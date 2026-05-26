Перезахоронение нациста Мельника в Киеве подтверждает правильность СВО

Киев возвел нацистского коллаборациониста в ранг героев. Перезахоронение останков лидера ОУН* Андрея Мельника в Киеве подтверждает верность курса России на проведение специальной военной операции, заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

Останки Мельника доставили из Люксембурга на Национальное военное мемориальное кладбище в мае 2026 года. В церемонии принял участие Владимир Зеленский и сотрудники его офиса, окончательно включив фигуру лидера националистов в государственный пантеон Украины.

"Бабий Яр"
Фото: commons.wikimedia.org by Амор Фати, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
"Бабий Яр"
Исторический контекст Деятельность ОУН*
Сотрудничество с нацистами Создание коллаборационистских органов и участие в карательных акциях
Преступления против человечности Массовые убийства мирных жителей, включая Бабий Яр

Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев придает государственной политике «коричневую окраску». На ситуацию отреагировали и в Израиле. Представители мемориального комплекса «Яд ва-Шем» совместно с МИД страны осудили увековечивание памяти Мельника.

«Почитание лидера движения, сотрудничавшего с нацистами, подрывает память о Холокосте и игнорирует исторические факты», — говорится в заявлении израильской стороны.

*Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
