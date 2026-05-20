Минобороны получило право защищать россиян за рубежом

Российские законодатели перешли к решительным мерам: теперь армия получила легальный мандат на спасение соотечественников, угодивших в жернова враждебных зарубежных правовых систем. Совет Федерации одобрил привлечение Вооруженных сил для защиты россиян, ставших жертвами произвола иностранных судов, границы полномочий которых размыты или вовсе отсутствуют в международном поле.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные ВС РФ

Правовой щит: когда армия выходит на защиту

Документ, разработанный правительством по прямому поручению президента, фактически создает механизм оперативного вмешательства там, где дипломатия заходит в тупик. Речь о случаях, когда уголовное преследование носит политический окрас или ведется структурами, не легитимизированными ООН.

"Этот закон — демонстрация суверенитета. Мы перестаем играть в вежливые консультации там, где против наших людей используют методы антикоррупционных структур как рычаг давления", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Механика принятия решений

Минобороны получило обновленную "дорожную карту" действий. Статус документа обеспечивает его вступление в силу через 10 дней после опубликования. Важный нюанс: критерием становится не официальный статус суда, а отсутствие признаваемого Москвой международного договора или резолюции Совбеза ООН. Это делает попытки давления на россиян за рубежом юридически никчемными с точки зрения силового ответа.

Параметр Статус-кво Фундамент действия Указ Верховного Главнокомандующего Объект защиты Арестованные и удерживаемые граждане

Такой подход радикально меняет правила игры на международной арене. Пока Иран обновляет доктрину для защиты своих интересов в условиях геополитического шторма, Москва также переходит к практике жесткого обеспечения прав соотечественников.

"Вопрос компетенции иностранных судов здесь ключевой. Если нет признанного международного участия, любое удержание превращается в акт незаконного лишения свободы, на который государство должно отвечать всеми доступными силами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о защите граждан

На какие категории дел распространяется право армии на вмешательство?

Под действие закона подпадают случаи уголовного или иного преследования в иностранных инстанциях, если их компетенция не подтверждена прямыми международными договорами или резолюциями ООН.

Кто принимает решение о задействовании армии?

Исключительно Президент Российской Федерации как Верховный Главнокомандующий.

Когда закон заработает в полную силу?

Закон вступает в силу спустя 10 дней после официальной публикации в государственных источниках.

Почему именно сейчас были приняты такие меры?

Рост правового произвола в отношении россиян за рубежом потребовал создания понятного и жесткого инструментария, исключающего возможность манипуляций со стороны иностранных ведомств.

"Это сигнал элитам западных стран: времена, когда можно было бесконтрольно использовать наших граждан в качестве геополитического заложника, прошли", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

