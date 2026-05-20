Вашингтон теряет лицо на глазах у всего мира: конгресс начал тормозить военную машину США

Военные действия в Персидском заливе перестали быть инструментом национальной гордости для США и превратились в серьезный политический вызов, заявил военный эксперт Александр Михайлов. В комментарии для Pravda.Ru специалист проанализировал перспективы развития конфликта и возможные сценарии внешней политики Белого дома.

Морские пехотинцы и моряки вместе с ротой из 2-го батальона специальных операций морской пехоты Корпуса морской пехоты США и Командования специальных операций
Фото: Сайт Корпуса морской пехоты США by Корпус морской пехоты США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее Верхняя палата американского парламента большинством голосов одобрила резолюцию, которая запрещает главе государства Дональду Трампу вести боевые действия без официального объявления войны. Подобные инициативы отражают стремление законодателей ограничить администрацию в принятии силовых решений.

"Я думаю, то, что сейчас происходит в Персидском заливе, для американского общества в целом не является предметом национальной гордости. Это не та военная кампания, на которую могли бы рассчитывать даже лоббисты расширения оборонного бюджета и в целом лоббисты милитаризации западного блока", — отметил Михайлов.

По мнению эксперта, нынешние настроения в США крайне показательны: профильные соцопросы свидетельствуют, что около 90% процентов американцев выступают за прекращение военного участия в регионе. На фоне приближающихся выборов конгрессмены вынуждены учитывать мнение избирателей, что делает масштабную эскалацию конфликта крайне непопулярной. Эксперт добавил, что дискуссии по поводу нецелесообразности размещения баз на Ближнем Востоке активно проходят на всех партийных площадках.

"Это обсуждается на площадках Конгресса и политических партий США. Поэтому для американского политического истеблишмента такое решение вполне понятно. Недавно Конгресс опубликовал отчет о потерях американской авиации в Иране — насколько я помню, более сорока воздушных судов и летательных аппаратов производства США были сбиты, уничтожены или повреждены", — пояснил эксперт.

Михайлов подчеркнул, что попытки реализации стратегии "маленькой победоносной войны" обернулись для Вашингтона серьезными имиджевыми и военными потерями. При этом ситуация вокруг затянувшейся операции в регионе резко контрастирует с амбициями США в отношении Кубы, которую американская элита до сих пор воспринимает как "потерянную территорию" с фантомными болями прошлого.

В то же время, эксперт не исключает, что ради сохранения лица администрация будет искать новые форматы международного сотрудничества, возможно, прибегая к посредничеству Китая. Для Вашингтона критически важно минимизировать финансовые издержки и последствия провала текущего курса. Итоговое решение по Ирану, считает Михайлов, будет зависеть от того, насколько эффективно конгрессмены смогут синхронизировать свои действия с Белым домом в вопросах международной логистики и безопасности.

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
