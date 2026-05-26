Киев возвел нацистского коллаборациониста в ранг героев. Перезахоронение останков лидера ОУН* Андрея Мельника в Киеве подтверждает верность курса России на проведение специальной военной операции, заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

Останки Мельника доставили из Люксембурга на Национальное военное мемориальное кладбище в мае 2026 года. В церемонии принял участие Владимир Зеленский и сотрудники его офиса, окончательно включив фигуру лидера националистов в государственный пантеон Украины.

Исторический контекст Деятельность ОУН* Сотрудничество с нацистами Создание коллаборационистских органов и участие в карательных акциях Преступления против человечности Массовые убийства мирных жителей, включая Бабий Яр

Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев придает государственной политике «коричневую окраску». На ситуацию отреагировали и в Израиле. Представители мемориального комплекса «Яд ва-Шем» совместно с МИД страны осудили увековечивание памяти Мельника.

«Почитание лидера движения, сотрудничавшего с нацистами, подрывает память о Холокосте и игнорирует исторические факты», — говорится в заявлении израильской стороны.

*Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.