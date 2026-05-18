Замкнутый круг: противоречия Москвы и Киева лишают надежды на прорыв в переговорах

Мир

Отсутствие дипломатического прогресса в российско-украинском урегулировании связано с переключением внимания Вашингтона на ближневосточные геополитические процессы, отметил в беседе с Pravda.Ru директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Эксперт пояснил, что именно американские посредники традиционно выступали архитекторами повестки встреч, без которых переговорный процесс оказался практически парализован.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии
Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

По словам политолога, текущая заморозка контактов обусловлена не только нехваткой внешнего модерирования, но и глубоким противоречием в позициях сторон, которые были официально зафиксированы в меморандумах летом 2025 года.

Москва настаивает на выводе украинских войск с территорий четырех субъектов, вошедших в состав РФ, тогда как Киев рассматривает подобные условия как неприемлемые. Стороны также не могут найти компромисс по вопросам санкционного давления, который, по мнению российского руководства, должен синхронизироваться с завершением активной фазы конфликта.

"Переговоры остановились по нескольким причинам. Одна из них — на данном этапе США переключили внимание на урегулирование иранского кризиса. Президент США Дональд Трамп и его представители Джаред Кушнер и Стив Уиткофф играли важную роль в качестве посредников и модераторов. Они прилетали в Москву, встречались с представителями Украины, организовывали встречи и определяли повестку. Однако сейчас они занялись разрешением иранского кризиса. И пока, как говорил Трамп, они сосредоточились именно на этом", — пояснил эксперт.

Специалист добавил, что конфликт вокруг контроля над энергетическими объектами, в частности, судьба Запорожской АЭС, создает дополнительные сложности. В условиях, когда каждая сторона делает ставку на военное превосходство на поле боя, дипломатический фундамент для диалога практически отсутствует. При этом механизмы обмена пленными продолжают функционировать независимо от стагнации политического трека.

"Без США переговоры застопорились. Позиции сторон давно обозначены, они не являются секретными — последний раз официальный обмен позициями и меморандумами состоялся летом 2025 года. С тех пор позиции не изменились, но они принципиально противоречат друг другу. И поскольку ни одна из сторон не хочет уступать, найти компромисс невозможно", — подчеркнул специалист.

Топорнин также отметил сложности с поиском нового европейского модератора. Обсуждаемая кандидатура экс-канцлера Германии Ангелы Меркель требует согласования со всеми участниками, при этом даже потенциальное участие опытного дипломата не гарантирует быстрого сближения позиций, разрыв между которыми продолжает увеличиваться. Пока стороны продолжают решать текущие задачи военными методами, шансы на возобновление диалога остаются минимальными.

Экспертная проверка: Политолог Сергей Миронов, Политолог Антон Кудрявцев
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
