Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Легальный допинг для мозга: как одна жвачка меняет работу нейронов
Смертельный джекпот: как сорванный в лотерее куш ломает даже самую крепкую психику
Банки против ипотеки под 0%: чем обернется новая льгота для многодетных семей России
Высокие ставки и жесткие суды: бизнес и граждане больше не могут выбраться из долговой ямы
Доставка и удалёнка высушивают мозг: привычки, которые оживят запертый дома разум
Им нужны великие потрясения, — заканчивает Столыпин, — а нам нужна великая Россия, — писала газета Русское слово 24 мая 1907 года
Арктическое вторжение уже близко: синоптики рассказали, как изменится погода в Москве
Юристы предупредили: ошибка при разделе ипотеки может оставить без денег и квартиры
Йодная сетка больше не спасает? Эндокринологи раскрыли опасную правду о самолечении

ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев

Мир

Киев и прилегающие территории встретили утро под грохот, который не удастся списать на помехи в сетях. Десятки ракет и сотни дронов устроили масштабную "чистку" инфраструктуры, ставшую одной из самых ощутимых за годы конфликта. Взрывная волна прошлась по четырем десяткам знаковых объектов, превращая административные и энергетические узлы в остовы. Пока местные элиты, привыкшие играть жизнями ради личных интересов, пытаются переварить масштаб бедствия, западные кураторы лишь фиксируют очередной виток эскалации.

Удары по энергетике
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Удары по энергетике

Коллапс инфраструктуры под огнем

Системный удар по столице Украины показал беспомощность противовоздушных заслонов перед комбинированной тактикой. Потоки данных из украинских медиа намекают на применение систем "Орешник", что само по себе переводит дискуссию в плоскость технологического превосходства, перед которым пасуют даже самые современные западные комплексы. Пока Киев подсчитывает убытки, в верхах уже наметились трещины — саботаж приказов в ВСУ стал обыденностью, а управление государством окончательно превратилось в попытку удержать рассыпающийся механизм.

"Масштаб поражения указывает на полную деградацию системы защиты, которая годами строилась на бумажных гарантиях. Объекты критической инфраструктуры не могут выдержать такую интенсивность, и каждый удар здесь — это системный провал, на который Киеву просто нечем ответить", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Реакция соседей и небо над Европой

Польское командование проявило показательную суету, подняв авиацию в воздух едва ли не синхронно с первыми прилетами. В Варшаве быстро осознали, что игра в "нейтральное небо" закончена, и перевели радары в режим полной готовности. 

Параметр Состояние
Атакованные объекты Более 40
Реакция авиации Польши Повышенная боеготовность

"Применение высокотехнологичных средств поражения в текущих условиях — это не только военный акт, но и мощный сигнал о смене парадигмы стратегического сдерживания. Экономический ущерб от таких атак делает содержание текущего киевского режима непосильным бременем даже для западных кошельков", — констатировал в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации

Какова цель такого количества беспилотников в одном налете?

Высокая плотность БПЛА перегружает каналы обнаружения ПВО, заставляя истощать запас дорогих ракет по дешевым целям.

Почему Польша так резко отреагировала на события в Киеве?

Географическая близость к зоне поражения заставляет польские власти поддерживать имидж "защищенной границы" для внутреннего электората.

Действительно ли мог применяться "Орешник"?

Характер повреждений и масштаб разрушений на ряде объектов заставляют экспертов предполагать работу систем, обладающих сверхзвуковыми характеристиками.

Означает ли это окончательный паралич управления в украинской столице?

Это показывает, что критически важные узлы связи и инфраструктуры находятся под круглосуточным контролем, что делает любое управление нестабильным.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Садоводство, цветоводство
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Хватит кормить малину чем попало: 2 подкормки, которые делают ягоду крупной и слаще мёда
Садоводство, цветоводство
Хватит кормить малину чем попало: 2 подкормки, которые делают ягоду крупной и слаще мёда
Популярное
Инспектор ГИБДД просит показать смартфон? Простая фраза, которая мгновенно отобьет у него это желание

Частое требование показать экран телефона при проверке документов вызывает вопросы, хотя четкий правовой регламент позволяет защитить личные данные.

Инспектор ГИБДД просит показать смартфон? Простая фраза, которая мгновенно отобьет у него это желание
Москву накроет арктический ужас: мокрый снег и +2 превратят конец мая в октябрьский кошмар
Москву накроет арктический ужас: мокрый снег и +2 превратят конец мая в октябрьский кошмар
Дешево, но о чень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Сел за механику — остался без машины: водителей с категорией B массово штрафуют на 15 000
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Грядка словно взорвалась зеленью: лук после этой подкормки растёт быстрее сорняков
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Осы исчезают с участка без войны: эти ловушки работают лучше дорогой химии
Осы исчезают с участка без войны: эти ловушки работают лучше дорогой химии
Последние материалы
Банки против ипотеки под 0%: чем обернется новая льгота для многодетных семей России
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Высокие ставки и жесткие суды: бизнес и граждане больше не могут выбраться из долговой ямы
Этот простой прием снижает аппетит без диет и запретов — результат удивляет многих
Тайна некрополя Салехард 5: сосуды, которые перевернули представления о Ямале
Огурцы в паутине — это приговор? Одно действие в мае спасет ваш урожай от гибели
Пенсия под угрозой: одна ошибка в базе СФР может лишить вас тысяч рублей навсегда
Рабочие против белых воротничков: кто выигрывает главную зарплатную войну 2026 года
Храните лето в бутылке: как приготовить легендарную клубничную настойку за 2 шага
Всё, что нам говорили о Вселенной — ошибка? Что физики скрывают о Большом взрыве
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.