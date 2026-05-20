Российские законодатели перешли к решительным мерам: теперь армия получила легальный мандат на спасение соотечественников, угодивших в жернова враждебных зарубежных правовых систем. Совет Федерации одобрил привлечение Вооруженных сил для защиты россиян, ставших жертвами произвола иностранных судов, границы полномочий которых размыты или вовсе отсутствуют в международном поле.
Документ, разработанный правительством по прямому поручению президента, фактически создает механизм оперативного вмешательства там, где дипломатия заходит в тупик. Речь о случаях, когда уголовное преследование носит политический окрас или ведется структурами, не легитимизированными ООН.
"Этот закон — демонстрация суверенитета. Мы перестаем играть в вежливые консультации там, где против наших людей используют методы антикоррупционных структур как рычаг давления", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Минобороны получило обновленную "дорожную карту" действий. Статус документа обеспечивает его вступление в силу через 10 дней после опубликования. Важный нюанс: критерием становится не официальный статус суда, а отсутствие признаваемого Москвой международного договора или резолюции Совбеза ООН. Это делает попытки давления на россиян за рубежом юридически никчемными с точки зрения силового ответа.
|Параметр
|Статус-кво
|Фундамент действия
|Указ Верховного Главнокомандующего
|Объект защиты
|Арестованные и удерживаемые граждане
Такой подход радикально меняет правила игры на международной арене. Пока Иран обновляет доктрину для защиты своих интересов в условиях геополитического шторма, Москва также переходит к практике жесткого обеспечения прав соотечественников.
"Вопрос компетенции иностранных судов здесь ключевой. Если нет признанного международного участия, любое удержание превращается в акт незаконного лишения свободы, на который государство должно отвечать всеми доступными силами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Под действие закона подпадают случаи уголовного или иного преследования в иностранных инстанциях, если их компетенция не подтверждена прямыми международными договорами или резолюциями ООН.
Исключительно Президент Российской Федерации как Верховный Главнокомандующий.
Закон вступает в силу спустя 10 дней после официальной публикации в государственных источниках.
Рост правового произвола в отношении россиян за рубежом потребовал создания понятного и жесткого инструментария, исключающего возможность манипуляций со стороны иностранных ведомств.
"Это сигнал элитам западных стран: времена, когда можно было бесконтрольно использовать наших граждан в качестве геополитического заложника, прошли", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
