Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский назвал дату окончания конфликта: в России указали на условие, без которого мира не будет
Самый эффективный способ бросить курить не самый безопасный — оксфордское исследование расставило точки
Египетский отель вместо рая превратился в зону биологического заражения — дети задыхались от плесени
Сладкий бизнес: Меган Маркл рассказала о предпочтениях принца Гарри ради рекламы джема
Английского уже мало: родители назвали язык, который может дать детям билет в будущее
Цена бюджетника, комфорт гольф-класса: новинка из Узбекистана — хит рынка седанов 2026
Главная посылка года уже на руках: T-Killah назвал имя младшего наследника
Космические дети: Китай начал эксперимент по репродукции вне Земли — эмбрионы уже на борту
Перемены к лучшему: популярный актёр поделился эмоциями после года службы

Жертва в большой игре: европейская промышленность станет разменной монетой США и Китая

Мир

Перспективы отмены антироссийских санкций зависят не от политических настроений внутри отдельных стран Евросоюза, а от глобального противостояния крупнейших мировых экономик, считает политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. Своим видением текущей геополитической ситуации эксперт поделился в интервью Pravda.Ru.

США и КНР
Фото: https://twitter.com/USTradeRep/status/1113547417213906944 by U.S. Trade Representative is licensed under Executive Office of the President of the United States
США и КНР

Ранее сообщалось, что в парламенте Болгарии активизировались обсуждения возможности снятия ограничений в отношении Москвы. Депутат Ангел Георгиев, возглавлявший делегацию партии "Возрождение" после недавнего визита в Россию, заявил о необходимости пересмотра действующей санкционной политики.

Подобные инициативы отражают изменения политического ландшафта в Софии, где часть законодателей выступает за налаживание конструктивного диалога с Кремлем. Однако, как отмечают аналитики, переформатирование государственного курса страны зависит от гораздо более широкого спектра факторов, чем сугубо внутриболгарские дискуссии.

"Мнение жителей разных стран о том, что санкционная политика против России вредит их собственным государствам, не изменилось. Оно звучит постоянно с нулевых годов. Но это мнение людей, которые не принимают решений. Их много, но ничего не меняется, потому что санкционную политику начинали и продолжают совсем другие люди. Так что не стоит обращать на это внимания", — пояснил Баширов.

При этом политолог подчеркнул, что вопрос снятия ограничений фундаментально связан с конкуренцией за доминирование на европейском рынке. Мировые державы преследуют свои интересы, зачастую действуя в ущерб промышленному потенциалу региона. Международная борьба за рынки сбыта и ресурсы делает европейские страны заложниками большой политики, где формирование новых основ партнерства между Москвой и Пекином лишь усложняет расклад сил.

"Снятие санкций возможно, но это будет зависеть от того, когда США и Китай договорятся между собой. У них есть общая цель — ослабить европейскую промышленность, чтобы она не конкурировала с их товарами. В этой части их интересы совпадают. А затем начинается борьба за рынок сбыта: чтобы в Европе покупали больше американских или китайских товаров. Как только они придут к соглашению, украинский конфликт закончится и санкции будут сняты", — отметил Баширов.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Военные новости
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Популярное
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки

Масштабная ночная атака на объекты оборонки Украины вызвала волну дискуссий о поражённых целях, их достаточности и перспективах ядерного удара.

Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Последние материалы
Хватит мучить мясо: 5 золотых правил шашлыка, которые перевернут ваш подход к жарке
Самый эффективный способ бросить курить не самый безопасный — оксфордское исследование расставило точки
Египетский отель вместо рая превратился в зону биологического заражения — дети задыхались от плесени
Вездеход НАМИ-044Э: этот колесный монстр из СССР теперь копируют Land Rover и Jeep
Родинка изменила цвет: когда пора срочно к врачу
Дорожные расходы вне контроля: стоит ли ждать дефицита и скачков цен на бензин этим летом
Жертва в большой игре: европейская промышленность станет разменной монетой США и Китая
Сладкий бизнес: Меган Маркл рассказала о предпочтениях принца Гарри ради рекламы джема
Английского уже мало: родители назвали язык, который может дать детям билет в будущее
Цена бюджетника, комфорт гольф-класса: новинка из Узбекистана — хит рынка седанов 2026
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.