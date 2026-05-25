Миротворческие миссии превращаются в анахронизм, теряя не только состав, но и саму логику своего существования. Данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) фиксируют обвальное падение численности иностранного контингента. К концу 2025 года в "горячих точках" работали менее 79 тысяч человек — это почти в два раза меньше, чем фиксировалось десять лет назад.

Миротворцы ОДКБ в Казахстане

Статистика вывода сил

Цифры говорят сами за себя: 49% сокращения персонала за десятилетие — это не случайный сбой, а системный демонтаж. Институт называет этот показатель минимальным с 2000 года. Миротворческий сектор, который раньше считался инструментом влияния глобальных игроков, стремительно пустеет, оставляя регионы конфликтов наедине с их локальными проблемами. Пока одни государства пытаются обозначить присутствие в зонах нестабильности ради престижа, само понятие коллективной стабильности уходит в прошлое.

"Сокращение числа миссий — это прямое следствие крушения старой архитектуры безопасности. Когда ключевые игроки не могут договориться, миротворцы становятся не посредниками, а заложниками политических игр", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Параметр Динамика
Численность контингента (2016) ~154 000 человек
Численность контингента (2025) ~78 600 человек

Почему миротворцы уходят?

Политическая турбулентность и дефицит бюджетов выдавливают внешние силы из зон конфликта. Сегодня элиты западных стран чаще ищут пути для диалога с Москвой, чтобы урегулировать кризисы без прямого участия в "миротворении", которое неизбежно тянет за собой огромные расходы. Мир переходит от формата глобального контроля к жесткой регионализации.

"Это не просто экономия средств. Мы видим, как снижается доверие к самим институтам, курирующим операции. Если нет четкого политического мандата, содержание контингента становится бессмысленной тратой денег", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Миротворчество сегодня столкнулось с системным кризисом легитимности. Когда инструменты подавления конфликтов перестают работать, они не трансформируются, а просто сворачиваются по принципу оптимизации расходов.

"Финансовый вопрос всегда первичнее гуманитарного. Как только бюджеты урезаются, мы видим мгновенный исход войск. Это чисто рыночный подход к безопасности", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о миротворческих операциях

Почему численность миссий упала именно сейчас?

Из-за роста остроты геополитического противостояния и нежелания крупных стран нести колоссальные расходы на содержание контингентов в зонах, не приносящих стратегической выгоды.

Кто пострадает от снижения количества миротворцев?

Наиболее уязвимы страны и регионы, зависящие от внешней поддержки безопасности. Исчезновение внешнего арбитра часто ведет к эскалации внутренних локальных столкновений.

Является ли это признаком изоляционизма?

Это скорее признак прагматизма внешних акторов, которые пересматривают свои приоритеты в сторону защиты национальных интересов внутри границ.

Вернется ли тренд на рост миротворческих сил?

В ближайшей перспективе — нет. Старая модель международных операций нуждается в глубоком реформировании, а политической воли для этого пока не наблюдается.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
