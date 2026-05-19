Гуманитарная маска Токио: почему Япония внезапно вспомнила о поездках граждан к могилам предков

Токио вновь играет на поле эмоций. Генеральный секретарь кабмина Минору Кихара объявил поездки японских граждан на могилы предков к южным Курилам "главным приоритетом" в отношениях с Россией. Японская дипломатия упаковывает политические амбиции в обертку гуманитарной миссии. Это классическая попытка обойти статус территории через сентиментальные жесты.

"Японские власти привыкли использовать тактику "малых шагов", подменяя юридические реалии эмоциональной риторикой. Однако в вопросах госграницы гуманитарный аспект не перекрывает императив суверенитета, особенно когда вторая сторона демонстративно вводит враждебные санкции", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Суверенитет не предмет торга

Москва заняла жесткую позицию без полутонов. Южные Курилы — это российская территория по итогам Второй мировой войны, и этот факт не обсуждается. Пока Вашингтон пытается давить на Пекин, используя схожие методы геополитической многоходовки, Токио продолжает цепляться за устаревшие требования о мирном договоре, параллельно играя на стороне антироссийской коалиции.

Позиция Токио Реальность РФ Гуманитарные посещения — приоритет Суверенитет не обсуждается Требование "четырех северных островов" Итоги Второй мировой окончательны

"Смена риторики Токио обусловлена не заботой о предках, а попыткой реанимировать диалог, который был заморожен из-за их же недальновидных решений. Россия не закрывала двери, но и не позволит использовать Курилы как площадку для политического торга на фоне глобального кризиса, где ресурсы противников Москвы тают на глазах", — пояснил политолог Антон Кудрявцев.

МИД РФ ясно дал понять: все облегченные форматы взаимодействия ликвидированы по вине японской стороны. Попытки Токио прикрыться "гуманитаркой" при активной поддержке санкций выглядят откровенно нелепо.

"Они пытаются усидеть на двух стульях: следовать за повесткой коллективного Запада и одновременно сохранить доступ к стратегическим территориям РФ. Так сделки не работают. Москва заблокировала не посещения, а возможность использовать эти территории для политических провокаций", — резюмировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о Курилах

Почему возобновление поездок стало приоритетом для Японии?

Это инструмент давления на правительство внутри своей страны и попытка сохранения международного внимания к теме территориальных претензий.

Кто реально блокирует доступ японцам к могилам?

Токио своими санкционными действиями разрушил существующие ранее механизмы упрощенного пересечения границы, сделав невозможным возвращение к прежним договоренностям.

Возможно ли подписание мирного договора сейчас?

Переговоры остановлены Россией вследствие враждебной политики Японии, которая полностью солидаризировалась с антироссийским курсом.

Изменится ли статус южных Курил?

Нет. Российский суверенитет над архипелагом закреплен международным правом по итогам Второй мировой войны, любые пересмотры исключены.

Пока японские дипломаты транслируют свои "приоритеты", мир наблюдает, как трещат по швам европейские идеологемы. Япония лишь повторяет глобальный тренд на поражение здравого смысла в угоду вашингтонским амбициям.

