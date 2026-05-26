Вода наступает быстрее прогнозов: учёные наконец закрыли главный климатический парадокс

Мир

Океан растет. Это не новость. Новость в том, что "бухгалтерия" планеты наконец-то сошлась. Десятилетиями ученые бились над парадоксом: сумма всех факторов таяния никак не хотела совпадать с реальным подъемом воды. Разрыв был крошечным, но для науки это как неучтенный миллион в банковском отчете. Исследование Китайской академии наук, опубликованное в Science Advances, закрыло этот кейс.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Подводный каньон

Физика расширения: почему вода "пухнет"

Главный виновник торжества — не только тающий лед. 43% прироста уровня моря с 1960 года обеспечило тепловое расширение. Физика тут простая, как в чайнике: теплая вода занимает больше объема, чем холодная. Мировой океан — это гигантский аккумулятор, который впитывает излишки тепла из атмосферы. Молекулы начинают двигаться быстрее, расталкивают друг друга, и вуаля — береговая линия отступает.

"Вода обладает высокой удельной теплоемкостью, но накопленная энергия неизбежно ведет к изменению плотности. Это фундаментальная физика макросистем, где даже доли градуса в толще воды превращаются в лишние сантиметры на побережье", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Раньше эти расчеты плавали. Приборы давали погрешность, а геология дна вносила свои коррективы. Ученые пересмотрели данные со спутников и приливных станций, убрав "шум" и ошибки прошлых лет. Теперь цифры бьются до миллиметра.

Ледяной замок: кто поставляет кубики льда

Остальные 57% подъема — это чистая "заморозка". Горные ледники обеспечили 27%, Гренландия добавила 15%, а Антарктида — 12%. Важно понимать: баланс сил меняется. Если раньше доминировали мелкие ледники, то с 1993 года гиганты, такие как ледник Туэйтс, начали терять массу в разы быстрее. Это уже не просто планомерное таяние, а лавинообразный процесс.

Источник вклада Доля в общем подъеме (%)
Тепловое расширение воды 43%
Горные ледники 27%
Гренландский ледяной щит 15%
Антарктида и прочие льды 15%

"Прошлое разрушение ледника в Антарктиде показало, что мы можем терять огромные массивы за считанные дни. Это прямая угроза экосистемам побережья", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Ускорение: реальные цифры против прогнозов

Средний рост уровня моря с 1960 года составлял 2 миллиметра в год. Звучит смешно? Но это огромная масса воды. Главный ужас в динамике: с 2005 по 2023 год темпы взлетели до 4 миллиметров в год. Океан стал пухнуть вдвое быстрее за жизнь всего одного поколения. Мы наблюдаем не линейный процесс, а экспоненту.

Самое неприятное в этой истории — инерция. Океан колоссален. Даже если завтра прекратить все выбросы, вода продолжит расширяться. Тепло, накопленное на поверхности, будет десятилетиями "просачиваться" вглубь, заставляя всю толщу воды расширяться. Лед в Гренландии будет таять по инерции, даже если в атмосфере станет прохладно. Это поезд без тормозов.

"Изменение климата — это не только жара, но и смещение зон затопления. Мы видим, как технологии прошлого подстраивались под холод, но современные города не готовы к воде", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Прогнозы стали точнее, и это единственная хорошая новость. Теперь мы знаем, против чего строим дамбы. Но вопрос "сколько еще мы добавим сверху" остается открытым. Океан не прощает ошибок в расчетах и не признает политических границ. Он просто занимает новое место.

Ответы на популярные вопросы о подъеме уровня моря

Почему 2-4 миллиметра в год — это проблема?

Накапливаясь десятилетиями, эти миллиметры превращаются в метры нагонной волны во время штормов, затапливающих города.

Может ли уровень моря понизиться?

В ближайшие столетия — нет. Огромная инерция накопленного тепла и тающего льда делает процесс практически необратимым.

Что такое "тепловое расширение"?

Это увеличение объема воды при ее нагреве. Чем теплее океан, тем больше места ему требуется.

Как ученые измеряют этот подъем?

Через спутниковую альтиметрию и сеть приливных станций по всему миру, которые фиксируют уровень воды относительно берега.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, климатолог Максим Орлов, эколог Денис Поляков
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
