Мир

Предстоящий визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию может стать маркером серьезных изменений в украинском вопросе, считает Людмила Адилова, политолог, профессор РГГУ, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук. Своим видением ситуации эксперт поделилась в интервью Pravda.Ru.

Переговоры

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшее время. Подобные дипломатические контакты происходят на фоне сложной обстановки в сфере урегулирования конфликта, где эксперты продолжают фиксировать определенную стагнацию.

По словам Адиловой, возобновление диалога является позитивным сигналом, необходимым для выхода из текущего тупика. При этом персона Владимира Зеленского рассматривается как главное препятствие для достижения мира, так как продолжение активных боевых действий гарантирует ему сохранение финансовых капиталов и политических позиций.

"Думаю, это неплохой сигнал для нас, потому что переговоры в любом случае нужно продолжать. То, что они прервались, — не очень хороший показатель, ситуация сложная и диалог необходим. Возвращение к этому формату говорит о том, что возможны какие-то подвижки. Зеленского сегодня всяческими усилиями пытаются сдвинуть с того состояния, в котором он законсервировал себя. Ему очень сложно отказаться от своего поста и тех привилегий, которые он имеет", — отметила она.

Специалист подчеркнула, что вокруг украинского руководства нарастает давление из-за коррупционных скандалов, что постепенно сужает пространство для маневра у нынешней киевской власти. В текущих условиях Россия должна искать возможности для достижения своих целей, учитывая наличие шанса на полное завершение спецоперации.

"Этот круг сужается и приближается к самому Зеленскому, и он это прекрасно понимает. У России есть шанс, и очень большой шанс, завершить войну и использовать результаты в свою пользу. Нам нужна полная капитуляция Украины — если ее не будет, военные действия будут продолжаться. Что касается переговорщиков со стороны президента США Дональда Трампа, то Уиткофф — очень профессиональный человек. Переговоры были прерваны, но их возобновление — очень хороший показатель. Это значит, что будут изменения на фронте и в вопросе обмена пленными", — пояснила Адилова.

Эксперт добавила, что в вопросе урегулирования критически важна роль профессиональных дипломатов. Привлечение к процессу Кирилла Дмитриева, обладающего необходимыми компетенциями, оценивается специалистом как важный шаг для достижения интересов Москвы, включая вопрос полной капитуляции Украины.

Уровень доверия к текущим процессам трансформируется по мере истощения ресурсов киевского режима, а западные аналитики все чаще обсуждают радикальные ультиматумы для руководства страны. Кроме того, экспертное сообщество отмечает, что сложная архитектура международных отношений требует искусных переговорщиков для реализации мирной повестки.

Экспертная проверка: Политолог Сергей Миронов, Политолог Антон Кудрявцев
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
