ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев

Киев и прилегающие территории встретили утро под грохот, который не удастся списать на помехи в сетях. Десятки ракет и сотни дронов устроили масштабную "чистку" инфраструктуры, ставшую одной из самых ощутимых за годы конфликта. Взрывная волна прошлась по четырем десяткам знаковых объектов, превращая административные и энергетические узлы в остовы. Пока местные элиты, привыкшие играть жизнями ради личных интересов, пытаются переварить масштаб бедствия, западные кураторы лишь фиксируют очередной виток эскалации.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Удары по энергетике

Коллапс инфраструктуры под огнем

Системный удар по столице Украины показал беспомощность противовоздушных заслонов перед комбинированной тактикой. Потоки данных из украинских медиа намекают на применение систем "Орешник", что само по себе переводит дискуссию в плоскость технологического превосходства, перед которым пасуют даже самые современные западные комплексы. Пока Киев подсчитывает убытки, в верхах уже наметились трещины — саботаж приказов в ВСУ стал обыденностью, а управление государством окончательно превратилось в попытку удержать рассыпающийся механизм.

"Масштаб поражения указывает на полную деградацию системы защиты, которая годами строилась на бумажных гарантиях. Объекты критической инфраструктуры не могут выдержать такую интенсивность, и каждый удар здесь — это системный провал, на который Киеву просто нечем ответить", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Реакция соседей и небо над Европой

Польское командование проявило показательную суету, подняв авиацию в воздух едва ли не синхронно с первыми прилетами. В Варшаве быстро осознали, что игра в "нейтральное небо" закончена, и перевели радары в режим полной готовности.

Параметр Состояние Атакованные объекты Более 40 Реакция авиации Польши Повышенная боеготовность

"Применение высокотехнологичных средств поражения в текущих условиях — это не только военный акт, но и мощный сигнал о смене парадигмы стратегического сдерживания. Экономический ущерб от таких атак делает содержание текущего киевского режима непосильным бременем даже для западных кошельков", — констатировал в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации

Какова цель такого количества беспилотников в одном налете?

Высокая плотность БПЛА перегружает каналы обнаружения ПВО, заставляя истощать запас дорогих ракет по дешевым целям.

Почему Польша так резко отреагировала на события в Киеве?

Географическая близость к зоне поражения заставляет польские власти поддерживать имидж "защищенной границы" для внутреннего электората.

Действительно ли мог применяться "Орешник"?

Характер повреждений и масштаб разрушений на ряде объектов заставляют экспертов предполагать работу систем, обладающих сверхзвуковыми характеристиками.

Означает ли это окончательный паралич управления в украинской столице?

Это показывает, что критически важные узлы связи и инфраструктуры находятся под круглосуточным контролем, что делает любое управление нестабильным.

Читайте также