизмы импортозамещения, что со временем нивелирует негативные последствия. Специалист подчеркнул, что адаптация общества к новым условиям происходит быстрее, чем рассчитывают в Европе. На фоне этих процессов в европейском сообществе нарастает критика в адрес Брюсселя, а действия главы ЕК порой получают крайне жесткие оценки со стороны оппозиционных политиков.

"Некоторые зарубежные компании ушли, их товары исчезли из российских магазинов, но на смену им пришло импортозамещение — появились отечественные товары. Где-то это плюс, где-то минус, однозначно сказать нельзя. Как именно санкции повлияли на жизнь людей? Этот процесс долгосрочный, и результаты могут быть видны только через несколько лет", — пояснил Бардин.

Политолог напомнил, что в девяностые годы западные бренды были не просто частью рынка, а элементами социальной культуры, критика которых была фактически невозможна. Сегодня же восприятие аудитории изменилось, и уход иностранных сетей воспринимается спокойно.

Однако истинная цель новых ограничительных мер, по словам политолога, заключается не в экономике, а в попытке изменить политический строй страны. Параллельно с этим внутри объединения растет административное давление на несогласных, когда отдельные государства фактически принуждают к одобрению невыгодных финансовых решений.

"Главная цель Евросоюза — сменить политическую систему в России, поменять руководство и взять под контроль политические процессы, поставив их под управление Брюсселя. Грубо говоря, идет захват или рейдерство российского государственного суверенитета", — сказал Бардин.

Он добавил, что глава Еврокомиссии открыто пытается внести раскол в российское общество, противопоставляя народ и государственную власть. Это свидетельствует о переходе к новой фазе информационной войны.

Тем временем внешняя политика Брюсселя сталкивается с реальностью, где промышленность Европы рискует стать разменной монетой в глобальном противостоянии крупнейших мировых держав. Несмотря на жесткую риторику, экономическая зависимость вынуждает европейские столицы искать обходные пути, из-за чего закупки некоторых ресурсов ставят новые рекорды вопреки официально декларируемому курсу.

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
