Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна рюмка запускает риск: этим людям спиртное может сломать жизнь быстрее остальных
Skoda готовит кроссовер, который в Индии стоит копейки, а в Европе может перевернуть бюджетный сегмент
В Калининграде старый форт рушится на глазах — туристы лезут в руины и рискуют жизнью
Шлак вместо нот: почему Иосиф Пригожин назвал "Евровидение" политическим цирком
Игровые героини тут ни при чем: мужчин в виртуальный мир толкает совсем другая проблема
Роскошный образ и честный монолог: Ксения Алфёрова прервала молчание после распада семьи
Жировой удар по печени оборачивается проблемами с сердцем: процесс идет даже без симптомов
Нежные объятия: дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя опубликовала редкий кадр с возлюбленным
Густота волос теряется не из-за возраста: один сбой в эндокринной цепи запускает лавину последствий

В режиме большой дипломатии: визиты в Азию формируют для России мощный пояс безопасности

Мир

Высокая внешнеполитическая активность президента России в текущем году свидетельствует о наличии надежных союзников и эффективности выбранного дипломатического курса, считает Людмила Адилова, политолог, профессор РГГУ, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук. Своим мнением эксперт поделилась в комментарии Pravda.Ru.

Путин и Токаев
Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Путин и Токаев

Ранее сообщалось о рабочем визите российского лидера в Китай, в ходе которого было подписано свыше 40 документов о двустороннем взаимодействии. В свою очередь, официальная пресс-служба президента Казахстана подтвердила планы Касым-Жомарта Токаева принять Владимира Путина с государственным визитом в конце мая.

Рассматривая дипломатический визит в контексте современной геополитики, эксперты отмечают, что текущие контакты на высшем уровне позволяют Москве формировать пояс безопасности через укрепление связей с ближайшими соседями.

"Я считаю, что эта активность связана с его физическим состоянием — оно позволяет ему осуществлять государственные визиты. Что касается Казахстана, это дружественная нам страна, отношения с которой никогда не прерывались, а только улучшаются. Взаимодействие между Россией и Казахстаном растет не только в экономической, но и в культурной сфере", — пояснила Адилова.

По мнению профессора, потребность в поиске единомышленников продиктована текущей международной повесткой. При этом Адилова подчеркнула, что для России особенно важно развивать отношения со странами, имеющими глубокие исторические и культурные связи, а также значительный общеязыковой массив. Развитие партнерства на разных направлениях помогает Москве диверсифицировать внешнеполитическое влияние. Специфика отношений с Астаной заключается в протяженной общей границе и обоюдном стремлении сторон к устойчивому диалогу.

"Международная повестка требует, чтобы у России были союзники. Казахстан может стать таким союзником. России нужны не только армия и флот, но и страны, с которыми будут выстроены союзнические отношения. Казахстан — русскоязычная страна: там хорошо развит русский язык и проживает много русских людей, которые не покинули республику. Политическое руководство страны относится к России лояльно и развивает многосторонние связи", — отметила специалист.

Анализируя дальнейшие перспективы, политолог не исключает возможности новых визитов главы государства в соседние страны до конца года. В экспертной среде часто обсуждаются вопросы внешней политики, где приоритет отдается прагматичным союзам.

Как подчеркнула Адилова, расширение дружественного окружения является одной из ключевых задач на текущий момент, учитывая продолжающуюся спецоперацию. Важно отметить, что на фоне глобальных трансформаций мирового рынка активно корректируются и стратегические союзы, что требует от российского руководства повышенного внимания к вопросам региональной безопасности и энергетического сотрудничества с партнерами на восточном векторе.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Сергей Миронов, Политолог Антон Кудрявцев
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Здоровье
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Храните лето в бутылке: как приготовить легендарную клубничную настойку за 2 шага
Еда и рецепты
Храните лето в бутылке: как приготовить легендарную клубничную настойку за 2 шага
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Садоводство, цветоводство
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Популярное
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Последние материалы
МИД России готовит жесткий сигнал Западу: в Киеве заговорили о новой реальности
Роскошный образ и честный монолог: Ксения Алфёрова прервала молчание после распада семьи
За такое повара лишают диплома: ошибка с морсом, которая напрочь стирает вкус клубники
Жировой удар по печени оборачивается проблемами с сердцем: процесс идет даже без симптомов
Нежные объятия: дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя опубликовала редкий кадр с возлюбленным
Орешник изменил правила игры: в Киеве начали иначе смотреть на российские удары
Скрытая жизнь океанического дна: почему вулкан Аксиал переписывает правила формирования земной коры
Густота волос теряется не из-за возраста: один сбой в эндокринной цепи запускает лавину последствий
Семейные каникулы в Китае: лучшие места для встречи с пандами и сказкой Диснея
Шрамы прошлого: почему Брэд Питт отказывается жениться на Инес де Рамон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.