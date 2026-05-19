Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику

Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о недооценке западными политиками президента России Владимира Путина является попыткой привлечь внимание к собственной персоне и вернуться в мировую повестку. Такое мнение о мотивах немецкого политика Максим Бардин, политолог и член экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России", выразил в беседе с Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Встреча Президента России Владимира Путина с Канцлером Германии Ангелой Меркель 8

Ранее Ангела Меркель в эфире телеканала WDR заявила, что европейские лидеры совершают стратегическую ошибку, недооценивая российского лидера.

По словам Бардина, подобные высказывания на фоне поиска новых путей диалога между Брюсселем и Москвой выглядят как попытка вновь стать значимой фигурой в международных делах.

"Ее высказывания о Владимире Путине — это попытка привлечь внимание к себе. Она как бы говорит: я знаю Владимира Владимировича, а вы его знаете плохо. Я много раз с ним разговаривала, участвовала во встречах, поэтому я знаю, а вы нет. Следовательно, в переговорах должен участвовать тот, кто его знает. Это прямое предложение себя на роль переговорщика", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что политическое наследие Меркель неоднозначно: она долгое время возглавляла правящую партию Германии, однако многие аналитики указывают на утрату страной политического суверенитета в период ее правления. Россия и Европа периодически возвращаются к теме необходимости переговоров, однако поиск подходящего посредника остается крайне сложной задачей. В качестве переговорщиков предлагались разные кандидатуры, в частности, обсуждалась роль бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера, чей опыт в дипломатических контактах с Москвой считается весомым.

"Ангела Меркель уже давно ушла из политики, вернее, ее подзабыли, и сейчас предпринимаются попытки как-то повысить ее популярность в информационном поле, напомнить, кто она. И в рамках этой информационной кампании по возвращению себе внимания было сделано такое заявление. То есть, еще раз подчеркну, что, видимо, пресс-служба Ангелы Меркель разработала этот тезис и бросила его в информационное поле", — пояснил Бардин.

Политолог добавил, что провал Минских соглашений часто связывают с фигурой экс-канцлера, хотя реальность была более сложной, учитывая внешнее влияние. Сейчас европейские элиты сталкиваются с кризисом дипломатических амбиций, когда попытки отдельных политиков присвоить себе статус посредника натыкаются на сопротивление внутри ЕС. В то же время Берлин продолжает демонстрировать жесткость в вопросах внешней политики, что осложняет любой международный диалог.

Читайте также