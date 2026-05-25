В режиме большой дипломатии: визиты в Азию формируют для России мощный пояс безопасности

Высокая внешнеполитическая активность президента России в текущем году свидетельствует о наличии надежных союзников и эффективности выбранного дипломатического курса, считает Людмила Адилова, политолог, профессор РГГУ, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук. Своим мнением эксперт поделилась в комментарии Pravda.Ru.

Путин и Токаев

Ранее сообщалось о рабочем визите российского лидера в Китай, в ходе которого было подписано свыше 40 документов о двустороннем взаимодействии. В свою очередь, официальная пресс-служба президента Казахстана подтвердила планы Касым-Жомарта Токаева принять Владимира Путина с государственным визитом в конце мая.

Рассматривая дипломатический визит в контексте современной геополитики, эксперты отмечают, что текущие контакты на высшем уровне позволяют Москве формировать пояс безопасности через укрепление связей с ближайшими соседями.

"Я считаю, что эта активность связана с его физическим состоянием — оно позволяет ему осуществлять государственные визиты. Что касается Казахстана, это дружественная нам страна, отношения с которой никогда не прерывались, а только улучшаются. Взаимодействие между Россией и Казахстаном растет не только в экономической, но и в культурной сфере", — пояснила Адилова.

По мнению профессора, потребность в поиске единомышленников продиктована текущей международной повесткой. При этом Адилова подчеркнула, что для России особенно важно развивать отношения со странами, имеющими глубокие исторические и культурные связи, а также значительный общеязыковой массив. Развитие партнерства на разных направлениях помогает Москве диверсифицировать внешнеполитическое влияние. Специфика отношений с Астаной заключается в протяженной общей границе и обоюдном стремлении сторон к устойчивому диалогу.

"Международная повестка требует, чтобы у России были союзники. Казахстан может стать таким союзником. России нужны не только армия и флот, но и страны, с которыми будут выстроены союзнические отношения. Казахстан — русскоязычная страна: там хорошо развит русский язык и проживает много русских людей, которые не покинули республику. Политическое руководство страны относится к России лояльно и развивает многосторонние связи", — отметила специалист.

Анализируя дальнейшие перспективы, политолог не исключает возможности новых визитов главы государства в соседние страны до конца года. В экспертной среде часто обсуждаются вопросы внешней политики, где приоритет отдается прагматичным союзам.

Как подчеркнула Адилова, расширение дружественного окружения является одной из ключевых задач на текущий момент, учитывая продолжающуюся спецоперацию. Важно отметить, что на фоне глобальных трансформаций мирового рынка активно корректируются и стратегические союзы, что требует от российского руководства повышенного внимания к вопросам региональной безопасности и энергетического сотрудничества с партнерами на восточном векторе.

