Вода наступает быстрее прогнозов: учёные наконец закрыли главный климатический парадокс

Океан растет. Это не новость. Новость в том, что "бухгалтерия" планеты наконец-то сошлась. Десятилетиями ученые бились над парадоксом: сумма всех факторов таяния никак не хотела совпадать с реальным подъемом воды. Разрыв был крошечным, но для науки это как неучтенный миллион в банковском отчете. Исследование Китайской академии наук, опубликованное в Science Advances, закрыло этот кейс.
Главный виновник торжества — не только тающий лед. 43% прироста уровня моря с 1960 года обеспечило тепловое расширение. Физика тут простая, как в чайнике: теплая вода занимает больше объема, чем холодная. Мировой океан — это гигантский аккумулятор, который впитывает излишки тепла из атмосферы. Молекулы начинают двигаться быстрее, расталкивают друг друга, и вуаля — береговая линия отступает.
"Вода обладает высокой удельной теплоемкостью, но накопленная энергия неизбежно ведет к изменению плотности. Это фундаментальная физика макросистем, где даже доли градуса в толще воды превращаются в лишние сантиметры на побережье", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Раньше эти расчеты плавали. Приборы давали погрешность, а геология дна вносила свои коррективы. Ученые пересмотрели данные со спутников и приливных станций, убрав "шум" и ошибки прошлых лет. Теперь цифры бьются до миллиметра.
Остальные 57% подъема — это чистая "заморозка". Горные ледники обеспечили 27%, Гренландия добавила 15%, а Антарктида — 12%. Важно понимать: баланс сил меняется. Если раньше доминировали мелкие ледники, то с 1993 года гиганты, такие как ледник Туэйтс, начали терять массу в разы быстрее. Это уже не просто планомерное таяние, а лавинообразный процесс.
|Источник вклада
|Доля в общем подъеме (%)
|Тепловое расширение воды
|43%
|Горные ледники
|27%
|Гренландский ледяной щит
|15%
|Антарктида и прочие льды
|15%
"Прошлое разрушение ледника в Антарктиде показало, что мы можем терять огромные массивы за считанные дни. Это прямая угроза экосистемам побережья", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.
Средний рост уровня моря с 1960 года составлял 2 миллиметра в год. Звучит смешно? Но это огромная масса воды. Главный ужас в динамике: с 2005 по 2023 год темпы взлетели до 4 миллиметров в год. Океан стал пухнуть вдвое быстрее за жизнь всего одного поколения. Мы наблюдаем не линейный процесс, а экспоненту.
Самое неприятное в этой истории — инерция. Океан колоссален. Даже если завтра прекратить все выбросы, вода продолжит расширяться. Тепло, накопленное на поверхности, будет десятилетиями "просачиваться" вглубь, заставляя всю толщу воды расширяться. Лед в Гренландии будет таять по инерции, даже если в атмосфере станет прохладно. Это поезд без тормозов.
"Изменение климата — это не только жара, но и смещение зон затопления. Мы видим, как технологии прошлого подстраивались под холод, но современные города не готовы к воде", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.
Прогнозы стали точнее, и это единственная хорошая новость. Теперь мы знаем, против чего строим дамбы. Но вопрос "сколько еще мы добавим сверху" остается открытым. Океан не прощает ошибок в расчетах и не признает политических границ. Он просто занимает новое место.
Накапливаясь десятилетиями, эти миллиметры превращаются в метры нагонной волны во время штормов, затапливающих города.
В ближайшие столетия — нет. Огромная инерция накопленного тепла и тающего льда делает процесс практически необратимым.
Это увеличение объема воды при ее нагреве. Чем теплее океан, тем больше места ему требуется.
Через спутниковую альтиметрию и сеть приливных станций по всему миру, которые фиксируют уровень воды относительно берега.
