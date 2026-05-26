Ситуация вокруг антироссийских судебных решений в Казахстане является срежиссированной информационной акцией Запада накануне визита президента РФ. Об этом заявил глава Евразийского аналитического клуба, политолог-международник Никита Мендкович в эфире Правда ТВ.

Касым-Жомарт Токаев
Фото: Flickr by US Mission in Geneva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Касым-Жомарт Токаев

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин посетит республику 27 мая по приглашению Касыма-Жомарта Токаева. Программа визита продлится до 29 мая и включит Евразийский экономический форум, а также заседание Высшего Евразийского экономического совета. Подобные дипломатические маневры нередко вызывают болезненную реакцию противников сближения Москвы и ее партнеров. Внешняя политика России сейчас активно переходит к жесткому прагматизму, пересматривая старые подходы к поддержке союзников.

По мнению эксперта, попытки использовать юридические механизмы против компаний из РФ внутри казахстанских экономических зон лишены реальной силы. Никита Мендкович обратил внимание на сомнительную практику введения норм зарубежного права в национальное законодательство.

"Речь идет о том, что Казахстан, как и некоторые страны СНГ, создал у себя особые экономические зоны для привлечения иностранных инвесторов и ввел там, с точки зрения экономического хозяйственного права, нормы права государств зарубежных. Например, в Казахстане, в Кыргызстане есть зоны британского права", — отметил Никита Мендкович.

Несмотря на наличие формальных претензий, политолог убежден в их несерьезности. В этом контексте стоит напомнить, что Россия планомерно осуществляет разрыв с международными судами, считая их инструменты политизированными. Сейчас Москва также проводит аудит прежних методов влияния в СНГ, отказываясь от избыточного спонсорства.

"Я абсолютно согласен, что это странная и порочная практика. Потому что если вы меняете законодательства, то либо вы для всех его меняете, но если вы там, допустим, решили, что какие-то механизмы в Британии сделаны лучше, хорошо, перенимайте их, просто переписывайте закон. Создавать, что вот здесь у нас хозяйственное право регламентируется британским, здесь французским, а здесь наша исконная – это какая-то дичь", — подчеркнул эксперт.

Мендкович сравнил подобные разбирательства с бытовым спором, который выносится на суд случайного прохожего. По его словам, такие действия нацелены исключительно на создание негативного информационного фона. Следует также учитывать, что западные игроки продолжают выставлять жесткие счета союзникам по всему миру. В то же самое время российское черное золото успешно обходит введенные запреты, принося доходы вопреки санкционным барьерам.

Полная запись разговора с Никитой Мендковичем будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Экспертная проверка: Редактор Антон Кудрявцев, Редактор Ольга Ларина
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
