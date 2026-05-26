Жертва в большой игре: европейская промышленность станет разменной монетой США и Китая

Перспективы отмены антироссийских санкций зависят не от политических настроений внутри отдельных стран Евросоюза, а от глобального противостояния крупнейших мировых экономик, считает политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. Своим видением текущей геополитической ситуации эксперт поделился в интервью Pravda.Ru.

Фото: https://twitter.com/USTradeRep/status/1113547417213906944 by U.S. Trade Representative is licensed under Executive Office of the President of the United States США и КНР

Ранее сообщалось, что в парламенте Болгарии активизировались обсуждения возможности снятия ограничений в отношении Москвы. Депутат Ангел Георгиев, возглавлявший делегацию партии "Возрождение" после недавнего визита в Россию, заявил о необходимости пересмотра действующей санкционной политики.

Подобные инициативы отражают изменения политического ландшафта в Софии, где часть законодателей выступает за налаживание конструктивного диалога с Кремлем. Однако, как отмечают аналитики, переформатирование государственного курса страны зависит от гораздо более широкого спектра факторов, чем сугубо внутриболгарские дискуссии.

"Мнение жителей разных стран о том, что санкционная политика против России вредит их собственным государствам, не изменилось. Оно звучит постоянно с нулевых годов. Но это мнение людей, которые не принимают решений. Их много, но ничего не меняется, потому что санкционную политику начинали и продолжают совсем другие люди. Так что не стоит обращать на это внимания", — пояснил Баширов.

При этом политолог подчеркнул, что вопрос снятия ограничений фундаментально связан с конкуренцией за доминирование на европейском рынке. Мировые державы преследуют свои интересы, зачастую действуя в ущерб промышленному потенциалу региона. Международная борьба за рынки сбыта и ресурсы делает европейские страны заложниками большой политики, где формирование новых основ партнерства между Москвой и Пекином лишь усложняет расклад сил.

"Снятие санкций возможно, но это будет зависеть от того, когда США и Китай договорятся между собой. У них есть общая цель — ослабить европейскую промышленность, чтобы она не конкурировала с их товарами. В этой части их интересы совпадают. А затем начинается борьба за рынок сбыта: чтобы в Европе покупали больше американских или китайских товаров. Как только они придут к соглашению, украинский конфликт закончится и санкции будут сняты", — отметил Баширов.

Читайте также